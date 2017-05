IRW-News: Zecotek Photonics Inc.: Zecotek liefert patentierte LFS-Szintillationskristalle an mehrere Hightech-Einrichtungen

IRW-PRESS: Zecotek Photonics Inc.



: Zecotek liefert patentierte LFS-Szintillationskristalle an mehrere Hightech-Einrichtungen

Singapur, 23. Mai 2017. Zecotek Photonics Inc. (TSX Venture: ZMS, Frankfurt: W1I, OTC Pink: ZMSPF), ein Entwickler von modernsten Photonentechnologien für Medizin-, Industrie- und Wissenschaftsmärkte, freut sich bekannt zu geben, dass vier renommierte Hightech-Einrichtungen seine patentierten LFS-Szintillationskristalle sowohl für die medizinische Darstellung als auch für Hochenergiephysik-Experimente bestellt haben.

Unser Unternehmen kommt nun in Schwung, zumal beide chinesische Positronenemissionstomografie-Erstausrüster auf diesem neuen, progressiven Markt sowie immer mehr wissenschaftliche Einrichtungen von den Vorteilen unserer patentierten LFS-Szintillationskristalle für die medizinische Darstellung und die Hochenergiephysik profitieren, sagte Dr. A. F. Zerrouk, Chairman, President und CEO von Zecotek Photonics Inc. Hightech-Einrichtungen sind das Prüfgelände für neue, aufregende, bahnbrechende Technologien, die neue kommerzielle und wissenschaftliche Anwendungsmöglichkeiten bieten. Viele der Einrichtungen beliefern große Erstausrüster und durch die Unterstützung dieser Projekte werden unserem Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten geboten.

Zu den vier Hightech-Einrichtungen zählt auch die University of California in Davis. Das Team an Wissenschaftlern der UC Davis unter der Leitung von Prof. Simon Cherry arbeitet an zwei bahnbrechenden Projekten. Das erste Projekt beinhaltet die Anwendung der patentierten LFS-Szintillationskristalle von Zecotek für einen neuen Ansatz zur Erhöhung der Auflösung eines Protonentherapie-Leitsystems bei der Krebsbehandlung. Bei der Protonentherapie kommt ein Protonenstrahl zum Einsatz, der bei der Behandlung ausschließlich auf Krebszellen gerichtet wird.

Das Team der UC Davis arbeitet auch an einem bahnbrechenden Ansatz des Positronenemissionstomografie- (PET)-Scannings, bei dem die PET und die Magnetresonanz (MR) in einem einzelnen PET/MR-Modul kombiniert werden. Durch die Kombination der Positronenemissionstomografie mit der Magnetresonanz in einem einzigen Modul wird in zahlreichen Situationen ein effizienteres Scan-Gerät geschaffen. Die Szintillationskristalle von Zecotek weisen einzigartige Eigenschaften auf, einschließlich einer kurzen Abklingzeit und einer Strahlenhärte, die sie für zahlreiche Hochleistungs-PET-Detektordesigns attraktiv machen.

The anderen drei Einrichtungen verwenden LFS-Szintillationskristalle bei Projekten in frühem Stadium zur medizinischen Darstellung und in der Hochenergiephysik.

Über Zecotek Zecotek Photonics Inc (TSX-VENTURE: ZMS) (FRANKFURT: W1I) ist ein Photonentechnologie-Unternehmen, das Hochleistungs-Szintillationskristalle, Photodetektoren, PET-Scanner-Technologien, 3D-Autostereoskop-Displays, 3D-Metalldruck und Laser für den Einsatz in der medizinischen Diagnostik, für High-Tech-Anwendungen und industrielle Zwecke entwickelt. Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen setzt sich aus drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen zusammen: Imaging Systems (bildgebende Verfahren), Optronics Systems (Lasersysteme) und 3D Display Systems (3D-Darstellung) mit Labors in Kanada, Korea, Russland, Singapur und USA. Die Geschäftsführung konzentriert sich in erster Linie auf den Aufbau von Unternehmenswerten, der einerseits direkt über die Vermarktung von mehr als 50 patentierten und zum Patent angemeldeten neuartigen Photonentechnologien und andererseits über strategische Partnerschaften - wie mit Hamamatsu Photonics (Japan), der Europäischen Organisation für Kernforschung CERN (Schweiz), Beijing Opto-Electronics Technology Co. Ltd. (China), NuCare Medical Systems (Südkorea), der University of Washington (United States) und dem National NanoFab Center (Südkorea) erfolgt. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmens-Website www.zecotek.com bzw. auf Twitter (@zecotek).

