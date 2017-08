IRW-News: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: YDreams Global unterzeichnet mit einem der fünf weltweit größten Energiekonzerne einen Vertrag über die Entwicklung einer VR-Installation

IRW-PRESS: YDreams Global Interactive Technologies Inc.



: YDreams Global unterzeichnet mit einem der fünf weltweit größten Energiekonzerne einen Vertrag über die Entwicklung einer VR-Installation

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (TSXV: YD) (OTC Pink: YDRMF) (FWB: A2AP0L) (YDreams Global oder das Unternehmen) - ein kreativer Anbieter von Technologien für Fortune 500-Markenunternehmen wie Cisco, Qualcomm, Intel und Coca-Cola - wurde von einem der fünf weltweit führenden Energiekonzerne, der einen Jahresumsatz von 17 Milliarden USD hat, mit der Entwicklung einer immersiven Virtual-Reality-Installation (VR) beauftragt, die den Gästen im größten Solarenergie-Komplex in Brasilien präsentiert werden soll. Die neue Anlage ist das Ergebnis einer Investition in Höhe von 175 Millionen USD, die im Rahmen eines Zweijahresplans zwecks der Investition von 3,8 Milliarden USD getätigt wurde. Hier sollen pro Jahr 340 Gigawattstunden sauberer Energie generiert werden, die den Energiebedarf von 166.000 Häusern im Nordosten von Brasilien vollständig decken und somit die Emission von 198.00 Tonnen CO2 verhindern.

Daniel Japiassu, CEO von YDreams Global, erklärte: Der bemerkenswerte Auftrag unseres Kunden im globalen Energiemarkt setzt auf unsere umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung von immersiven Virtual-Reality-Installationen.

Das globale Energieunternehmen, das in Brasilien eine Energiekapazität von mehr als 84 Gigawatt hat, betreibt ein 1,9 Millionen Kilometer langes Gas- und Energieverteilernetz. Das Unternehmen, das in über 30 Ländern auf 4 Kontinenten vertreten ist, hat bedeutende Akquisitionen im brasilianischen Markt getätigt und versorgt mehr als 10 Millionen Menschen in diesem Land mit Energie. Wir sind der Ansicht, dass dieser erste Auftrag eines solch großen Unternehmens, das sich für langfristige Investitionen in die umweltfreundliche Energieerzeugung einsetzt, YDreams Global zahlreiche zukünftige Geschäftsmöglichkeiten in der gesamten Industrie bescheren könnte, sagte Herr Japiassu.

Herr Japiassu vermerkte abschließend: YDreams arbeitet weiter mit weltweit führenden Unternehmen an der Entwicklung von Projekten im Bereich Virtual und Augmented Reality. Wir sind der Ansicht, dass kein anderes an der TSX Venture notiertes Unternehmen solch ein Aufgebot an Fortune-500- und anderen führenden globalen Konzernen wie YDreams vorweisen kann, zu denen es Arbeitsbeziehungen unterhält. Wir bauen auf diesen wichtigen Kontakten auf, um unsere Expertise im Bereich Virtual und Augmented Reality einzusetzen. Wir haben uns als eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich erwiesen und vertreten die Auffassung, dass der Markt den Einfluss von VR-Unternehmen derzeit unterschätzt. Wir schätzen die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sehr positiv ein und denken, dass dieser Bereich in Zukunft bedeutende Aufmerksamkeit im Markt erzielen wird.

Über YDreams Global

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com) ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver, Dubai, São Paulo und Rio de Janeiro, das Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien, Design und Informationen miteinander kombiniert, um auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Benutzer und Konsumenten von heute zu reagieren.

YDreams Global unterstützt Unternehmen und Marken als Partner bei der Neugestaltung ihrer Strategien durch Projekte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und vernetzt digitale Erfahrungen mit physischer Präsenz und physischen Standorten. YDreams Global nimmt zukünftige Herausforderungen vorweg und verbindet sie mit den Bedürfnissen des Marktes, erstellt innovative Konzepte und bringt sie mit internationaler Kompetenz zur Geltung.

YDreams Global hat bereits mehr als 1.000 Projekte für internationale Kunden wie Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat entwickelt.

Nähere Informationen erhalten Sie über: Daniel Japiassu Director & Chief Executive Officer Tel: 604-646-6910 hey@ydreamsglobal.com | www.ydreamsglobal.com | www.youtube.com/ydreamsglobal

YD -- TSX.V YDRMF -- USA A2AP0L -- FWB

