IRW-News: Zecotek Photonics Inc.: Zecotek Photonics Inc.: Shanghai EBO Optoelectronics Company wird die LFS-Szintillationskristalle von Zecotek in China exklusiv verwenden

SINGAPUR--(9. März 2017) - Zecotek Photonics Inc. (TSX VENTURE: ZMS) (FRANKFURT: W1I)(OTC PINK: ZMSPF), ein Entwickler führender Photoniktechnologien für die medizinischen, industriellen und wissenschaftlichen Märkte, freut sich bekannt zu geben, dass Shanghai EBO Crystals Assembly Company (EBO), der größte Hersteller und Lieferant von Kristall-Arrays in China, zum Alleinvertriebshändler der patentierten LFS-Szintillationskristalle des Unternehmens für alle Verkäufe an Endnutzer und insbesondere an Originalhersteller (OEM) von medizinischen Positronen-Emissionstomographie-(PET)-Scannern in China ernannt wurde. Darüber hinaus wird EBO keine konkurrierenden Kristalle, sondern ausschließlich LFS-Szintillationskristalle bei der Herstellung von Arrays für alle neuen PET-Scanner verwenden.

Die Wissenschaftler von EBO haben die Überlegenheit der patentierten LFS-Szintillationskristalle von Zecotek für den Einsatz in PET-Scannern in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis erkannt, sagte Dr. A.F. Zerrouk, Chairman, President und CEO von Zecotek Photonics Inc. Die Ernennung von EBO als Alleinvertriebshändler der LFS-Kristalle und seine Einwilligung, ausschließlich LFS-Kristalle für seine an die Hersteller von PET-Scannern verkauften Arrays zu verwenden, werden bedeutende Werte für unser Unternehmen schaffen. Nach ausführlichen Tests, bei denen EBO die Leistungsbeständigkeit, die Produktverfügbarkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis untersuchte, hat sich EBO entschlossen, für den Verkauf von Kristallen und Arrays an die PET-Hersteller nur noch die LFS-Kristalle von Zecotek anzubieten. Die heutige Bekanntgabe sollte unserer Einschätzung nach die Umsatzentwicklung bei den Kristallen in China kräftig vorantreiben, unter anderem auch weil die chinesische Regierung die Anzahl der medizinischen Scanner zur Versorgung der größten alternden Bevölkerung der Welt aggressiv ausbaut.

Wie in der vorherigen Pressemeldung am 25. Januar 2017 berichtet wurde, ist EBO der größte Hersteller und Lieferant von Kristall-Arrays in China. Diese Arrays werden von vielen der Spitzenhersteller auf dem schnell wachsenden heimischen Markt für medizinische PET-Scanner verwendet. Die neuen Scanner, die von den Originalherstellern in Krankenhäusern und Kliniken in ganz China eingerichtet werden, werden nun die LFS-Kristall-Arrays von Zecotek beinhalten. In der Vergangenheit hat EBO eine Anzahl verschiedener konkurrierender Kristalle - hauptsächlich LYSO/LSO - bei der Herstellung ihrer Arrays verwendet. Aufgrund ihrer Überlegenheit wird EBO in den Array-Bestandteilen für medizinische PET-Scanner fortan nur noch LFS-Kristalle einsetzen.

Die jüngsten Veränderungen des regulatorischen Umfelds in China waren Anlass für die Originalhersteller, die medizinische Scanner im Inland herzustellen. Die chinesische Regierung setzt auf Boni, um heimische Krankenhäuser dazu zu animieren, in China hergestellte medizinische Geräte zu verwenden, um den lokalen Markt anzukurbeln und die explodierenden Gesundheitskosten zu senken. Diese Strategie geht auf, nachdem nun mehr und mehr hochwertige medizinische Geräte in China hergestellt werden und auf dem Weltmarkt konkurrieren.

Über Shanghai EBO Co. EBO, das 2007 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Shanghai hat, beschäftigt über 120 Mitarbeiter und verfügt über eine Produktionsfläche von 4.000 Quadratmetern. Shanghai EBO produziert und liefert Kristallreihen an einen umfassenden Kundenstamm, zu dem unter anderem Neusoft Medical Systems, Samsung Medical, Topgrade Healthcare, FMI Medical Systems, das IHEP von CAS, die wissenschaftliche Universität Huazhong sowie zahlreiche in- und ausländische Universitäten und Forschungseinrichtungen zählen. EBO verfügt über die modernste Verarbeitungsproduktionslinie und bietet Endkunden individuell gestaltete Kristalle und Kristallreihen.

Über Zecotek Zecotek Photonics Inc (TSX-V: ZMS) (Frankfurt: W1I) ist ein Photonentechnologie-Unternehmen, das Hochleistungs-Szintillationskristalle, Photodetektoren, PET-Scanner-Technologien, 3D-Autostereoskop-Displays, 3D-Metalldruck und Laser für den Einsatz in der medizinischen Diagnostik, für High-Tech-Anwendungen und industrielle Zwecke entwickelt. Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen setzt sich aus drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen zusammen: Imaging Systems (bildgebende Verfahren), Optronics Systems (Lasersysteme) und 3D Display Systems (3D-Darstellung) mit Labors in Kanada, Korea, Russland, Singapur und USA. Die Geschäftsführung konzentriert sich in erster Linie auf den Aufbau von Unternehmenswerten, der einerseits direkt über die Vermarktung von mehr als 50 patentierten und zum Patent angemeldeten neuartigen Photonentechnologien und andererseits über strategische Partnerschaften - wie mit der Europäischen Organisation für Kernforschung CERN (Schweiz), Beijing Opto-Electronics Technology Co. Ltd. (China), NuCare Medical Systems (Südkorea), der University of Washington (United States) und dem National NanoFab Center (Südkorea) erfolgt. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmens-Website www.zecotek.com bzw. auf Twitter (@zecotek).

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen, Vorhersagen und Meinungen des Managements basieren. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit bestimmten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die schwer vorauszusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Trends können daher wesentlich von den hier getätigten Aussagen abweichen.

