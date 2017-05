IRW-News: Zecotek Photonics Inc.: Zecotek erhält LFS-Szintillationskristall-Bestellung im Wert von 100.000 $ durch chinesischen Hersteller

IRW-PRESS: Zecotek Photonics Inc.



: Zecotek erhält LFS-Szintillationskristall-Bestellung im Wert von 100.000 $ durch chinesischen Hersteller

Zecotek erhält LFS-Szintillationskristall-Bestellung im Wert von 100.000 $ durch chinesischen Hersteller

SINGAPUR--(30. Mai 2017) - Zecotek Photonics Inc. (TSX VENTURE: ZMS) (FRANKFURT: W1I) (OTC PINK: ZMSPF), ein Entwickler führender Photoniktechnologien für die medizinischen, industriellen und wissenschaftlichen Märkte, freut sich, bekannt zu geben, dass ein chinesischer Tier-1-Originalgerätehersteller (OEM) im Bereich der Positronen-Emissionstomographie (PET) eine Bestellung für die patentierten LFS-Szintillationskristalle für eine Konfiguration für einen medizinischen PET-Scanner im Wert von 100.000 $ aufgegeben hat. Die Bestellung erfolgte über die Partnerschaft mit Shanghai EBO Optoelectronics und ist die zweite LFS-Szintillationskristall-Bestellung durch einen chinesischen OEM.

Diese Bestellung mag zwar verhältnismäßig klein sein, ist jedoch ein Beispiel für den allgemeinen Erfolg, den Zecotek am chinesischen PET-Markt hat, sagte Dr. A.F. Zerrouk, Chairman, President und CEO von Zecotek Photonics Inc. Hersteller von medizinischen Geräten erkennen die Leistungs- und Kostenvorteile unserer LFS-Kristalle und anderen Photonik-Technologien. Unsere Partnerschaft mit EBO Optoelectronics zahlt sich nach dieser Bestellung für unsere Szintillationskristalle durch einen zweiten großen chinesischen PET-OEM bereits aus. Wir werden den OEM bei der Integration unserer Kristalle in seine Scanner unterstützen und gehen davon aus, dass diese erste Bestellung zu langfristigen Vertragsmöglichkeiten führen wird.

Nach Vergleichstest mit vielen anderen Szintillationsmaterialien hat sich der Tier-1-PET-OEM dafür entschieden, die LFS-Kristalle von Zecotek für einen spezifischen Aufbau eines medizinischen PET-Scanners konfigurieren zu lassen. Die LFS-Reihe von Szintillationskristallen eignen sich aufgrund ihrer überlegenen Zeitauflösung, hervorragenden Effizienz der Photodetektion und wettbewerbsfähigen Preisen - alles wichtige Eigenschaften für die neuen Konfigurationen von hochauflösenden PET-Scannern - optimal für den Einsatz in PET-Scannern.

Als einer der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte stellt die chinesische Branche für medizinische Scanner eine großartige Gelegenheit für Zecotek und seine strategischen Partner Shanghai EBO Optoelectronics und Beijing Opto-Electronics Technology Company (BOET) dar. EBO Optoelectronics hat Zecotek maßgeblich dabei unterstützt, Zugang zu großen PET-Herstellern in China zu erlangen. BOET, eine Tochter des North-China Research Institute of Electronics-Optics, wird die LFS-Szintillationskristalle bereitstellen. Mit zwei strategischen Partnern in China an seiner Seite hat Zecotek bei seinen Marketingmaßnahmen für die patentierten LFS-Szintillationskristalle, Festkörper-Photodetektoren und integrierten Detektionseinheiten einen deutlichen Vorteil.

EBO Optoelectronics ist der größte Hersteller und Lieferant von Kristall-Arrays in China und verwendet bei der Herstellung seiner PET-Arrays ausschließlich die LFS-Szintillationskristalle von Zecotek. EBO Optoelectronics hat einen umfangreichen und beeindruckenden Kundenstamm, zu denen auch die weltweit führenden PET-Hersteller zählen, und bedient den zweitgrößten Markt für medizinische Geräte der Welt.

BOET ist Marktführer bei der Züchtung, der Trennung, dem Polieren und der Großproduktion von Szintillationskristallen mittels des Czochralski-Verfahrens. Zecoteks patentiertes Herstellungsverfahren ermöglicht die Züchtung von Einkristallkörpern mit großem Durchmesser, einheitlichen Eigenschaften und ohne Rissbildung (ein Problem vieler konkurrierender Szintillationsmaterialien), was einen hohen Elementaustrag und geringere Einheitskosten zur Folge hat.

Zecotek hat strategische Partnerschaften geschlossen, um der führende Zulieferer von Szintillationskristallen und anderen wichtigen Bauteilen in China und rund um den Globus zu werden.

Über Shanghai EBO Optoelectronics Co. Ltd.

EBO, das 2007 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Shanghai hat, beschäftigt über 120 Mitarbeiter und verfügt über eine Produktionsfläche von 4.000 Quadratmetern. Shanghai EBO produziert und liefert Kristallreihen an einen umfassenden Kundenstamm, zu dem unter anderem Neusoft Medical Systems, Samsung Medical, Topgrade Healthcare, FMI Medical Systems, das IHEP von CAS, die wissenschaftliche Universität Huazhong sowie zahlreiche in- und ausländische Universitäten und Forschungseinrichtungen zählen. EBO verfügt über die modernste Verarbeitungsproduktionslinie und bietet Endkunden individuell gestaltete Kristalle und Kristallreihen.

Über Zecotek Zecotek Photonics Inc (TSX-VENTURE: ZMS) (FRANKFURT: W1I) (OTC PINK: ZMSPF) ist ein Photonentechnologie-Unternehmen, das Hochleistungs-Szintillationskristalle, Photodetektoren, PET-Scanner-Technologien, 3D-Autostereoskop-Displays, 3D-Metalldruck und Laser für den Einsatz in der medizinischen Diagnostik, für High-Tech-Anwendungen und industrielle Zwecke entwickelt. Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen setzt sich aus drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen zusammen: Imaging Systems (bildgebende Verfahren), Optronics Systems (Lasersysteme) und 3D Display Systems (3D-Darstellung) mit Labors in Kanada, Korea, Russland, Singapur und USA. Die Geschäftsführung konzentriert sich in erster Linie auf den Aufbau von Unternehmenswerten, der einerseits direkt über die Vermarktung von mehr als 50 patentierten und zum Patent angemeldeten neuartigen Photonentechnologien und andererseits über strategische Partnerschaften - wie mit Hamamatsu Photonics (Japan), der Europäischen Organisation für Kernforschung CERN (Schweiz), Beijing Opto-Electronics Technology Co. Ltd. (China), NuCare Medical Systems (Südkorea), der University of Washington (United States) und dem National NanoFab Center (Südkorea) erfolgt. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmens-Website www.zecotek.com bzw. auf Twitter (@zecotek).

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen, Vorhersagen und Meinungen des Managements basieren. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit bestimmten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die schwer vorauszusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Trends können daher wesentlich von den hier getätigten Aussagen abweichen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung. Wenn Sie in Zukunft regelmäßig die neuesten Informationen über Zecotek erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Website unseres Unternehmens auf www.zecotek.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über: Zecotek Photonics Inc. Michael Minder T: (604) 783-8291 ir@zecotek.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39919 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39919&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98921P1045

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.