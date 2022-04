IRW-News: Zacatecas Silver Corp.: Zacatecas meldet mehrere hochgradige Silber-Bohrabschnitte bei Panuco North, einschließlich 1,25m mit 1440 g/t AgEq in Bohrloch PAN2022-042 und 4,35m mit 375 g/t AgEq in Bohrloch PAN2022-044

IRW-PRESS: Zacatecas Silver Corp.: Zacatecas meldet mehrere hochgradige Silber-Bohrabschnitte bei Panuco North, einschließlich 1,25m mit 1440 g/t AgEq in Bohrloch PAN2022-042 und 4,35m mit 375 g/t AgEq in Bohrloch PAN2022-044

Vancouver, BC - 7. April 2022 - Zacatecas Silver Corp. (Zacatecas Silver oder das Unternehmen) (TSXV: ZAC - WKN: A2QQCM - FRA: 7TV) freut sich, mehrere Silber- und Goldergebnisse aus den laufenden Diamantbohrungen bei den Adern Panuco North und Panuco Central bekannt zu geben. Die jüngsten hochgradigen Untersuchungsergebnisse bei Panuco North, einschließlich 1,25 m mit 1440 g/t AgEq (1423,2 g/t Ag und 0,23 g/t Au), liegen relativ nahe an der Oberfläche, während die Ader in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen ist.

Highlights:

· Die abgewinkelten Diamantbohrungen bei Panuco North zielten auf die neigungsabwärts verlaufende Streichenerweiterung der oberflächennahen Mineralisierung, die von Zacatecas am 16. Februar 2022 gemeldet wurde.

· Die Ergebnisse bei Panuco North beinhalten:

o 1,25 m @ 1440 g/t Ag Äq (1423,2 g/t Ag und 0,23 g/t Au) auf 27,48 m im Bohrloch (Bohrloch PAN2022-042)

o 4,35 m @ 375 g/t Ag Eq (353 g/t Ag und 0,29 g/t Au) aus 56,38 m im Bohrloch (Bohrloch PAN2022-044)

o 1,55 m @ 379 g/t Ag Eq (358 g/t Ag und 0,28 g/t Au) aus 70 m Bohrlochtiefe (Bohrloch PAN2022-043)

o 1,05 m @ 222 g/t Ag Eq (201 g/t Ag und 0,28 g/t Au) aus 97,3 m Bohrlochtiefe (Bohrloch PAN2022-046)

o 5,96 m @ 179 g/t Ag Eq (114,9 g/t Ag und 0,85 g/t Au) aus 107,28 m Bohrloch (Bohrloch PAN2022-045)

· Die Bohrungen werden fortgesetzt und weitere Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Dr. Chris Wilson, Chief Operating Officer und Director von Zacatecas, kommentiert: "Die jüngste Bohrrunde im südöstlichen Teil der Ader Panuco North hat weiterhin robuste Silbergehalte über eine Bohrlochbreite von bis zu 5,96 Metern ergeben. Obwohl die meisten Bohrungen auf die neigungsabwärts gerichtete Erweiterung der oberflächennahen hochgradigen Silbermineralisierung abzielten, die im Rahmen des ersten Erkundungsbohrprogramms durchteuft wurde, haben die Bohrungen nur die obersten Teile der Ader bis zu einer maximalen Bohrtiefe von 107 m (etwa 90 m vertikal) erprobt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen und das Tiefenpotenzial ist ausgezeichnet."

Die Mineralisierung bei Panuco North ist von einem epithermalen Typ mit mittlerer Sulfidierung, der durch zwei Hauptadern und mehrere Aderverzweigungen gekennzeichnet ist und eine ähnliche Ausrichtung wie andere Silber-Gold-Basismetall-Adern in der Region Zacatecas aufweist. Die Beschaffenheit der Adern, die Gangmineralogie und die Metallsignatur der oberflächennahen Mineralisierung, die in den Bohrlöchern bei Panuco Central angetroffen wurden, stimmen mit dem obersten Teil oder der Spitze" eines Systems mit intermediärer Sulfidierung überein (Abbildung 1). Ähnliche Adern in Zacatecas und Lagerstätten mit intermediärer Sulfidierung im breiteren mexikanischen Silbergürtel sowie weltweit haben vertikale Ausdehnungen von 400 bis über 600 Metern gezeigt. Die Mineralisierung bei Panuco North weist ein ausgezeichnetes Tiefenpotenzial auf, wobei bisher nur der oberste Teil der südöstlichen Erweiterung der Ader erprobt wurde.

Dr. Wilson kommentiert weiter: "Die Mineralisierung bei Panuco North hat Silberäquivalentgehalte durchschnitten, die im Allgemeinen höher sind als die Silberäquivalentgehalte der aktuellen Ressourcenschätzung bei Panuco. Darüber hinaus wird die Mineralisierung im Allgemeinen über größere Mächtigkeiten durchteuft. Dies ist bedeutsam und unterstreicht das Explorationspotenzial von Panuco North."

Nach der kürzlich erfolgten Bewilligung von 27 zusätzlichen Bohrflächen (siehe Pressemitteilung vom 23. März 2022) wird Zacatecas in der Lage sein, die Tiefenausdehnung der Mineralisierung im südöstlichen Teil von Panuco North auf einer Streichenlänge von 600 m zu erproben und ein erstes Bohrprogramm entlang des zentralen Teils der Ader Panuco North auf einer Streichenlänge von 1,4 km durchzuführen.

Abbildung 1: Schematische Darstellung einer Ader mit mittlerer Sulfidierung. Die Bohrungen bei Panuco North haben nur den obersten Teil des Systems erprobt.

Falls Abbildung nicht vollständig dargestellt, bitte hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2022_04_07_ZAC_News_1_cd2300cb91.png

Die Untersuchungsergebnisse von sechs eng beieinander liegenden Bohrlöchern (PAN 2022-026, 028, 029, 030, 032 und 033), die im Nordwesten von Panuco North gebohrt wurden, ergaben schmale Zonen mit niedriggradiger Silber-Gold-Mineralisierung. Diese Bohrungen erprobten oberflächennahe Abbaustellen über einen Streichen von 200 m bis in eine maximale vertikale Tiefe von 60 m. Die Beschaffenheit der Adern und die Metallsignaturen stimmen mit dem obersten Teil eines Systems mit mittlerer Sulfidierung überein. Die Ader wurde unterhalb dieser Tiefe nicht erprobt und ist in der Tiefe weiterhin offen.

Bei der Ader Panuco Central wurden sieben abgewinkelte Diamantbohrlöcher (insgesamt 1385 m) im Adersystem Panuco Central gebohrt, um die neigungsaufwärts gerichtete Erweiterung der in der Ressourcenschätzung Panuco enthaltenen Mineralisierung zu erproben. Die Ergebnisse wurden für fünf Bohrlöcher erhalten und beinhalten 2,25 m @ 185 g/t Ag Eq (50 g/t Ag und 1,8 g/t Au) aus 120,57 m Bohrlochtiefe (Bohrloch PAN2022-038), einschließlich: 0,49 m @ 545 g/t Ag Eq (156 g/t Ag und 5,18 g/t Au) aus 120,57 m Bohrloch; und 2,30 m @ 161 g/t Ag Eq (156 g/t Ag und 0,07 g/t Au) aus 103,44 m Bohrloch (Bohrloch PAN2022-040).

Die Ergebnisse dieser Bohrungen sind von großer Bedeutung, da der oberflächennahe (<150 m vertikal) Teil der Ader Panuco Central oberhalb der aktuellen Ressource noch nie erprobt wurde. Zacatecas beantragt derzeit zusätzliche Bohrlöcher, um die oberflächennahe Erweiterung der gesamten Ader Panuco Central zu erproben.

Abbildung 2: Karte der Ader Panuco North mit den Bohrlochstandorten von Zacatecas. Historische Bohrlochspuren sind ebenfalls dargestellt (schwarz). Die Basis der Karte ist ein digitales Höhenmodell in Graustufen. Neue Abschnitte sind in blauer Schrift dargestellt.

Falls Abbildung nicht vollständig dargestellt, bitte hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2022_04_07_ZAC_News_2_a26a7d4cf0.png

Abbildung 3: Karte der zentralen Ader Panuco mit den Standorten der Bohrlöcher von Zacatecas. Historische Bohrlochspuren sind eingezeichnet (schwarz). Die Basis der Karte ist ein digitales Höhenmodell in Graustufen. Die neuen Abschnitte sind in blauer Schrift dargestellt.

Falls Abbildung nicht vollständig dargestellt, bitte hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2022_04_07_ZAC_News_3_fe05f6bb23.jpg

Tabelle 1. Untersuchungsergebnisse des Bohrprogramms

Hole IDEast North AzimuDip From To DownholAg Au Aq

th (deg(m) (m) e g/t g/tEq.

.)

(deg. Interva

) l

(m)

PAN202275215253303059 -67 120.5122.2.25 50 1.8185

_038 3 1 7 82

PAN202275233253283030 -50 103.4105.2.30 156 0.0161

_040 6 3 4 74 7

PAN202275189253423215 -65 84.9085.40.52 225 0.2240

_041 7 3 0 0

PAN202275205253403042 -38 27.4828.71.25 14230.21440

_042 1 6 3 3

PAN202275205253403042 -38 34.1134.80.69 579 0.6631

_042 1 6 0 9

PAN202275205253403042 -78 70.0071.51.55 358 0.2379

_043 0 7 5 8

PAN202275205253401078 -48 56.3860.74.35 353 0.2375

_044 9 9 3 9

PAN202275205253401078 -75 107.2113.5.96 115 0.8179

_045 9 9 8 24 5

PAN202275186253412032 -40 97.3098.31.05 201 0.2222

_046 7 5 5 8

Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen, da alle Bohrungen die Adern in einem schrägen Winkel durchschnitten. Die Untersuchungsergebnisse sind nicht gedeckelt. Für die Berechnung des Silberäquivalents in USD wurden Metallpreise von 24 $/Unze Silber, 1.800 $/Unze Gold und eine 100%ige Gewinnung angenommen. Bei Panuco North ergaben die Bohrlöcher PAN 2022-026, 028, 029, 030, 032 und 033 schmale Zonen mit niedriggradiger Silber-Gold-Mineralisierung; Bohrloch PAN 2022-027 stieß auf keine bedeutende Mineralisierung. Bei Panuco ergaben die zentralen Bohrlöcher PAN 2022-036 und 037 schmale Zonen mit einer niedriggradigen Silber-Gold-Mineralisierung; die Bohrlöcher PAN 2022-034 und 035 stießen auf keine bedeutende Mineralisierung.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Zacatecas hält sich an branchenweit anerkannte Standards für Best Practice und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle. Die Proben werden in Stapeln von 20 Stück an ALS übermittelt - bestehend aus 16 halbgeschnittenen Kernproben, einer Blindprobe, zwei zertifizierten Referenzmaterialstandards und einem abgestuften Duplikat. Die Proben werden in Plastikbeuteln mit Einwegverschlüssen versiegelt und an ALS Zacatecas geliefert, wodurch die Überwachungskette sichergestellt wird. Da die ALS-Anlage in Zacatecas nur eine Aufbereitungsanlage ist, wurden die Probenbrei zur Brandprobe an ALS Irland geschickt. Bis heute haben alle Chargen die QAQC bestanden und die Leerproben und CRMs lagen innerhalb der akzeptablen Toleranzgrenzen. Alle Diamantlöcher wurden mit HQ-Durchmesser gebohrt. Die Kernausbeute in allen Adern war besser als 98 %.

Qualifizierte Person

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Wilson, BSc (honours), PhD, FAusIMM (CP), FSEG, Chief Operating Officer von Zacatecas, geprüft und genehmigt. Dr. Wilson ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und ist für alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich.

Über Zacatecas Silver Corp.

Das Silbergrundstück Zacatecas befindet sich im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas innerhalb des äußerst vielversprechenden Fresnillo-Silbergürtels, in dem bereits über 6,2 Milliarden Unzen Silber gefördert wurden. Das Unternehmen besitzt 7.826 Hektar (19.338 Acres) Boden, der sehr aussichtsreich für eine niedrig- und intermediär-sulfidierte Silber-Basismetall-Mineralisierung und eine potenziell niedrig-sulfidierte, golddominierte Mineralisierung ist. Am 15. Dezember 2021 gab Zacatecas eine Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Panuco bekannt, die 2,7 Millionen Tonnen mit 187 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent (AgEq) (171 g/t Silber (Ag) und 0,17 g/t Gold (Au)) für 16,4 Millionen Unzen AgEq (15 Millionen Unzen Silber und 15.000 Unzen Gold) umfasst.

Das Grundstück liegt 25 Kilometer (km) südöstlich der Mine Juanicipio von MAG Silver Corp. und der Mine Fresnillo PLC von Fresnillo. Das Grundstück hat gemeinsame Grenzen mit den Claims von Pan American Silver Corp. und El Orito, das sich im Besitz von Endeavour Silver befindet. Innerhalb der Zacatecas-Konzessionen gibt es vier hochgradige Silberzielgebiete: die Lagerstätte Panuco, Muleros, El Cristo und San Manuel-San Gill. Das Grundstück umfasst auch die Silber-Grundmetall-Aderziele El Oro, El Orito, La Cantera, Monserrat, El Penon, San Judas und San Juan. Diese Ziele sind noch nicht erkundet.

Darüber hinaus hat Zacatecas vor kurzem eine Transaktion zum Erwerb des Goldprojekts Esperanza von Alamos Gold Inc. bekannt gegeben. Esperanza ist ein fortgeschrittenes, attraktives Wachstumsprojekt im mexikanischen Bundesstaat Morelos mit niedrigen Kosten, geringer Kapitalintensität und geringem technischem Risiko. Alamos hat das Projekt durch fortgeschrittene technische Arbeiten, einschließlich metallurgischer Arbeiten, vorangetrieben und sich dabei auch auf die Einbindung der Interessengruppen, einschließlich des Aufbaus von Beziehungen zu den Gemeinden, konzentriert.

Bis dato wurden beim Goldprojekt Esperanza umfangreiche Kern- und Reverse-Circulation-Bohrungen durchgeführt, die insgesamt 389 Bohrlöcher mit 69.716 Metern ergaben. Vier Ziele, die an die historische Ressource angrenzen oder in deren Nähe liegen, wurden identifiziert, um die historische Ressource möglicherweise zu erweitern. Das Projekt beherbergt auch sieben regionale Explorationsziele, die größtenteils noch nicht erprobt wurden und ebenfalls Bohrtests verdienen.

Alamos meldete in seinem jüngsten Jahresbericht eine Ressourcenschätzung mit einer gemessenen und angezeigten Ressource von 34.352.000 Tonnen mit 0,98 g/t Gold und 8,09 g/t Silber für 1.083.366 Unzen Gold und 8.936.201 Unzen Silber sowie eine abgeleitete Ressource von 718.000 Tonnen mit 0,80 g/t Gold und 15,04 g/t Silber für 18.375 Unzen Gold und 347.192 Unzen Silber. Das Unternehmen geht davon aus, dass es sich dabei um eine historische Ressource im Sinne von National Instrument 43-101 handelt. Die Ressourcenblöcke wurden mit den Maßen 10 m x 10 m x 5 m definiert. Die Schätzung der Gehalte erfolgte mit der gewöhnlichen Kriging-Methode auf abgedeckten Kompositen. Ein zusätzlicher Schritt in der Schätzungsstrategie war die Verwendung der dynamischen Anisotropietechnik in den Entfaltungsoptionen von Vulcan. Diese zusätzliche Fähigkeit ermöglicht ein realistischeres Ergebnis der geschätzten räumlichen Verteilung des Gehalts, da sie der gefalteten Form der Lagerstätte folgt. Die in der Ressource verwendeten Annahmen beinhalten die folgenden Metallpreise: einen Goldpreis von 1.400 $ (US) pro Unze (oz) und einen Silberpreis von 22 $ (US) pro oz. Die Ressource ging von folgenden wirtschaftlichen Annahmen aus: Gewinnung von 60,4 % bei 0,2 g/t bis 71,9 % bei 1,6 g/t für Gold, 25 % für Silber, Abbaukosten von 2,60 $ pro Tonne, allgemeine und administrative Kosten von 64 Cent pro Tonne, Mahlkosten von 4,20 $ pro Tonne und eine Grubenneigung von 45 Grad. Das Unternehmen hält die Ressource aufgrund der Identifizierung und Modellierung der Lagerstätte Esperanza für relevant.

Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ressource als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserven zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Obwohl die Ressourcenschätzung als zuverlässig angesehen wird, wird das Unternehmen einen Teil des Bohrkerns erneut beproben, um eine neue Ressourcenschätzung durchzuführen. Darüber hinaus erfolgt eine zusätzliche Datenüberprüfung, einschließlich einer Neuvermessung ausgewählter Diamantbohrlochkragen, einer Überprüfung von grafischen Bohrkernprotokollen, eines Vergleichs dieser Protokolle mit den verbleibenden halbgeschnittenen Kernen und einer Gegenprüfung ausgewählter geologischer Protokolle und Datenbankeinträge sowie einer Überprüfung der ursprünglichen Untersuchungszertifikate mit den Untersuchungsergebnissen und der Bohrlochdatenbank.

Im Namen des Unternehmens

Bryan Slusarchuk

Chief Executive Officer und Director

