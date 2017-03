IRW-News: ZoomAway Travel Inc.: ZoomAway Travel erweitert seine digitale Präsenz

Weitere Suchergebnisse zu "Zoomaway Travel":

Kundenbasis bei White Label- und RMS-Produkten durch geographische Expansion verdoppelt

VANCOUVER, BC - 28. März 2017 -ZoomAway Travel Inc. (TSX VENTURE: ZMA) (FRANKFURT:4ZO) (das Unternehmen) www.zoomawaytravelinc.com heute bekannt gegeben, dass sein 100 %-iges Tochterunternehmen in Nevada, ZoomAway, Inc. (ZoomAway), laut eigenen Angaben seine Kundenbasis und seine digitale Präsenz seit Oktober 2016 mehr als verdoppeln konnte.

Das Unternehmen hat seit Oktober 2016 mehrere wichtige Meilensteine absolviert. Zunächst errichtete das Unternehmen Standorte in mehreren wichtigen geographischen Regionen (Las Vegas, nordkalifornische Küstenregionen und Pazifischer Nordwesten). Darüber hinaus konnte ZoomAway auch seine Kundenbasis verdoppeln. Diese Erweiterung seiner digitalen Präsenz hat dem Unternehmen direkte Umsätze beschert und neue Umsatzchancen eröffnet. Nebenbei wurden auch neue wichtige Vermarktungskanäle erschlossen, die dem Unternehmen 2016 noch nicht zur Verfügung standen. Zusätzlich konnte ZoomAway seine Kundenbasis bei den White Label-Produkten und den RMS-Produkten verdoppeln.

Diese enorme Erweiterung unserer eingebetteten Buchungstools hat den Datenverkehr zu unseren 'Verkaufsstellen' vervierfacht. Wir haben uns im Jahr 2016 in erster Linie darauf konzentriert, unsere Kapazitäten auszubauen und sehen nun, dass die Umschlagszeiten bei unseren Produktlieferungen im Schnitt generell bei 2,5 Tagen liegen. Ich würde sagen, wir haben auf der ganzen Linie gesiegt und die Zeit sinnvoll in unsere Infrastruktur investiert, so Sean Schaeffer, CEO von Zoomaway Travel Inc.

ZoomAway, Inc. hat sein Portfolio mit einem der weltweit größten Schiunternehmen, einem börsennotierten Konzern mit neun Hotelcasinos in Las Vegas und einem Betrieb mit 30 Golfanlagen erweitert, eine PGA Tour-Veranstaltung dazu genommen und ein neues Aktionspaket mit Wasserparks, Genussreisen, Unterhaltungsangeboten und einem Musikfestival geschnürt.

Parallel zur laufenden Erweiterung unserer Marktpräsenz entwickeln wir auch ständig neue Technologien, mit denen die Kundeninteraktion bei der Gestaltung von Reisen und Aktivitäten grundlegend verändert wird, erklärt Sean Schaeffer, CEO von Zoomaway Travel Inc.

Über ZoomAway, Inc. ZoomAway, Inc., ein 100 %-iges Tochterunternehmen von ZoomAway Travel Inc. (TSX VENTURE: ZMA), stellt führenden Hotels, Golfresorts, Schiresorts und Eventveranstaltern eine nahtlose, skalierbare und komplett integrierte Technologie-Plattform zur Verfügung, auf der sie Pauschalreisen samt Unterkunft, Schi- und Golfangeboten, Aktivitäten und Events zum Diskontpreis anbieten können. Die Plattform lässt sich nahtlos in die Webseite des Kunden integrieren und bietet den Kunden ein komplettes Sortiment an Reise- und Freizeitangeboten aus einer Hand in Echtzeit. Weitere Informationen über ZoomAway Inc. finden Sie unter www.zoomawaytravelinc.com.

