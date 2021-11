IRW-News: Zacatecas Silver Corp.: Zacatecas Silver meldet mehrere hochgradige Silberabschnitte in einem bisher nicht bebohrten Bereich des Projekts, darunter 2,17 m mit 823 g/t Silberäquivalent (798 g/t Silber und 0,34 g/t Gold) in Bohrloch PAN 2021-009

IRW-PRESS: Zacatecas Silver Corp.: Zacatecas Silver meldet mehrere hochgradige Silberabschnitte in einem bisher nicht bebohrten Bereich des Projekts, darunter 2,17 m mit 823 g/t Silberäquivalent (798 g/t Silber und 0,34 g/t Gold) in Bohrloch PAN 2021-009

Zacatecas Silver meldet mehrere hochgradige Silberabschnitte in einem bisher nicht bebohrten Bereich des Projekts, darunter 2,17 m mit 823 g/t Silberäquivalent (798 g/t Silber und 0,34 g/t Gold) in Bohrloch PAN 2021-009

Vancouver, BC - 23. November 2021 - Zacatecas Silver Corp. (Zacatecas Silver oder das Unternehmen) (TSXV: ZAC - WKN: A2QQCM - FRA: 7TV) freut sich, mehrere Silber- und Goldproben aus seinem ersten Diamantbohrprogramm bei der Ader Panuco Central und der Ader Tres Cruces (Panuco North) bekannt zu geben. Zusätzlich zu den hochgradigen Abschnitten, die heute gemeldet wurden, stehen die Ergebnisse von mehreren weiteren Bohrlöchern noch aus.

Highlights:

· Abschluss von 4 abgewinkelten Diamantbohrlöchern in der Ader Panuco Central und 9 abgewinkelten Diamantbohrlöchern in der Ader Tres Cruces (Ader Panuco North).

· Die Untersuchungsergebnisse aus dem östlichen Teil der Ader Tres Cruces, in dem bisher noch keine Bohrungen durchgeführt wurden, beinhalten:

o 1,85 m @ 261 g/t Ag Äq (224 g/t Ag und 0,49 g/t Au) aus 126,05 m Bohrlochtiefe (Bohrloch PAN 2021-008)

o 2,17 m @ 823 g/t Ag Eq (798 g/t Ag und 0,34 g/t Au) aus 154,94 m Bohrloch (Bohrloch PAN 2021-009)

o 3,00 m @ 267 g/t Ag Eq (203 g/t Ag und 0,85 g/t Au) aus 46,50 m Bohrlochtiefe (Bohrloch Pan 2021-010)

· Die Untersuchungsergebnisse für den unteren Teil von Bohrloch 2021-010 (das fast zwei Meter einer brekziösen Quarz-Sulfid-Ader durchschnitt) und die Bohrlöcher PAN 2021-011 und PAN 2021-012 stehen noch aus. Die Löcher PAN 2021-011 und 012 wurden im Osten von Tres Cruces gebohrt und durchschnitten beide brekziöse Quarz-Sulfid-Adern.

· Drei Bohrungen zielten auf einen historischen hochgradigen Abschnitt in Central Tres Cruces, über 1 km nordwestlich und entlang des Streichens der östlichen Tres Cruces-Bohrungen. Die Ergebnisse von Bohrloch PAN 2021-013, das eine sulfidische Quarzader auf fast 5 Metern durchschnitt, stehen noch aus.

Dr. Chris Wilson, Chief Operating Officer und Director von Zacatecas, sagte dazu: Das Adersystem Tres Cruces besteht aus zwei Hauptadern mit mehreren Abzweigungen und weist innerhalb der von Zacatecas gehaltenen Konzessionen eine aktuelle Streichenlänge von 1,7 km auf. Trotz der beträchtlichen zusammenhängenden Streichenlänge der Adern und des Vorhandenseins historischer Oberflächenabbaue und flacher Schächte wurde Tres Cruces nur durch fünf historische Bohrlöcher erprobt, von denen zwei sehr tiefe Stufenbohrungen waren, die die Ader wahrscheinlich nicht durchschnitten.

Es ist sehr ermutigend, dass von den fünf Bohrlöchern, für die wir teilweise Untersuchungsergebnisse erhalten haben, drei eine Silber-Gold-Mineralisierung über eine Bohrlochbreite von 1,85 bis 3,00 m mit Gehalten über jenen der historischen Ressource Panuco durchschnitten haben. Es ist auch von Bedeutung, dass die Mineralisierung nahe der Oberfläche in vertikalen Tiefen von etwa 30 bis 110 Metern durchteuft wurde. Dies ermöglicht kosteneffiziente oberflächennahe Bohrungen in dieser Explorationsphase, wobei nun eine größere Anzahl von Bohrungen geplant ist."

Tres Cruces

Die Mineralisierung bei Tres Cruces ist von einem epithermalen Typ mit mittlerer Sulfidierung, der durch zwei Hauptadern und eine Reihe von Aderverzweigungen gekennzeichnet ist und eine ähnliche Ausrichtung wie andere Silber-Gold-Basismetall-Adern in der Region Zacatecas aufweist.

Die bisherigen begrenzten Bohrungen von Zacatecas bei Tres Cruces haben subtile, aber bedeutende Unterschiede im Vergleich zu Panuco und anderen Adersystemen aufgezeigt. Die Adern von Tres Cruces scheinen ein steileres Gefälle als die Adern von Panuco aufzuweisen und verfügen über hochgradig signifikante Dilatationsflexuren und Ausläufer, die in steiler abfallenden Strukturen mit größerer Wahrscheinlichkeit in der Tiefe offen bleiben. Dies stimmt mit den Ergebnissen eines historischen Bohrlochs (PA11-68) überein, das 0,4 m mit 2500 g/t Ag und 3,7 g/t Au aus einer Tiefe von 625,8 m (etwa 500 m vertikal) ergab - ein Beweis für ein solides Explorationspotenzial in der Tiefe.

Es ist auch sehr ermutigend, dass die bisher von Zacatecas erhaltenen Untersuchungsergebnisse für flache bis sehr flache Abschnitte gelten. Die in den ersten paar Bohrlöchern entdeckten Gehalte weisen auf ein hervorragendes Explorationspotenzial hin, insbesondere für ein Adersystem, das mehrere zusammenhängende Adern auf einer Streichenlänge von 1,7 km umfasst, das ein robustes Tiefenpotenzial aufweist und in der Vergangenheit nur durch 5 Bohrlöcher erprobt wurde.

Vorläufige Untersuchungsergebnisse weisen darauf hin, dass die Mineralisierung bei Tres Cruces ein höheres Gold-Silber-Verhältnis aufweist als bei Panuco. Beispielsweise weisen bedeutende historische Proben bei Panuco im Allgemeinen ein Silber-Gold-Verhältnis von 1 bis 0,1 auf. Bei Tres Cruces weisen begrenzte Untersuchungsergebnisse auf ein durchschnittliches Silber-Gold-Verhältnis von 1 zu 0,227 hin. Die Blei- und Zinkgehalte bei Tres Cruces sind sehr gering, was zusammen mit dem Gold-Silber-Verhältnis und den im Bohrkern beobachteten Quarzgangstrukturen darauf hindeutet, dass die bisherigen Bohrungen nur den oberen Teil eines mineralisierten epithermalen Systems mit mittlerer Sulfidierung durchschnitten haben, was ein weiterer Hinweis auf ein hervorragendes Tiefenpotenzial ist.

Tabelle 1. Bohrergebnisse und Abschnitte bei Tres Cruces

HoleIDEastNortAzimuDip (From To (DownhAg g/Au Ag E

h th deg (m) m) ole t g/q

(deg.) Inte t .

.) rval

(m)

PAN 2075132534050 -45 142.8143.0.93 142.00.2161.

21_00655 372 4 77 6 5

PAN 75222533050 -45 126.0127.1.85 224.30.4261.

2021_00 956 5 90 9 1

008

PAN 75212533050 -45 154.9157.2.17 798.00.3823.

2021_90 920 5 12 4 5

009

PAN 75202534050 -40 46.5049.53.00 202.90.8266.

2021_58 024 0 5 7

010

Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen, da alle Bohrungen die Adern in einem schrägen Winkel durchschnitten. Die Untersuchungsergebnisse sind nicht gedeckelt. Für die Berechnung des Silberäquivalents in USD wurden Metallpreise von 24 $/Unze Silber und 1.800 $/Unze Gold zugrunde gelegt; die Gewinnung wird mit 100 % angenommen. Die Bohrlöcher PAN 2021_001-005 und 007 stießen auf keine bedeutende Mineralisierung.

Die Bohrungen bei Tres Cruses East sind im Gange. Sie werden von Major Drilling mit einem einzigen Diamantbohrgerät durchgeführt. Die Ergebnisse für den unteren Abschnitt von PAN 2021_010 und alle Abschnitte von PAN 2021_011 und 012 stehen noch aus.

Zentrale Panuco Ader

Vier abgewinkelte Bohrlöcher wurden in die Ader Panuco Central am östlichen Rand des Konzessionsgebiets Zacatecas gebohrt. Die Bohrungen wurden konzipiert, um die östliche Erweiterung der historischen Ressourcenschätzung zu erproben. Die Silber- und Goldmineralisierung in diesen Bohrlöchern war von geringer Bedeutung und deutet darauf hin, dass sich die Mineralisierung, die in den historischen Bohrlöchern durchschnitten und in der historischen Ressourcenschätzung modelliert wurde, nicht unmittelbar in den Osten der Konzessionen des Unternehmens erstreckt.

Abbildung 1: Karte von Panuco mit den Diamantbohrlöchern und Bohrlochspuren von Zacatecas 2021 (grün), den historischen Bohrspuren (violett) und den Aderausbissen. Die 13 abgewinkelten Diamantbohrlöcher, die von Zacatecas gebohrt wurden, sind grün dargestellt. Wenn mehrere Bohrlöcher auf der Linie eines Abschnitts gebohrt wurden, werden sie als eine einzige Bohrspur angezeigt.

Falls Abbildung nicht korrekt dargestellt wird, bitte hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2021_11_23_ZAC_News_1_2025328206.png

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Zacatecas hält sich an branchenweit anerkannte Standards für bewährte Verfahren und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle. Die Proben werden in 20er-Chargen bei ALS eingereicht - bestehend aus 17 halbgeschnittenen Kernproben, einer Blindprobe, einem zertifizierten Referenzmaterial und einem abgestuften Duplikat. Die Proben werden in Plastikbeuteln mit Einwegverschlüssen versiegelt und an ALS Zacatecas geliefert, wodurch die Nachweiskette gewährleistet wird. Da die ALS-Anlage in Zacatecas nur eine Aufbereitungsanlage ist, wurde der Probenbrei zur Brandprobe an ALS Irland geschickt. Bis heute haben alle Chargen die QAQC bestanden und die Leerproben und CRMs lagen innerhalb der akzeptablen Toleranzgrenzen. Alle Diamantbohrlöcher wurden mit PQ-Durchmesser gebohrt. Die Kernausbeute in allen Adern war besser als 98 %.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Chris Wilson, B.Sc (Hons), PhD, FAusIMM (CP), FSEG, geprüft, verifiziert und genehmigt. Mr. Wilson ist Chief Operating Officer und Director von Zacatecas Silver, eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Im Namen des Unternehmens

Bryan Slusarchuk

Chief Executive Officer und Director

Informationen zu historischen Mineralressourcenschätzungen

Im Jahr 2019 führte Santacruz Silver Mining Ltd. eine aktualisierte historische Ressourcenschätzung durch, die im technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report - Veta Grande Project, Zacatecas State, Mexico" vom 20. August 2019 enthalten ist. Der Bericht wurde von Van Phu Bui, P. Geo und Michael O'Brien, P. Geo, erstellt und auf www.sedar.com eingereicht ("2019 Panuco Historical Resource"). Die historische Ressource 2019 von Panuco meldete 3.954.729 Tonnen mit 153 g/t Ag-Äq. (136 g/t Ag, 0,14 g/t Au, 0,012 % Pb, 0,11 % Zn) für insgesamt 19.472.901 Unzen Ag-Äq. (Cut-off 100 g/t Ag-Äq.). Die historische Ressource 2019 von Panuco verwendete "abgeleitete Mineralressourcen", eine Kategorie, die in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven vom 10. Mai 2014 festgelegt ist.

Die historische Ressource 2019 von Panuco wurde anhand von 75 Bohrkrägen, 866 Bohrlochuntersuchungen und 2.607 untersuchten Proben berechnet. Es wurde eine Oberflächengraben-Datenbank mit insgesamt 183 Gräben und 1.813 Proben verwendet. Die Ressourcenblöcke wurden mit Abmessungen von 20 m entlang des Streichens und neigungsabwärts und 1 m quer zum Streichens definiert. Die Gehalte für Gold, Silber, Blei und Zink wurden unter Anwendung der folgenden Schätzalgorithmen in die Blöcke interpoliert: Central - ordinary kriging und NW und Tres Cruces - inverse distance squared. Die in der Historischen Ressource 2019 Panuco verwendeten Annahmen beinhalten die folgenden Metallpreise: Goldpreis von 1.350 US-$/oz, Silberpreis von 16 US-$/oz, Bleipreis von 0,90 US-$/lb und Zinkpreis von 1,10 US-$/lb. Die historische Ressource 2019 Panuco geht von einer ähnlichen Gewinnung aus wie das System Veta Grande, nämlich: Gold mit 52,2 %, Silber mit 62,1 %, Blei mit 87,9 % und Zink mit 78,6 %. Das Unternehmen hält die historische Ressource Panuco aus dem Jahr 2019 für relevant, da sie die Lagerstätte Panuco identifiziert und modelliert.

Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Ressource 2019 Panuco als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserven zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Obwohl die historische Ressourcenschätzung als zuverlässig angesehen wird, wurden 8 % der Bohrkernintervalle, die für die Ressourcenberechnungen verwendet wurden, neu beprobt und diese an ALS zur unabhängigen Untersuchung übergeben. Darüber hinaus wurden zusätzliche Datenverifizierungen durchgeführt, einschließlich der Neuvermessung ausgewählter Diamantbohrlochkragen, der Überprüfung von grafischen Bohrkernprotokollen, dem Vergleich dieser Protokolle mit den verbleibenden halbgeschnittenen Kernen und einer Gegenprüfung ausgewählter geologischer Protokolle mit Datenbankeinträgen sowie einer Überprüfung der ursprünglichen ALS-Untersuchungszertifikate mit den Untersuchungsergebnissen und der Bohrlochdatenbank. Die Umstrukturierung der aktuellen Panuco-Ressource ist im Gange, bis die Ergebnisse der Kontrollproben eintreffen.

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Zacatecas Silver weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Zacatecas Silver, die geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf den Zacatecas-Grundstücken und die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und behördlichen Bestimmungen. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Sofern nicht durch die geltende Wertpapiergesetzgebung vorgeschrieben, verpflichtet sich Zacatecas Silver nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Adam Ross, Investor Relations, Telefon: +1 604 229-9445, Gebührenfrei (Nordamerika): +1 833 923-3334, Email: info@zacatecassilver.com

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

