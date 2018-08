IRW-News: Zimtu Capital Corp.: Zimtu Capital Corp. gibt Vertragsunterzeichnung mit Belmont Resources Inc. bekannt

IRW-PRESS: Zimtu Capital Corp.



Zimtu Capital Corp. gibt Vertragsunterzeichnung mit Belmont Resources Inc. bekannt

8. August 2018 - Zimtu Capital Corp. (TSXv: ZC; FSE: ZCT1) (das Unternehmen oder Zimtu) gibt bekannt, einen Vertrag über sein ZimtuADVANTAGE-Programm mit Belmont Resources Inc. (TSXv: BEA; FSE: L3L1) unterzeichnet zu haben.

ZimtuADVANTAGE wurde entwickelt, um seinen Kunden Unterstützung in vielen für eine Aktiengesellschaft wichtigen Aspekte, wie zum Beispiel Chancenerkennung, Beratung und Kosteneinsparungen, zu bieten. Diese Services inkludieren den Aufbau eines finanziellen Netzwerks und Geschäftsnetzwerke, Kostenteilung mit anderen an der Börse gelisteten Unternehmen, Aufbau einer Präsenz in den sozialen Medien, Auftritte auf Konferenzen, Medien und Beratung und spezielle Gruppenpreise, die von ZimtuŽs Netzwerk an Experten bereitgestellt werden. Das Programm bietet eine Flexibilität, die es Unternehmen ermöglicht, die Produkte und Dienstleistungen optimal an ihre Bedürfnisse anzupassen.

Der Vertrag wird von Belmont Resources eingereicht und unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Belmont Resources Inc.

Belmont Resources Inc. ist ein aufstrebendes Rohstoffunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und Nevada, USA, beschäftigt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmenswebseite unter http://www.belmontresources.com.

Über Zimtu Capital Corp.

Zimtu Capital Corp. ist ein Emissionshaus, das in Rohstoffunternehmen investiert, diese gründet und ausbaut. Das Unternehmen bietet auch die Mithilfe bei der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten an und hilft Unternehmen, sich mit interessanten Grundstücken zu verbinden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmenswebseite unter http://www.zimtu.com.

Für das Board of Directors:

ZIMTU CAPITAL CORP.

David Hodge

President & Director

Tel: 604.681.1568

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44218

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44218&tr=1

