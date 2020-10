IRW-News: Zinc8 Energy Solutions Inc.: Zinc8 Energy Solutions meldet Grundsatzabkommen mit SmartConsult, einem australischen Projektentwickler für erneuerbare Energien

IRW-PRESS: Zinc8 Energy Solutions Inc.: Zinc8 Energy Solutions meldet Grundsatzabkommen mit SmartConsult, einem australischen Projektentwickler für erneuerbare Energien

Vancouver (British Columbia, Kanada), 19. Oktober 2020 - Zinc8 Energy Solutions Inc. (CSE: ZAIR, OTC: MGXRF, FWB: 0E9) (Zinc8 oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit dem australischen Ingenieurunternehmen SmartConsult (The Wyer Company Pty.



Ltd, handelnd unter dem Namen SmartConsult) ein Grundsatzabkommen (das Abkommen) unterzeichnet hat. Die Parteien haben vereinbart, Joint-Venture-Projekte hinsichtlich des Einsatzes des patentierten Zink-Luft-Energiespeichersystems von Zinc8 zu prüfen.

Der Schwerpunkt des Abkommens liegt auf dem Einsatz des Zink-Luft-Energiespeichersystems von Zinc8 in Wasserzentren, abgelegenen Minen und Behind-the-Meter (hinter dem Zähler)-Anwendungen, wobei SmartConsult sein umfassendes Know-how, seine Kontakte, seine Beziehungen zu einer Vielzahl von Energieverbrauchern und Energiesystemlieferanten in ganz Australien sowie eine Pipeline von Kunden nutzt. Sie haben dieses umfassende Netzwerk durch die Umsetzung von 128 kommerziellen Projekten mit insgesamt über 8,5 Megawatt an installierter Solarkapazität aufgebaut. Darüber hinaus startet mit dem Abkommen die gemeinsame Prüfung von Mikronetzen sowie von Übertragungs- und Verteilungsmöglichkeiten im Versorgungsbereich Australien.

Australien ist eines der weltweit führenden Länder auf dem Weg zur vollständigen Beseitigung von Treibhausgasen (THGs) bei der Stromerzeugung durch die rasche Integration von erneuerbaren Energien und Energiespeicherung. SmartConsult ist als australischer Branchenführer bei Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien das ideale Unternehmen, mit dem man zusammenarbeiten kann, um das Langzeitspeichersystem von Zinc8 auf diesem sich schnell entwickelnden Markt einzusetzen, sagte Ron Macdonald, President und CEO von Zinc8 Energy Solution.

In den vergangenen Jahren haben Australien und die Australian Renewable Energy Agency (die ARENA) höhere Ziele für erneuerbare Energien und Energiespeicherung festgelegt. Bis dato wurden 543 Projekte mit beträchtlicher finanzieller Unterstützung gefördert und insgesamt 1,58 Milliarden australische Dollar investiert, um die Entwicklung und den Einsatz THG-reduzierender Energieprojekte auszuweiten.

Luke Hardy, CEO von SmartConsult, sagte: Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Zinc8 in Australien. Wir haben nach einer Batterielösung gesucht, die nicht die inhärenten Probleme aufweist, die bestehende Batterietypen mit ungewisser Zykluslebensdauer und begrenzter Langlebigkeit mit sich bringen. Die Lösung von Zinc8 wird ideal für unsere industriellen Großkunden sein.

Über SmartConsult

SmartConsult ist ein führendes Beratungsunternehmen für Energiemanagement und analytische Dienstleistungen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Senkung der Energie- und Infrastrukturkosten seiner Kunden durch die Empfehlung und Umsetzung individueller Strategien für Unternehmen aller Größenordnungen sowie für Regierungsorganisationen. Sie sind Spezialisten für Energiesysteme mit mehreren Quellen, thermische Speicherung und Solar-PV. Bis dato haben sie über 8,5 Megawatt an Solarkapazität bei 128 Projekten installiert und bei 100 weiteren Projekten beraten. Um mehr über SmartConsult zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.smartconsult.com.au

Über Zinc8 Energy Solutions

Zinc8 hat für die Entwicklung und Vermarktung einer zuverlässigen, kostengünstigen Zink-Luft-Batterie ein erfahrenes Team zusammengestellt. Dieses Massenspeichersystem bietet sowohl Umwelt- als auch Effizienzvorteile. Zinc8 ist es ein Anliegen, den steigenden Bedarf an sicherer und zuverlässiger Energie zu decken. Nähere Informationen über die Zinc8-Technologie finden Sie unter https://zinc8energy.com.

Weitere Information zum Zinc8-Energiespeichersystem (Zinc8 ESS)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53854/101920 Zinc8 News Release Agreement Smart Consult Australia October 2020 FINAL-KB_DE-KB_PRCOM.001.png

Das Zinc8 ESS ist ein modulares Energiespeichersystem, das entwickelt wurde, um Energie im Bereich zwischen 20 kW und 50 MW mit einer Speicherkapazität von mindestens 8 Stunden bereitzustellen.

Dank der Technologie der wieder aufladbaren Zink-Luft-Batterie kann das System entsprechend konfiguriert werden und eignet sich damit für ein breites Spektrum von Langzeitanwendungen für Microgrids und andere Versorgungseinrichtungen.

Nachdem die Energiespeicherkapazität des Systems lediglich von der Größe des Zink-Speicherbehälters bestimmt wird, ist hier - alternativ zum festen Verhältnis zwischen Leistung und Energie bei der Lithiumionenbatterie - eine äußerst kostengünstige und skalierbare Lösung gegeben.

Technologie

Das Zinc8 ESS basiert auf einer einzigartigen patentierten Zink-Luft-Batterie-Technologie. Die Energie wird in Form von Zinkpartikeln, in der Größe einem Sandkorn ähnlich, gespeichert. Stellt das System Energie bereit, werden die Zinkpartikel mit Sauerstoff aus der Umgebungsluft zusammengeführt. Befindet sich das System im Auflademodus, werden die Zinkpartikel regeneriert und der Sauerstoff wird wieder an die Umgebungsluft abgegeben.

Anwendungsbereiche

Dank seiner Flexibilität eignet sich das Zinc8 ESS für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Hier einige typische Beispiele:

- Glättung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern wie Wind- und Solarenergieanlagen

- Backup-Lösung als Ersatz für Dieselaggregate in Wirtschaft und Industrie

- Bedarfsgerechte Energie für Industrie und öffentliches Netz zur Abdeckung von Lastspitzen und für den Standby-Betrieb

- Netzbezogene Leistungen wie Vermeidung von Netzstaus, Verschiebung von Übertragungs-/Verteilungs-Upgrades, Stromhandel und Preisarbitrage sowie Steigerung der Nutzung erneuerbarer Energien

Architektur

Das Zinc8 ESS verfügt über einen modularen Aufbau, der von einer kleinen Anzahl gängiger Subsysteme ausgehend eine Vielzahl von Systemkonfigurationen erlaubt. Jedes Subsystem implementiert ein einzelnes Element der Technologie:

- Das Zink-Regenerations-Subsystem (ZRS) übernimmt die Aufladefunktion

- Das Brennstoffspeicher-Subsystem (FSS) übernimmt die Energiespeicherfunktion

- Das Stromerzeugungs-Subsystem (PGS) übernimmt die Entladefunktion

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Incite Capital Markets

Kristian Schneck / Eric Negraeff

Zinc8 Energy Solutions Inc.

Ron MacDonald, President und CEO

Tel.: +1 604.493.2004

E-Mail: investors@zinc8energy.com

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen oder Offenlegungen in Bezug auf Zinc8 Energy Solutions, die auf den Erwartungen des Managements sowie auf Annahmen und Informationen basieren, die Zinc8 Energy Solutions derzeit zur Verfügung stehen und die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen ("zukunftsgerichtete Aussagen") darstellen können. Alle derartigen Aussagen und Offenlegungen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und die sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Resultate, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, die Zinc8 Storage in der Zukunft (ganz oder teilweise) antizipiert oder erwartet, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass wir uns gemeinsam mit SmartConsult an Energiespeicherprojekten beteiligen werden; dass wir die Entwicklung und Vermarktung einer zuverlässigen, kostengünstigen Zink-Luft-Batterie durchführen können; dass unser Massenspeichersystem sowohl Vorteile für die Umwelt als auch für die Effizienz bietet; und dass wir dazu beitragen können, den Bedarf an sicherer und zuverlässiger Energie zu decken. Zinc8 Energy Solutions ist der Ansicht, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelt werden, zum jetzigen Zeitpunkt angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Faktoren, Erwartungen und Annahmen als korrekt erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, einschließlich und ohne Einschränkung: dass aus unserer Zusammenarbeit mit SmartConsult keine Projekte hervorgehen; dass unsere Technologie nicht wie erwartet oder überhaupt nicht funktioniert; dass sich unsere Technologie als zu teuer erweist, um auf breiter Basis implementiert zu werden; dass Kunden unsere Produkte nicht anpassen, weil sie zu komplex oder zu teuer sind oder nicht zu ihren aktuellen Produkten oder Plänen passen; dass unsere Wettbewerber möglicherweise bessere oder billigere Lösungen für die Batteriespeicherung anbieten; allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; erhöhte Kosten und Ausgaben; die Unfähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu halten; unsere Patente bieten möglicherweise nicht den erwarteten Schutz und wir verletzen möglicherweise die Patente anderer; und bestimmte andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten von Zinc8 Energy Solution aufgeführt werden, von denen Kopien auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www. sedar.com verfügbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht erschöpfend ist, und es wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, anwendbare Wertpapiergesetze schreiben dies vor.

Weder die CSE noch eine Marktregulierungsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53854

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53854&tr=1

