IRW-News: Zadar Ventures Ltd: Zadar arrangiert eine nicht von einem Broker vermittelte stratigische Privatplatzierung im Wert von 2 Mio. Dollar

ZADAR ARRANGIERT EINE NICHT VON EINEM BROKER VERMITTELTE STRATIGISCHE PRIVATPLATZIERUNG IM WERT VON 2 MIO. DOLLAR

1. März 2017 - Zadar Ventures Ltd. (TSXV.ZAD) (Zadar oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht von einem Broker vermittelte Privatplatzierung im Wert von $ 2.003.680 arrangiert hat. Das Unternehmen wird 20.036.800 Einheiten zu einem Preis von $ 0,10 pro Einheit ausgeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Bezugsschein zum Erwerb einer Aktie zum Preis von $ 0,20 während eines Zeitraums von zwei Jahren. Der Erlös wird für die Exploration in den Lithiumprojekten des Unternehmens und allgemein als Betriebskapital verwendet.

Gemäß dem geltenden Wertpapierrecht unterliegen alle Wertpapiere, die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegeben werden, einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag.

In Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSXV ist eine Vermittlungsprovision zu zahlen.

Zadar Ventures Ltd. ist ein Ressourcenunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Exploration von wirtschaftlich rentablen, umweltfreundlichen Energieressourcen in Rechtssystemen spezialisiert hat, die für Bergbau und Industrie günstige Bedingungen bieten. Das Vorreiterprojekt des Unternehmens, Clayton Valley, liegt in unmittelbarer Nähe zum Lithiumprojekt Albemarle Silver Peak, in dem sich die einzige produzierende Lithiummine Nordamerikas befindet. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.zadarventures.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Paul D. Gray, P. Geo. President & CEO

ZADAR VENTURES LTD. Suite 908-510 Burrard Street, Vancouver, B.C., V6C 3A8Telefon: 604-682-1634 TSX-V: ZAD ZADDF- OTC-QB ZAD.F

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen enthalten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39095 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39095&tr=1

