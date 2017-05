IRW-News: Zinc One Resources Inc.: Zinc One meldet Update zum Zinkprojekt Bongará

IRW-PRESS: Zinc One Resources Inc.: Zinc One meldet Update zum Zinkprojekt Bongará

24. Mai 2017 - Vancouver, B.C., Kanada, Zinc One Resources Inc. (TSX-V: Z; OTC: ZZZOF, Frankfurt: RH33) (Zinc One) meldet nach dem formellen Abschluss der Übernahme von Forrester Metals Inc. (siehe Pressemittelung vom 16. Mai 2017) ein Update seines Explorationsprogramms auf dem ehemals produzierenden Zinkprojekt Bongará.





Geplantes Bohrprogramm auf Zinkprojekt Bongará

Zinc One möchte ein Ressourcenbohrprogramm aus bis zu 300 Flachbohrlöchern starten, sofern es die dazu erforderlichen Genehmigungen vom Ministerium erhält. Ziel des Bohrprogramms ist, auf den Zonen mit bekannter Mineralisierung Bohrlöcher in einem engeren Abstand niederzubringen sowie die Zonen am Rand der bekannten Mineralisierung zu testen. Zusätzlich zu den Bohrlöchern werden Proben aus Gräben und Gruben genommen, um weitere Daten zur Ressourcenschätzung zu erhalten. Zinc One beabsichtigt, das Programm bis Ende des Jahres abzuschließen, und möchte, sofern es erfolgreich verläuft, eine Ressourcenschätzung sowie einen begleitenden NI-43-101 konformen technischen Bericht veröffentlichen.

Zinc One hat das Glück, die früheren Explorations- und technischen Daten in besagtes Programm integrieren zu können. Zinc One wird außerdem Vorstudien durchführen, um für das Projekt die besten Möglichkeiten für Umwelt-, Bergbau- und metallurgische Aspekte zu definieren.

Zweck des Bohrprogramms ist, die früheren Explorationsergebnisse der hochgradigen Zinkoxid-Mineralisierung auf dem Zinkprojekt Bongará zu bestätigen. Diese früheren Ergebnisse haben zu der folgenden historischen Ressourcenschätzung geführt:

Historische MineralarTonnen Zn Ressourcenkatet (%) gorie

Gemessen Oxide 329.236 22,45 Angezeigt Oxide 678.560 21,20

G + A insgesamtOxide 1.007.7921,61 6

Abgeleitet Oxide 209.018 21,18 (Hinweis: Die historische Ressourcenschätzung für die Zinkmine Bongará erfolgte 2011 durch den früheren Betreiber Corianta S.A. Bitte beachten Sie untenstehenden Warnhinweis zur historischen Ressourcenschätzung.)

Über die Zinkmine Bongará und das Zinkprojekt Charlotte Bongará

Es ist das erste Mal, dass beide Projekte von einem einzigen Betreiber kontrolliert werden. Das stellt eine einzigartige Möglichkeit dar, eine erhebliche hochgradige Zinkoxid-Mineralisierung an einem 4 km langen Trend abzugrenzen. Die Zinkoxid-Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Bongará wurde 1974 entdeckt. Seitdem haben verschiedene Unternehmen auf dem Areal Explorationsprogramme durchgeführt. Die Mineralisierung konzentriert sich entlang und in der Nähe einer NW-verlaufenden Antiklinalachse über rund 2,5 Kilometer. Am südöstlichen Rand des Konzessionsgebiets wurden auf den Minengebieten Mina Grande, Mina Chica und der Mine Bongarita Proben aus Gruben und Gräben genommen und es erfolgten Flachbohrungen über eine Distanz von rund 1,2 Kilometern. Diese Zinkoxid-Mineralisierung scheint nach Nordwesten in ein weiteres Explorationsgebiet namens Campo Cielo, wo eine weitere hochgradige Zinkoxidmineralisierung in historischen Gruben und Gräben gefunden wurde, überzugehen.

Das angrenzende Zinkprojekt Charlotte Bongará liegt rund 2 Kilometer von der Zinkmine Bongará entfernt und wurde ursprünglich 1994 von Solitario Resources exploriert. Später brachte Cominco Ltd. fünf Bohrlöcher von insgesamt 592 Metern auf dem Konzessionsgebiet nieder. Zwei davon trafen auf oberflächennahe, hochgradige Zinkoxid-Mineralisierung. Von 2007 bis 2011 hatte Rio Cristal Zinc die Option auf das Projekt und erbohrte auf den Prospektionsgebieten Cristal und Charlita schließlich 95 Löcher von insgesamt 7.722 Metern. Zu den Bohrergebnissen von Rio Cristal gehörten 29,5% Zink über 15,5 Meter, 26,1% Zink über 12,5 Meter und 29,7% Zink über 11,5 Meter (bei den genannten Intervallen handelt es sich um die Breite der Bohrabschnitte; die wahre Mächtigkeit ist nicht bekannt). Diese Ergebnisse rechtfertigten weitere Explorationstätigkeiten auf dem Gebiet Campo Cielo, der Zone Charlotte Bongará sowie der Streichlänge von 4 Kilometern zwischen diesen beiden Gebieten.

Über Zinc One Resources Inc.

Zinc One ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von aussichtsreichen und im fortgeschrittenen Ausbaustadium befindlichen Zinkprojekten spezialisiert ist. Zinc One glaubt an die aktuellen und zukünftigen Fundamentaldaten, die dem Szenario von Angebot und Nachfrage im Zinksektor zugrunde liegen, und an den kontinuierlich wachsenden Bedarf an Zink für industrielle Anwendungen auf internationaler Ebene.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von James Walchuck, CEO und Director von Zinc One sowie gemäß National Instrument 43-101 qualifiziert, überprüft und genehmigt.

Warnhinweis zu historischer Ressourcenschätzung

Die historische Ressourcenschätzung wurde vom früheren Betreiber Corianta S.A. erstellt und in einem internationalen Bericht über die Zinkmine Bongará am 13. Juni 2011 veröffentlicht. Die historische Ressourcenschätzung verwendete die Kategorien gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcen; dabei handelt es sich um die im National Instrument (NI) 43-101 beschriebenen Kategorien. Diese Kategorien werden als relevant angesehen, da sie das Hauptziel zukünftiger Explorations- und Erschließungstätigkeiten auf der Zinkmine Bongará darstellen. Der qualifizierte Sachverständige hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und die historischen Ressourcenschätzungen werden nicht als Mineralressourcen behandelt. Weitere Oberflächenproben, Proben aus Gräben sowie Bohrlochproben sind nötig, um den NI 43-101-Richtlinien für aktuelle Ressourcenschätzungen zu entsprechen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an James Walchuck, CEO und President, Tel. (604) 683-0911 oder E-Mail info@zincone.com..

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON ZINC ONE RESOURCES INC.

unterzeichnet _______________________ James Walchuck CEO und President

TSX-V Symbol: Z Frankfurt Symbol: RH33 OTC Markets Symbol: ZZZOF

Zukunftsgerichtete Aussagen Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Firmenführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Zinc One weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz von Zinc One, der Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion mit Forrester und die Notwendigkeit der Einhaltung umweltrechtlicher und behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist, ist Zinc One nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren oder zu berichtigen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

