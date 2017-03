IRW-News: Zecotek Photonics Inc.: Zecotek führt Gespräche mit anderen europäischen Autoherstellern über Entwicklung von 3-D-Blickfeldanzeige

IRW-PRESS: Zecotek Photonics Inc.



: Zecotek führt Gespräche mit anderen europäischen Autoherstellern über Entwicklung von 3-D-Blickfeldanzeige

SINGAPUR, 30. März 2017. Zecotek Photonics Inc. (TSX VENTURE: ZMS, FRANKFURT: W1I, OTC PINK: ZMSPF), ein Entwickler von modernsten Photonentechnologien für Medizin-, Industrie- und Wissenschaftsmärkte, freut sich bekannt zu geben, dass ein weiterer großer europäischer Autohersteller Interesse an der Integration der 3-D-Technologie von Zecotek in eine markenspezifische 3-D-Blickfeldanzeige (Head-up Display, HUD) und Unterhaltungskonsole bekundet hat. Wie bereits am 14. Dezember 2016 gemeldet, ist das 3-D-Darstellungssystem von Zecotek bei Autounternehmen sehr gefragt, da es kompakt ist, keine Augennachverfolgung erfordert und gegenüber bestehenden HUDs ein tieferes Blickfeld sowie eine Plattform für reichhaltige Inhalte bietet.

Die Vorteile unserer 3-D-Darstellungssysteme für Blickfeldanzeige-Anwendungen erwecken auch die Aufmerksamkeit anderer Autohersteller, sagte Dr. A. F. Zerrouk, Chairman, President und CEO von Zecotek Photonics Inc. Wir befinden uns hinsichtlich der Entwicklung individueller 3-D-Lösungen für unterschiedliche Modelle in Gesprächen mit einigen der größten Autoherstellern der Welt. Der entscheidende Unterschied zwischen unserem patentierten 3-D-Display und bestehenden HUD-Systemen ist die deutlich höhere Anzahl von Ansichten, während bei einem typischen HUD, das zudem eine Augennachverfolgung erfordert, nur zwei Ansichten möglich sind. Außerdem ermöglicht der volumetrische Effekt unserer 3-D-Technologie den Autoherstellern eine kompaktere Konfiguration. Dies sind entscheidende Vorteile, die Zecotek die Möglichkeit für eine umfassende Einführung und einen hohen Marktanteil bieten.

Die Chance, mit einem neuen 3-D-Display den HUD-Markt zu betreten, ist sehr groß. Automarken wie Audi, Mercedes, BMW oder Porsche haben bereits HUD-Einheiten in ihre hochwertigeren Fahrzeuge integriert und suchen nach neuen Technologien, um die Fähigkeiten und die Erschwinglichkeit der HUD-Plattform zu erweitern. Im Jahr 2015 verzeichnete die HUD-Branche einen Wert von etwa 411,5 Millionen US-Dollar und über 1,2 Millionen verkaufte Einheiten. Der Markt soll bis 2021 mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 21,7 Prozent wachsen und einen Wert von über 1,3 Milliarden US-Dollar aufweisen, wobei die deutschen Autohersteller für die größte Integration von HUD-Produkten (Markets & Markets) verantwortlich zeichnen.

Beim 3-D-Darstellungssystem von Zecotek ist keine Augennachverfolgung erforderlich, da bis zu 90 Ansichten gleichzeitig auf den Anzeigebereich projiziert werden und jede davon einer bestimmten Perspektive in diesem Bereich entspricht. Daher sieht der Betrachter ein echtes 3-D-Bild, das von jedem ausgewählten Punkt in diesem Anzeigebereich aus gleich aussieht. Dies bedeutet auch, dass der Fahrer und der Beifahrer auf dasselbe Display blicken können und dabei ihr eigenes Bild aus ihrer eigenen Perspektive sehen (z. B. ein Objekt auf der linken Seite, das von einem Betrachter angesehen wird, der links der Mitte steht, und die rechte Seite des Objektes, die gleichzeitig von einem anderen Betrachter angesehen wird, der auf der rechten Seite steht).

Das wissenschaftliche 3-D-Team von Zecotek arbeitet mit europäischen Autoherstellern zusammen und Tests zeigen, dass die 3-D-Darstellungstechnologie sehr gut für ihre Autokonfigurationen geeignet ist.

Dank der brillenlosen 3-D-Technologie bieten HUD-Einheiten der nächsten Generation die Möglichkeit vollständiger 3-D-Effekte, indem die von den Fahrern gesehenen Bilder in sichereren Abständen zur Windschutzscheibe projiziert werden, womit die Ablenkung verringert wird. Zusammen mit der Navigation und Telemetrie könnten reichhaltigere Inhalte dargestellt werden. Mit der 3-D-Technologie von Zecotek und dem natürlichen Parallaxe-Effekt wären HUD-Einheiten mit erweiterter Realität effizienter.

Über Zecotek Zecotek Photonics Inc (TSX-V: ZMS) (Frankfurt: W1I) ist ein Photonentechnologie-Unternehmen, das Hochleistungs-Szintillationskristalle, Photodetektoren, PET-Scanner-Technologien, 3D-Autostereoskop-Displays, 3D-Metalldruck und Laser für den Einsatz in der medizinischen Diagnostik, für High-Tech-Anwendungen und industrielle Zwecke entwickelt. Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen setzt sich aus drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen zusammen: Imaging Systems (bildgebende Verfahren), Optronics Systems (Lasersysteme) und 3D Display Systems (3D-Darstellung) mit Labors in Kanada, Korea, Russland, Singapur und USA. Die Geschäftsführung konzentriert sich in erster Linie auf den Aufbau von Unternehmenswerten, der einerseits direkt über die Vermarktung von mehr als 50 patentierten und zum Patent angemeldeten neuartigen Photonentechnologien und andererseits über strategische Partnerschaften - wie mit der Europäischen Organisation für Kernforschung CERN (Schweiz), Beijing Opto-Electronics Technology Co. Ltd. (China), NuCare Medical Systems (Südkorea), der University of Washington (United States) und dem National NanoFab Center (Südkorea) erfolgt. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmens-Website www.zecotek.com bzw. auf Twitter (@zecotek).

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen, Vorhersagen und Meinungen des Managements basieren. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit bestimmten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die schwer vorauszusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Trends können daher wesentlich von den hier getätigten Aussagen abweichen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung. Wenn Sie in Zukunft regelmäßig die aktuellsten Informationen über Zecotek erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Website unseres Unternehmens auf www.zecotek.com.

