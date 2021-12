IRW-News: Yumy Bear Goods Inc.: Yumy Bear Goods meldet, dass die beliebten zuckerarmen Fruchtgummis in den Geschmacksrichtungen Pfirsich und Erdbeer-Kiwi ausverkauft sind

IRW-PRESS: Yumy Bear Goods Inc.: Yumy Bear Goods meldet, dass die beliebten zuckerarmen Fruchtgummis in den Geschmacksrichtungen Pfirsich und Erdbeer-Kiwi ausverkauft sind

VANCOUVER, BC, 10. Dezember 2021, Yumy Bear Goods Inc., (CSE: YUMY) (Yumy Bear oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass seine beliebten Geschmacksrichtungen Pfirsich und Erdbeer-Kiwi vorübergehend ausverkauft sind. Das Unternehmen hat in letzter Zeit eine Flut an Bestellungen von großen Einzelhandelsketten im ganzen Land erhalten, was dazu führte, dass die beliebten Geschmacksrichtungen Pfirsich und Erdbeer-Kiwi nun vorübergehend ausverkauft sind. Der aktuelle Fehlbestand des Unternehmens liegt im Vergleich zur Betriebsnorm bei geschätzten 230.000 Einheiten. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um Produktionslösungen, um der zunehmenden Nachfrage nachzukommen.

Als wir Yumy Bear gründeten, wussten wir sofort, dass es eine große Nachfrage nach unseren Produkten geben würde. Diese hat in Wirklichkeit aber unsere Erwartungen weit übertroffen. Zu Beginn des Jahres haben wir unsere Produktionskapazitäten in Erwartung der zunehmenden Nachfrage erweitert, mit der wir derzeit überfordert sind. Wir befinden uns jedoch mit anderen Einrichtungen im Gespräch, um die Nachfrage von Verbrauchern und Einzelhändlern zu befriedigen, und erwarten sehr bald eine Lösung, erläutert CEO und Gründerin Erica Williams.

Yumy Bear ist ein sehr vielseitiges Produkt, das nahezu zu jeder Kategorie und jedem Einzelhändler passt, was uns bewusst war, als wir unser Produkt auf den Markt gebracht haben. Die Marktlücke für Better for You-Süßigkeiten ist jedoch noch größer als dies unsere Marktforschung erkennen ließ. Einzelhändler lassen sich schnell auf Produkteinführungen und Pilotprogrammen in ihren Geschäften ein, und genau in diesem Bereich hat unser Wachstum in letzter Zeit alle Erwartungen übertroffen. Die Wiederholungskäufe der Verbraucher liegen über dem Industriestandard, was ein deutlicher Beweis dafür ist, dass die Kunden unsere Produkte mögen, so Director Cassidy McCord.

YUMY BEAR GOODS INC.

Erica Williams, CEO

Telefon: (604) 449-2026

E-Mail: investors@yumybear.com

YUMY BEAR GOODS INC.

25th Floor, 700 West Georgia Street

Vancouver, British Columbia

V7Y 1B3

Yumy Bear ist ein Hersteller von kostengünstigen, zuckerarmen Süßwaren auf pflanzlicher Basis mit Sitz in Vancouver (British Columbia), das ein Portfolio von gesünderen gelatinefreien Süßigkeiten aus GVO-freien Zutaten mit eigenen Rezepturen entwickelt hat. Alle Produkte sind frei von Gelatine, Soja, Gluten, Nüssen, Milchprodukten, Eiern, Zuckeralkoholen, künstlichen Süßstoffen und genetisch veränderten Organismen.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Informationen in dieser Pressemeldung über zukünftige Pläne und Ziele des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Informationen. Diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Unwägbarkeiten; lokale und globale Markt- und Wirtschaftsunwägbarkeiten, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten, die Verfügbarkeit wichtiger Produktinhaltsstoffe, gesetzgeberische, ökologische und andere juristische, regulatorische, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazitäten effektiv zu erweitern; die Fähigkeit, Einzelhandelspartner für den Vertrieb der Produkte des Unternehmens zu gewinnen, der Erfolg von Marktinitiativen und die Fähigkeit, den Bekanntheitsgrad der Marke zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen zu wichtigen strategischen Lieferanten zu gewinnen, aufrechtzuerhalten und auszubauen; unsere Fähigkeit, die Geschmacksvorlieben der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder das Scheitern von behördlichen Genehmigungen; die Angemessenheit unserer Barmittel zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; die zusätzlichen Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht sind, sowie andere in dieser Pressemeldung erwähnte Aspekte. Dementsprechend ist es möglich, dass die in dieser Pressemeldung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten und aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, wesentlich abweichen können. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63141

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63141&tr=1

