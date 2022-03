IRW-News: Zacatecas Silver Corp.: Zacatecas Silver beruft Nancy La Couvee in den Verwaltungsrat

IRW-PRESS: Zacatecas Silver Corp.: Zacatecas Silver beruft Nancy La Couvee in den Verwaltungsrat

Zacatecas Silver beruft Nancy La Couvee in den Verwaltungsrat

Vancouver, BC - 15. März 2022 - Zacatecas Silver Corp. (Zacatecas Silver oder das Unternehmen) (TSXV: ZAC - WKN: A2QQCM - FRA: 7TV) freut sich die Ernennung von Nancy La Couvee zum Mitglied des Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben.

Nancy La Couvee ist derzeit Corporate Secretary von K92 Mining Inc. und verfügt über umfassende Erfahrungen auf Führungsebene im öffentlichen und privaten Rohstoffsektor. Ms. La Couvee ist mit den Rahmenbedingungen der Unternehmensführung und der Einhaltung von Compliancerichtlinien bestens vertraut und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Bergbaubranche mit einer Vielzahl von Unternehmens- und Finanztransaktionen.

Frau La Couvee ist Mitglied von Governance Professionals of Canada (GPC) und des Chartered Governance Institute of Canada (CGI).

Bryan Slusarchuk, CEO und Direktor, erklärt: "Es ist mir eine Freude, Nancy im Vorstand willkommen zu heißen. In ihrer Rolle bei K92 und während ihrer gesamten Laufbahn hat sie Fähigkeiten und Umsetzungsstärke bewiesen, die dem Vorstand von Zacatecas gut tun werden. Ihre Ernennung zum Director ist wichtig, da wir von einem hervorragenden Silberexplorations- und Expansionsbohrprojekt zu einem hochgradigen Goldoxidprojekt im fortgeschrittenen Stadium auf dem Weg zur Produktion übergehen.

Gleichzeitig mit dieser Ernennung werden Frau La Couvee 400.000 Incentive-Aktienkaufoptionen zu einem Ausübungspreis von 1,20 $ mit einer Laufzeit von fünf Jahren ab dem Ausgabetag gewährt.

Das Board of Directors besteht nach der Ernennung von Frau La Couvee aus Bryan Slusarchuk, John Lewins, Chris Wilson, Jonathan Richards, Charles Hethey und Nancy La Couvee.

Über Zacatecas Silver Corp.

Das Grundstück von Zacatecas Silver befindet sich im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas innerhalb des äußerst aussichtsreichen Fresnillo-Silbergürtels, in dem bereits über 6,2 Milliarden Unzen Silber gefördert wurden. Das Unternehmen besitzt 7.826 ha (19.338 Acres) Boden, der sehr vielversprechend für eine Silber-Basismetall-Mineralisierung mit geringer und mittlerer Sulfidierung sowie eine potenziell golddominierte Mineralisierung mit geringer Sulfidierung ist. Am 15. Dezember 2021 gab Zacatecas eine Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Panuco bekannt, die 2,7 Millionen Tonnen mit 187 g/t AgEq (171 g/t Ag und 0,17 g/t Au) für 16,4 Millionen Unzen AgEq (15 Millionen Unzen Silber und 15 Tausend Unzen Gold) umfasst (siehe Pressemitteilung vom 15. Dezember 2021).

Das Grundstück liegt 25 km südöstlich der Mine Juanicipio von MAG Silver Corp. und der Fresnillo Mine von Fresnillo PLC. Das Grundstück hat gemeinsame Grenzen mit den Claims von Pan American Silver Corp. und El Orito, das sich im Besitz von Endeavour Silver befindet. Innerhalb der Zacatecas-Konzessionen gibt es vier hochgradige Silberzielgebiete: die Lagerstätte Panuco, Muleros, El Cristo und San Manuel-San Gill. Das Grundstück umfasst auch die Silber-Grundmetall-Aderziele El Oro, El Orito, La Cantera, Monserrat, El Peñón, San Judas und San Juan. Diese Ziele sind relativ unerforscht und werden im Mittelpunkt einer schnellen Erkundung stehen.

Darüber hinaus hat Zacatecas Silver Corp. am 28. Februar 2022 mit Minas De Oro Nacional SA De CV, einem Tochterunternehmen von Alamos Gold Inc. eine Vereinbarung über den Erwerb des fortgeschrittenen Goldprojekts Esperanza im mexikanischen Bundesstaat Morelos geschlossen.

Das Goldprojekt Esperanza ist ein attraktives Wachstumsprojekt im mexikanischen Bundesstaat Morelos mit niedrigen Kosten, geringer Kapitalintensität und geringem technischem Risiko. Alamos hat das Projekt durch fortgeschrittene technische Arbeiten, einschließlich metallurgischer Arbeiten, vorangebracht und konzentriert sich gleichzeitig auf die Einbeziehung der Interessengruppen, einschließlich des Aufbaus von Beziehungen zu den Gemeinden.

Im Namen des Unternehmens

Bryan Slusarchuk

Chief Executive Officer und Director

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Zacatecas Silver weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Zacatecas Silver, die geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf den Zacatecas-Grundstücken und die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und behördlichen Bestimmungen. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Sofern nicht durch die geltende Wertpapiergesetzgebung vorgeschrieben, verpflichtet sich Zacatecas Silver nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Adam Ross, Investor Relations, Telefon: +1 604 229-9445, Gebührenfrei (Nordamerika): +1 833 923-3334, Email: info@zacatecassilver.com

