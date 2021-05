IRW-News: Zacatecas Silver Corp.: Zacatecas Silver schließt Vertrag über 10.000 Meter Diamantbohrungen mit Major Drilling ab und finalisiert Zugangsvereinbarung mit der Gemeinde Ejido Panuco, Zacatecas

IRW-PRESS: Zacatecas Silver Corp.: Zacatecas Silver schließt Vertrag über 10.000 Meter Diamantbohrungen mit Major Drilling ab und finalisiert Zugangsvereinbarung mit der Gemeinde Ejido Panuco, Zacatecas

Zacatecas Silver schließt Vertrag über 10.000 Meter Diamantbohrungen mit Major Drilling ab und finalisiert Zugangsvereinbarung mit der Gemeinde Ejido Panuco, Zacatecas

Vancouver, BC - 6. Mai 2021 - Zacatecas Silver Corp. (Zacatecas Silver oder das Unternehmen) (TSXV: ZAC - WKN: A2QQCM - FRA: 7TV) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein erreicht hat, um seine Bohraktivitäten auf seiner äußerst aussichtsreichen Silberlagerstätte Panuco und der Brekzienzone San Gill zu beginnen, indem man ein Zugangsabkommen mit der Gemeinde Ejido "Panuco" in Zacatecas abgeschlossen hat. Außerdem hat Zacatecas Silver einen Vertrag über 10.000 Meter Diamantbohrungen mit Major Drilling de Mexico C.V. (Major Drilling") abgeschlossen.

Highlights:

· Major Drilling, ein wichtiger Dienstleister in der Region Zacatecas, verfügt über das qualifizierte Personal, um das von Zacatecas Silver Corp. geplante umfangreiche Bohrprogramm effizient durchzuführen.

· Ein 10.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm wird unmittelbar nach Erhalt der endgültigen Bohrgenehmigungen, die in Kürze erwartet werden, durchgeführt.

· Die Silberlagerstätte Panuco ist eine äußerst aussichtsreiche Silberlagerstätte mit zahlreichen unterexplorierten hochgradigen Silberausläufern.

· Die Brekzienzone San-Gill ist eine unterexplorierte Silber-Gold-Basismetall-vererzte Brekzie, die eine Streichenlänge von über 800 m aufweist und zwischen 20 und 40 m breit ist.

Die Silberlagerstätte Panuco befindet sich im Norden des Grundstücks Zacatecas und ist das am weitesten fortgeschrittene Vorkommen. Panuco verfügt über eine historische abgeleitete Mineralressource von 19.472.901 Unzen Ag-Äquivalent (Cutoff-Gehalt 100 g/t Ag-Äquivalent) aus 3.954.729 Tonnen mit 153,2 g/t Ag-Äquivalent (136 g/t Ag, 0,14 g/t Au, 0,012% Pb, 0,11% Zn) (die "historische Schätzung"). Siehe "Informationen zur historischen Ressourcenschätzung" weiter unten.

Das Bohrprogramm auf der Silberlagerstätte Panuco wird sich auf das Adersystem außerhalb der historischen Ressourcenschätzung konzentrieren. Insgesamt werden drei Adern gebohrt werden - Panuco NW, Panuco Central und Tres Cruces -, die in der Tiefe und entlang des Streichens offen sind. Dies sind Bohrziele mit hoher Priorität. Die folgende Abbildung 1 zeigt das ausgedehnte Silberader-System der Silberlagerstätte Panuco.

Abbildung 1 - Adersystem Panuco

Bild-Link:

https://www.investor-files.com/content/2021_05_06_news_figure1_bcc8b90650.jpg

Die Brekzienzone San Gill ist relativ unerforscht. Die Brekzie hat eine Streichenlänge von etwa 800 m, ist bis zu 40 m breit und verläuft höchstwahrscheinlich vertikal. Die Nord-Süd-Ausrichtung der Brekzie ist von großer Bedeutung, da die goldhaltigen epithermalen Adern innerhalb des Bezirks im Allgemeinen in Nord-Süd-Richtung verlaufen. Dies wird durch den Abschnitt des Bohrlochs MG 11-01 bestätigt. Nur vier der historischen neun Bohrlöcher zielten auf die Brekzie. Es handelt sich um ein äußerst robustes Explorationsziel und es sind erhebliche weitere Arbeiten erforderlich.

Abbildung 2 - Adersystem San Manuel-San Gill

Image Link:

https://www.investor-files.com/content/2021_05_06_news_figure2_d1affa0d72.jpg

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Chris Wilson, B.Sc (Hons), PhD, FAusIMM (CP), FSEG, geprüft, verifiziert und genehmigt. Chief Operating Officer und Director von Zacatecas Silver, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101.

Über Zacatecas Silver Corp.

Die Zacatecas Silver Liegenschaft befindet sich im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas innerhalb des äußerst aussichtsreichen Fresnillo-Silbergürtels, in dem bereits über 6,2 Milliarden Unzen Silber gefördert wurden. Das Unternehmen besitzt 7826 ha (19.338 Acres) an Land, welches sehr aussichtsreich für eine Silber-Basismetall-Mineralisierung mit geringer und mittlerer Sulfidierung sowie eine möglicherweise golddominierte Mineralisierung mit geringer Sulfidierung ist.

Die Liegenschaft befindet sich 25 km südöstlich der Juanicipio Mine von MAG Silver Corp. und der Fresnillo Mine von Fresnillo PLC. Das Grundstück hat gemeinsame Grenzen mit den Claims von Pan American Silver Corp. und El Orito, ein Grundstück welches sich im Besitz von Endeavour Silver befindet. Es gibt vier hochgradige Silberzielgebiete innerhalb der Zacatecas-Konzessionen: die Panuco-Lagerstätte, Muleros, El Cristo und San Manuel-San Gill. Das Grundstück umfasst auch die Silber-Grundmetall-Aderziele El Oro, El Orito, La Cantera, Monserrat, El Peñón, San Judas und San Juan. Diese Ziele sind relativ unerforscht und werden im Mittelpunkt einer schnellen Erkundungsprüfung stehen.

Im Namen des Unternehmens

Bryan Slusarchuk

Chief Executive Officer und Director

Informationen zu historischen Mineralressourcenschätzungen

Im Jahr 2019 führte Santacruz Silver Mining Ltd. eine aktualisierte historische Ressourcenschätzung durch, die im technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report - Veta Grande Project, Zacatecas State, Mexico" vom 20. August 2019 enthalten ist. Der Bericht wurde von Van Phu Bui, P. Geo und Michael O'Brien, P. Geo, erstellt und auf www.sedar.com eingereicht ("2019 Panuco Historical Resource"). Die historische Ressource 2019 von Panuco meldete 3.954.729 Tonnen mit 153 g/t Ag-Äq. (136 g/t Ag, 0,14 g/t Au, 0,012 % Pb, 0,11 % Zn) für insgesamt 19.472.901 Unzen Ag-Äq. (Cut-off 100 g/t Ag-Äq.). Die historische Ressource 2019 von Panuco verwendete "abgeleitete Mineralressourcen", eine Kategorie, die in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven vom 10. Mai 2014 festgelegt ist.

Die historische Ressource 2019 von Panuco wurde anhand von 75 Bohrkrägen, 866 Bohrlochuntersuchungen und 2.607 untersuchten Proben berechnet. Es wurde eine Oberflächengraben-Datenbank mit insgesamt 183 Gräben und 1.813 Proben verwendet. Die Ressourcenblöcke wurden mit Abmessungen von 20 m entlang des Streichens und neigungsabwärts und 1 m quer zum Streichen definiert. Die Gehalte für Gold, Silber, Blei und Zink wurden unter Anwendung der folgenden Schätzalgorithmen in die Blöcke interpoliert: Central - ordinary kriging und NW und Tres Cruces - inverse distance squared. Die in der Historischen Ressource 2019 Panuco verwendeten Annahmen beinhalten die folgenden Metallpreise: Goldpreis von 1.350 US-$/oz, Silberpreis von 16 US-$/oz, Bleipreis von 0,90 US-$/lb und Zinkpreis von 1,10 US-$/lb. Die historische Ressource 2019 Panuco geht von einer ähnlichen Gewinnung aus wie das System Veta Grande, nämlich: Gold mit 52,2 %, Silber mit 62,1 %, Blei mit 87,9 % und Zink mit 78,6 %. Das Unternehmen hält die historische Ressource Panuco aus dem Jahr 2019 für relevant, da sie die Lagerstätte Panuco identifiziert und modelliert.

Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Panuco-Ressource 2019 als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserven zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Obwohl die historische Ressourcenschätzung als zuverlässig angesehen wird, wurden 8 % der Bohrkernintervalle, die für die Ressourcenberechnungen verwendet wurden, neu beprobt und diese an ALS zur unabhängigen Untersuchung übergeben. Darüber hinaus wurden zusätzliche Datenverifizierungen durchgeführt, einschließlich der Neuvermessung ausgewählter Diamantbohrlochkragen, der Überprüfung von grafischen Bohrkernprotokollen, dem Vergleich dieser Protokolle mit den verbleibenden halbgeschnittenen Kernen und einer Gegenprüfung ausgewählter geologischer Protokolle mit Datenbankeinträgen sowie einer Überprüfung der ursprünglichen ALS-Untersuchungszertifikate mit den Untersuchungsergebnissen und der Bohrlochdatenbank. Die Remodellierung der aktuellen Panuco-Ressource ist im Gange, bis die Ergebnisse der Kontrollproben vorliegen.

Rechtliche Hinweise

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Zacatecas Silver weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Zacatecas Silver, die geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf den Zacatecas-Grundstücken und die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und behördlichen Bestimmungen. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Sofern nicht durch die geltende Wertpapiergesetzgebung vorgeschrieben, verpflichtet sich Zacatecas Silver nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Adam Ross, Investor Relations, Telefon: +1 604 229-9445, Gebührenfrei (Nordamerika): +1 833 923-3334, Email: info@zacatecassilver.com

