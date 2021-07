IRW-News: Zadar Ventures Ltd: Zadar/XRApplied schließen Fusion ab und erhalten bedingte Genehmigung der CSE

IRW-PRESS: Zadar Ventures Ltd: Zadar/XRApplied schließen Fusion ab und erhalten bedingte Genehmigung der CSE

16. Juli 2021, Vancouver, British Columbia. Zadar Ventures Ltd. (das Unternehmen) möchte diese Gelegenheit nutzen, um seine aktuellen und zukünftigen Aktionäre über aktuelle Entwicklungen zu informieren.



Wir freuen uns bekannt zu geben, dass wir die Aktientauschvereinbarung mit XRApplied SAS (am 31. Juli 2020 angekündigt) und unsere Namensänderung in XRApplied Technologies Inc. abgeschlossen haben.

Das Unternehmen hat im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung einen Erlös von 1,2 Millionen Dollar eingenommen und die bedingte Genehmigung für die Notierung an der CSE unter dem Kürzel XRA erhalten. Bei der Privatplatzierung wurden Einheiten zum Preis von je 0,35 Dollar begeben, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant bestand. Jeder Warrant kann innerhalb von zwei Jahren ausgeübt und im ersten Jahr zum Preis von 0,75 Dollar bzw. im zweiten Jahr von 1,00 Dollar gegen eine weitere Aktie eingetauscht werden.

Über XRApplied Technologies Inc. (XRA)

XRA ist ein Anbieter von immersiven Technologielösungen und ist darauf spezialisiert, kosteneffiziente E-Commerce-Anwendungen auf AR-/VR-Basis (Augmented Reality/Virtual Reality) für große und kleine Unternehmen bereitzustellen. Erreicht wird dies durch eine Reihe von eigens entwickelten Produkten und Dienstleistungen (AR-Katalog, Spielzeug-Gamification, E-Commerce über AR-App, interaktive AR-/VR-Spiele), die der breiten Masse über die exklusive XRA-Marketingplattform zugänglich gemacht wird.

Mark Tommasi, seines Zeichens Chairman des Unternehmens, meint: Ich möchte den Teams von Zadar und XRApplied für ihre harte Arbeit beim Abschluss dieser Akquisition danken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Managementteam in diesem aufregenden schnell wachsenden AR/VR/MR-Bereich (Augmented Reality/Virtual Reality/Mixed Reality).

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Mark Tommasi

Chairman

ZADAR VENTURES LTD.

908-510 Burrard St

Vancouver, B.C. V6C 2A8

Tel: 604-682-1643

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Informationen und mit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen prognostiziert werden. Insbesondere kann nicht gewährleistet werden, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, (i) die erforderlichen Mittel für den Abschluss der Transaktion einzunehmen, (ii) die Zustimmung der Aufsichtsbehörden einzuholen oder (iii) alle Bedingungen zu erfüllen und die Transaktion abzuschließen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Wertpapiergesetzen gefordert.

