IRW-News: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: YDreams unterzeichnet Vertriebsvertrag mit STUDIO 41B hinsichtlich Lieferung von Arkave VR an US-Familienunterhaltungszentren

YDreams Global Interactive Technologies Inc.



: YDreams unterzeichnet Vertriebsvertrag mit STUDIO 41B hinsichtlich Lieferung von Arkave VR an US-Familienunterhaltungszentren

Vancouver (British Columbia), 8. November 2018. YDreams Global Technologies Inc. (TSX-V: YD, OTC: YDRMF, Frankfurt: A2AP0L) (YDreams oder das Unternehmen), ein führender Gestalter und Entwickler von erweiterten und virtuellen Realitätserfahrungen, und Studio 41B, ein immersives, kreatives Designerstudio, gaben heute bekannt, dass die beiden Unternehmen bei der Integration und dem Vertrieb von schlüsselfertigen, frei zugänglichen, interaktiven Mehrbenutzer-VR-Erfahrungen für führende Familienunterhaltungszentren (die FUZ) und VR-Spielhallen zusammenarbeiten werden. Studio 41B wird als bevorzugter Integrator/Wiederverkäufer der Arkave VR-Plattform von YDreams in den USA fungieren.

Studio 41B ist eines der führenden Fertigungs- und Gestaltungsunternehmen in der Themen- und Freizeitparkbranche und hat bereits das Profil zahlreicher FUZ-Kunden aufpoliert. Zu seinen Kunden zählen führende Marken wie Walt Disney World, Legoland Florida, Marriott Hotels, PepsiCo, Rainforest Café und Seattles Best Coffee. Die Partnerschaft mit YDreams ist der erste große Schritt von Studio 41B auf dem VR-Markt.

Ich habe die VR-Branche schon lange beobachtet, da wir Unterhaltungszentren gestalten, und ich habe noch nichts gesehen, das mir wirklich gefiel oder mich begeisterte. Doch als YDreams in unser Studio kam, hat mir ihr Produkt auf Anhieb gefallen, sagte Doug Wilkerson, CEO von Studio 41B. Ich erkannte, dass Arkave VR den anderen VR-Lösungen auf dem Markt überlegen ist. Mir gefällt die Idee, dass sie von kabelgebundenen Geräten Abstand genommen haben und nun kleinere, flexiblere Geräte entwickeln. Wir freuen uns darauf, Arkave VR beim Einstieg in den US-amerikanischen FUZ-Markt zu unterstützen.

Die Einführung von Arkave VR in den USA mit Studio 41B wird den Vertrieb und Verkauf von Arkave VR dank seines umfassenden Netzwerks und seines hohen Ansehens beschleunigen. Die Zusammenarbeit würde sich auch auf die Produktionskapazitäten bei der Errichtung und Installation von Arkave VR-Arenen erstrecken. Erste Gespräche hinsichtlich mehrerer Installationen mit den Kunden von Studio 41B sind im Gange, zumal das Interesse an einer einzigartigen immersiven VR-Attraktion wie dieser steigt.

Familienunterhaltungszentren und ähnliche Einrichtungen stellen für Arkave VR den weltweit größten Markt dar. Future Market Insights prognostiziert, dass der Umsatz des Marktes für allgemeine Indoor-Familienunterhaltungszentren von etwa 17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf etwa 61 Milliarden US-Dollar bis 2027 steigen wird, was einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 13,3 Prozent zwischen 2017 und 2027 entspricht. Dieses steigende Umsatzwachstum ist auf die kontinuierliche Einführung neuer FUZ zurückzuführen, die das nachhaltige Wachstum dieses Marktes fördern.

Laut der International Association of Amusement Parks and Attractions (die IAAPA) gibt es in den USA etwa 30.000 Attraktionen (Themen- und Freizeitparks, Wasserparks, Familienunterhaltungszentren, Zoos, Aquarien, Wissenschaftszentren usw.), die allesamt eine potenzielle Möglichkeit für eine Arkave VR-Installation darstellen.

YDreams und Studio 41B werden Arkave VR am Stand Nr. 4552 bei der IAAPA Attractions Expo, die von 13. bis 16. November stattfindet, präsentieren und eigene Termine in der Pointe Orlando Mall festlegen, wo Arkave VR während der Veranstaltungswoche installiert sein wird. Bei der Präsentation wird das Spiel The Last Squad von YDreams gezeigt werden - ein einzigartiges, wellenbasiertes, immersives Alien-Shooter-Erlebnis. Nach der Messe wird eine permanente Installation im Ausstellungsraum von Studio 41B in Lake Wales (Florida) verfügbar sein.

Die IAAPA Attractions Expo ist mit 1.000 Ausstellern, über 570.000 Quadratfuß Ausstellungsfläche (netto) und mehr als 35.000 Besuchern die größte internationale Messe der Unterhaltungs- und Freizeitindustrie.

Wir haben in den vergangenen Monaten mehrere erfolgreiche Arkave VR-Pilotprojekte durchgeführt und sind nun bereit für eine landesweite Einführung des aus unserer Sicht unterhaltsamsten VR-Erlebnisses für mehrere Benutzer, sagte Daniel Japiassu, CEO von YDreams Global. Gemeinsam mit Studio 41B können wir eine größere Bandbreite an Zentren mit innovativen Designimplementierungen erreichen, um die größtmögliche Anzahl an VR-Verbrauchen zu bedienen, die das Neueste an immersiver Unterhaltung erleben wollen.

Der VR-Spielhallenmarkt wird laut Grand View Research bis 2025 45 Milliarden Dollar erreichen.

Zu den jüngsten Präsentationen von Arkave VR zählen Game XP in Brasilien und die überaus erfolgreichen Veranstaltungen Extraordinary Future und VR/AR Global Summit in Vancouver mit mehr als 4.000 Nutzern, die The Last Squad spielen. Die allgemeine Resonanz von Arkave VR war beeindruckend - gleichermaßen bei Hardcore- wie bei Gelegenheitsspielern.

Wir haben bei unseren frühen Pilotprojekten für Arkave VR äußerst positive Rückmeldungen erhalten und es wurde als eine der besten Mehrspieler-VR-Erfahrungen der Welt bezeichnet, sagte Francisco Chaves, Leiter von Arkave VR. Der US-Markt bietet beträchtliches Potenzial für Erfahrungen der nächsten Generation, die wir in Studio 41B integrieren wollen.

Über Studio 41B

Studio 41B (www.studio41b.com) mit Sitz in Lake Wales (Florida) ist ein kreatives Designunternehmen, das sich auf die Bereitstellung innovativer Produkte und Lösungen spezialisiert hat, die die Fantasie erfassen und Menschen in andere Welten führen, wie etwa Fluchträume, Lasertag-Arenen, Attraktionen, Themen- und Bühnendesign sowie architektonische Elemente und Beschilderungen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst eine Vielzahl an Einzelhandels- und Unterhaltungsprojekten mit Unternehmen, einschließlich: Walt Disney World, Legoland Florida, AMF Bowling Centers, Cabelas, Main Event Entertainment, Marriott Hotels, PepsiCo, Rainforest Café, Seattles Best Coffee und Wilderness at the Smokies Resort.

Über YDreams Global

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com) ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver, Sao Paulo und Rio de Janeiro, das Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien, Design und Informationen miteinander kombiniert, um auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Benutzer und Konsumenten von heute zu reagieren.

Das Unternehmen hat seine Arkave VR-Plattform, eine Gaming-Arena, auf den Markt gebracht, die das eingehendste VR-Erlebnis in Form eines hochskalierbaren Geschäftsmodells bietet.

Arkave VR hat ein Flaggschiff-Geschäft in Brasilien und wird über ein Vertriebsnetz in die USA und Kanada ausgeweitet. Im Fokus stehen dabei die tausenden Familienunterhaltungszentren in Nordamerika, die ständig auf der Suche nach innovativen Attraktionen sind.

Die YDStudio-Abteilung unterstützt Unternehmen und Marken als Partner bei der Neugestaltung ihrer Strategien durch Projekte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und vernetzt digitale Erfahrungen mit physischer Präsenz und physischen Standorten. YDreams Global nimmt zukünftige Herausforderungen vorweg und verbindet sie mit den Bedürfnissen des Marktes, erstellt innovative Konzepte und bringt sie mit internationaler Kompetenz zur Geltung.

Das Studio von YDreams Global hat bereits mehr als 1.300 Projekte für internationale Kunden wie Disney, die NBA, Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat entwickelt.

