IRW-News: aescuvest GmbH: aescuvest und EIT Health starten die erste europaweite Equity-Crowdfunding-Plattform für den Gesundheitssektor

aescuvest und EIT Health starten die erste europaweite Equity-Crowdfunding-Plattform für den Gesundheitssektor

aescuvest startet europaweites Crowdfunding-Portal (Foto: aescuvest GmbH)

Frankfurt am Main/München (18.09.2018) Das wegweisende Projekt wird es Start-ups ermöglichen, die Markteinführungszeit für innovative gesundheitsbezogene Produkte und Dienstleistungen zu verkürzen.

aescuvest und EIT Health haben heute den Start der ersten pan-europäischen Equity-Crowdfunding-Plattform speziell für Unternehmen aus dem Gesundheitssektor angekündigt: aescuvest.eu wird die erste Plattform sein, über die europäische Start-ups sowie kleine und miitlere Unternehmen (KMU) in einem vollständig digitalen Prozess gefördert und finanziert werden. Unternehmen können dabei ihre Kampagnen über Landesgrenzen hinweg bewerben. Die Plattform wird sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Investoren den Zugang zu erstklassigen Unternehmen in den Kernsektoren Biotechnologie, Medizintechnik und digitale Gesundheit öffnen. Die angebotenen prospektbasierten Wertpapiere müssen zuvor ein sorgfältiges Auswahl- und Genehmigungsverfahren durchlaufen. Der Start der ersten Finanzierungskampagne ist für das 4. Quartal 2018 geplant.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir von EIT Health für dieses bahnbrechende Projekt ausgewählt wurden. Die neue Plattform ist für sich genommen bereits eine Innovation im Finanzierungs- und Crowdfunding-Sektor", so Dr. Patrick Pfeffer, Gründer und Geschäftsführer von aescuvest. "EIT Health unterstützt bedarfsorientierte und zukunftsweisende Projekte und zieht zukünftige Nutzer und Patienten auf unterschiedlichen Ebenen in deren Entwicklung, Erprobung und Skalierungen mit ein. So ist es auch das Ziel von aescuvest.eu, Brücken zwischen europäischen Bürgern, Medizinern und Innovatoren im Gesundheitssektor zu schlagen."

Jan-Philipp Beck, CEO von EIT Health, kommentiert: "Crowdfunding stoppte bis heute noch an den Landesgrenzen. Die Zusammenarbeit mit aescuvest.eu ermöglicht es EIT Health, Start-ups ein einzigartiges Angebot zu unterbreiten, mit dem wir uns von anderen Accelerator-Programmen klar differenzieren. aescuvest.eu verschafft den Unternehmen eine gute Sichtbarkeit im Markt, hilft dadurch beim Aufbau einer größeren Kundenbasis, ermöglicht höhere Finanzierungsvolumina und verschafft somit letztlich bessere Chancen auf Erfolg sowie auf die Verwirklichung positiver Effekte für die Gesellschaft. aescuvests Spezialisierung, die sorgfältige Auswahl der Projekte und die exzellente digitale Reichweite im Gesundheitssektor in Verbindung mit EIT Healths einzigartigem Zugang zu Hunderten von innovativen Start-ups bieten Anlegern spannende Investitionsmöglichkeiten."

Eine Plattform für Finanzierung, Marketing und Vertrieb

EIT Health ist ein Netzwerk von erstklassigen Innovatoren im Gesundheitssektor, das durch die EU unterstützt wird. Auf dem Wege einer grenzübergreifenden Zusammenarbeit soll so nach Lösungen gesucht werden, die Europäern ein längeres und gesünderes Leben ermöglichen. Um diese zu erreichen, verknüpft EIT Health über Landesgrenzen hinweg alle relevanten Akteure im europäischen Gesundheitssektor - dabei wird sichergestellt, dass alle Seiten des "Wissensdreiecks" einbezogen werden, sodass Innovationen an der Schnittstelle von Forschung, Bildung und Wirtschaft stattfinden können. EIT Health bringt medizinisches Fachpersonal, Unternehmer und Bürger zusammen und bietet ihnen neue Möglichkeiten und Ressourcen. Die Crowdfunding-Plattform aescuvest.eu erweitert die Bandbreite des Angebots mit einem einzigartigen Instrument, das gleichzeitig Finanzierungs-, Marketing- und Vertriebsaktivitäten unterstützt. Die vielversprechendsten Start-ups des Gesundheitssektors erhalten hier eine Plattform, von der aus sie ihr Geschäft in ganz Europa ausbauen können.

Hierzu führt Dr. Patrick Pfeffer weiter aus: "Crowdfunding gibt Unternehmern die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit von Investoren und Kunden auf sich zu ziehen und von deren Kapital, Wissen und weitreichenden Kontakten zu profitieren. Über aescuvest.eu können Unternehmen 1 Mio. bis 10 Mio. EUR über die Ausgabe von Wertpapieren mit einem standardisierten Prospekt aufnehmen und damit die Auflagen für eine grenzüberschreitende Finanzierung im Rahmen des EU-Passportings erfüllen. Zwischen 500.000 und 1 Million EUR ist es möglich, Kapital ohne Prospekterstellung aufzunehmen."

aescuvest.eu wird es Investoren ermöglichen, an handverlesenen Projekten teilzuhaben, die von einem unabhängigen Investment-Komitee geprüft wurden. So eröffnet sich Anlegern die Möglichkeit, von den Chancen einer Frühphasenfinanzierung im bedeutendsten europäischen Wirtschaftszweig zu profitieren, der nicht zuletzt aufgrund der alternden Bevölkerung für andauerndes und stabiles Wachstum steht. Das Beteiligungsmodell ist so konzipiert, dass private Anleger parallel zu Business Angels und Venture-Capital-Gebern investieren können. Die Plattform ist offen für Unternehmen aus allen EU-Ländern. Zum Start wird ein besonderer Fokus auf den Ländern Belgien, Dänemark, Deutschland, Niederlande, Schweden und Großbritannien liegen.

aescuvest ist die erste europäische Crowdinvesting-Plattform, die sich auf den äußerst innovativen und nachhaltig wachsenden Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. aescuvest eröffnet privaten wie institutionellen Anlegern die Möglichkeit, unternehmerische Investitionen in diesem chancenreichen Wirtschaftszweig mit überdurchschnittlichen Renditechancen zu tätigen. Unternehmen präsentieren auf der Plattform ihre smarten Ideen, patenten Produkte oder digitalen Konzepte, um sie mit Hilfe der Crowd zu finanzieren. Dabei erreichen sie ein Netzwerk von mehr als 550.000 Branchenexperten und platzieren ihre Idee direkt in der Zielgruppe und gegenüber einer breiten Öffentlichkeit. Mit Sitz im Finanzzentrum Frankfurt startete www.aescuvest.de als Crowdfunding-Plattform in Deutschland, um Innovationen aus den Bereichen Medizintechnik, Biotechnologie, Digitale Gesundheit, Gesundheitsimmobilie oder Dienstleistung verwirklichen zu können. 2018 markiert der Start von http://www.aescuvest.eu die Premiere einer Crowdfunding-Plattform für Unternehmen des Gesundheitssektors, die europaweit grenzüberschreitendes finanzieren und investieren möglich macht.

EIT Health ist eine der größten Gesundheitsinitiativen weltweit. Ihr Ziel ist es, die Grundlagen der Gesundheitsversorgung nachhaltig zu verbessern und damit geeignete zukünftige Bedingungen für ein gesundes Leben, aktives Altern und ein besseres Wohlbefinden der Menschen in ganz Europa zu fördern. EIT Health nutzt die Expertise von rund 150 Mitgliedsorganisationen aus den Bereichen Pharma, Diagnostik und Medizintechnik, Kostenträger, Versicherer, Forschungseinrichtungen und Universitäten. Als eine der Wissens- und Innovationsgemeinschaften (Knowledge and Innovation Communities, KICs) des EIT profitiert die Initiative von einigen der weltweit besten Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und bietet sowohl Hochschulbildung als auch unternehmerisches Fachwissen. Durch Investitionen in die besten unternehmerischen Talente und Ideen Europas fördert EIT Health die Entwicklung und Kommerzialisierung intelligenter Produkt- und Dienstleistungslösungen im Gesundheitssektor und stellt sich den Herausforderungen des demografischen Wandels und der alternden Gesellschaft.

EIT Health hat den Hauptsitz in München und verfügt über sechs Co-Location-Zentren in London (für UK/Irland), Stockholm (Skandinavien), Barcelona (Spanien), Paris (Frankreich), Mannheim und Heidelberg (Deutschland/Schweiz) und Rotterdam (Belgien/Niederlande) sowie über regionale "EIT Health InnoStars"-Cluster, bestehend aus Industriepartnern, Hochschulen und Gesundheitsdienstleistern, die mit sieben Regionen in sechs Ländern - Kroatien, Ungarn, Polen, Portugal, Italien und Wales - verbunden sind. http://www.eithealth.eu

Pressekontakt:

aescuvest international GmbH

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 29290

E-Mail: press@aescuvest.eu

EIT Health e.V.

Sabine Schumann

Tel.: +49 151 1636 9607

E-Mail: sabine.schumann@eithealth.eu

