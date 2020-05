IRW-News: Zadar Ventures Ltd: Zadar steht kurz vor der Übernahme einer Firma im Augmented-Reality-Sektor und arrangiert eine Finanzierungstransaktion ohne Brokerbeteiligung in Höhe von 450.000 Dollar

IRW-PRESS: Zadar Ventures Ltd: Zadar steht kurz vor der Übernahme einer Firma im Augmented-Reality-Sektor und arrangiert eine Finanzierungstransaktion ohne Brokerbeteiligung in Höhe von 450.000 Dollar

11. Mai 2020, Vancouver, British Columbia. Zadar Ventures Ltd. (das Unternehmen) gibt bekannt, dass sich das Unternehmen im Anschluss an seine Mitteilungen vom 16. März 2020 und 30. April 2020 derzeit in der Endphase einer Due-Diligence-Prüfung im Hinblick auf eine bevorstehende Firmenübernahme im AR/VR/XR-Bereich befindet.





Das Unternehmen hatte zuvor bekannt gegeben, dass es den französischen Inkubator-Akzelerator UNIQORN mit der Durchführung des Due-Diligence-Verfahrens und der geplanten Übernahme einer französischen Privatfirma im AR/VR/XR-Sektor beauftragt hat.

Über UNIQORN

Die Mission von UNIQORN besteht darin, Unternehmern und ihren Familien ihr Leben zurückzugeben und ihnen gleichzeitig dabei zu helfen, revolutionäre Technologien zu entwickeln. Den Unternehmern wird ein vollständiges Ökosystem für Erfolg geboten mit direktem Zugang zu bewährten Finanzierungsquellen, erstklassiger Vertretung für Rechts- und Buchhaltungsfragen, den großzügigsten Geschäftsanreizen der Welt und einem engagierten Vertriebs- und Marketing-Accelerator. Startup-Firmen im AR/VR/XR-Bereich zählen zu den von UNIQORN betreuten Kernbranchen.

Über die XR-Technologie (in der Due-Diligence-Phase)

Diese einzigartige Lösung beseitigt die Eintrittsbarriere für XR und ermöglicht es Unternehmen und Kunden, zu günstigen Kosten ein ansprechendes Markenerlebnis auf mehreren Plattformen aufzubauen. Unternehmen in jeder Branche können nun Verbraucher, Mitarbeiter und Kunden über alle Plattformen mit wirkungsvollen interaktiven AR- und VR-Inhalten ansprechen. Das bedeutet, dass ein Unternehmen einen einzigen Satz von Aktiva nutzen kann, um einzigartige E-Handelsplattformen, Präsentationen, Schulungsanwendungen, Spiele und vieles mehr - in AR und VR - aufzubauen.

Mark Tommasi, Chairman des Unternehmens, erklärt: Wir freuen uns außerordentlich bekannt geben zu können, dass unsere Arbeitsbeziehung mit UNIQORN dazu beigetragen hat, unser Due-Diligence-Verfahren im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme eines französischen AR/VR/XR-Privatanbieters rascher abzuwickeln und gleichzeitig die Voraussetzungen für eine Beschleunigung der Geschäftsprozesse im Anschluss an die Übernahme zu schaffen. Wir freuen uns schon darauf, die geplante Übernahme in den kommenden Wochen abschließen zu können. Kaum jemand stellt die Machbarkeit und den Bedarf an überzeugenden AR/VR/XR-Lösungen in einer Welt nach COVID-19 in Frage. Mit dieser Übernahme wird sich Zadar an der Spitze einer faszinierenden und zeitgemäßen Branche positionieren.

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es entsprechend eines Antrags auf Preissicherung bei der Börse TSXV am 22. April 202 eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung arrangiert hat. Mit der Platzierung von Einheiten des Unternehmens zum Preis von 0,15 Dollar pro Einheit soll ein Gesamterlös von bis zu 450.000 Dollar generiert werden (die Privatplatzierung). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Warrant, der innerhalb eines Zeitraums von achtzehn Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,30 Dollar pro Stammaktie in eine Stammaktie eingetauscht werden kann.

Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass es sich hinsichtlich der Prüfung dieser Geschäftschance nach wie vor in der Endphase des Due-Diligence-Verfahrens befindet und der erfolgreiche Abschluss einer finalen Vereinbarung zum Erwerb dieser Firma zu annehmbaren Bedingungen bzw. überhaupt aus aktueller Sicht nicht garantiert werden kann.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Mark Tommasi

Chairman

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Informationen und mit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen prognostiziert werden. Eine Beschreibung der Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen basieren, und eine Beschreibung der Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, finden Sie in den auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlichten Unterlagen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

