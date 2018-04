IRW-News: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: YDreams Global lanciert 10. Smart City-Projekt

IRW-PRESS: YDreams Global Interactive Technologies Inc.



: YDreams Global lanciert 10. Smart City-Projekt

18. April 2018 - YDreams Global Interactive Technologies Inc. (TSXV: YD) (OTC Pink: YDRMF) (FWB: A2AP0L) (YDreams Global oder das Unternehmen) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen für die zweitgrößte Stadt im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro ein neues Smart City-Projekt, ein Technology Training Center für Schulungen (Technologiezentrum oder Schulungszentrum), umgesetzt hat.

Inspiration für das Projekt war ein vorheriges Projekt von YDreams Global, das Knowledge Vessel, ein digitales Integrationsprojekt, das vom Intelligent Community Forum (ICF) als Intelligent Community Visionary of the Year 2016 ausgezeichnet wurde. Das ICF ist eine Organisation aus New York, die die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinschaft des 21. Jahrhunderts untersucht und einmal im Jahr Projekte mit positiven Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften der Welt auszeichnet.

Das neue Projekt beinhaltet eine neue Virtual Reality-Lösung, um die neue Generation zu inspirieren und über neue Technologien und ihre Auswirkungen auf die Ausbildung aufzuklären. Das Schulungszentrum wird Tausenden Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in der Umgebung des Zentrums leben, helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern und neue berufliche Türen zu öffnen. Alle Gemeinschaften mit ähnlichen Zentren befinden sich in Vierteln mit einkommensschwachen Familien. Sie bieten kostenlose Schulungen und High-End-Technologien an.

Dies ist das zehnte Technologiezentrum, das YDreams Global auf den Weg gebracht hat, wobei jedes davon monatlich wiederkehrende Umsätze für das Unternehmen generiert.

Daniel Japiassu, CEO von YDreams Global, erklärt: Wir sind stolz, dass wir von der Stadt mit der Entwicklung dieses Technologiezentrums beauftragt worden sind. YDreams Global ist weiterhin führend bei der Entwicklung dieser Smart City-Projekte und baut damit gleichzeitig seine wiederkehrenden Einnahmen aus.

Am 29. März eröffnete YDreams Global eine Ausstellung mit YouTubern aus dem Gamingsektor mit LG Electronics Inc als bedeutenden Sponsor.

Am 27. Februar 2018 hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es dazu eingeladen wurde, Arkave bei SXSW, der weltweit wichtigsten Technologie- und Neue Medien-Veranstaltung, zu präsentieren.

Am 23. Februar 2018 wurde bekannt gegeben, dass Schutz ein neues Geschäft in New York eröffnet hat und die Technologie von YDreams Global verwendet.

Am 22. Januar 2018 wurde YDreams Global von Emoji Company mit einem neuen Projekt betraut.

Am 12. Januar 2018 unterzeichnete das Unternehmen mit einem wichtigen Sponsor ein Abkommen für ein neues Projekt im Wert von 515.000 $.

Am 5. Januar 2018 führte YDreams Global ein neues Augmented Reality-Projekt für das internationale Modelabel Schutz durch.

Am 22. Dezember 2017 gab YDreams Global die Eröffnung des ersten Arkave-Geschäfts bekannt.

Am 19. Dezember 2017 gab YDreams Global eine wechselseitige Zusammenarbeit mit Ubique, einer Größe im eSports-Bereich, bekannt, die der Einbindung von Blockchain-Technologie in die Spielelösung des Unternehmens, Arkave, dienen soll.

Am 12. Dezember 2017 wurde YDreams Global von einem der größten Medien- und Unterhaltungskonzernen der Welt mit einem neuen Augmented Reality-Projekt betraut.

Am 9. November 2017 gab YDreams Global die Einrichtung einer neuen Blockchain-, ICO- und Kryptowährungsabteilung bekannt.

Am 5. Oktober 2017 wurde YDreams Global von Qualcomm Inc. (QCOM - NASDAQ) mit der Entwicklung und Gestaltung eines Projektes für Futurecom 2017 beauftragt.

Am 19. September 2017 gab YDreams Global bekannt, dass das Unternehmen von Octagon mit der Entwicklung eines Projektes für die NBA beauftragt wurde.

Über YDreams Global

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com) ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver, Dubai, São Paulo und Rio de Janeiro, das Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien, Design und Informationen miteinander kombiniert, um auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Benutzer und Konsumenten von heute zu reagieren.

YDreams Global unterstützt Unternehmen und Marken als Partner bei der Neugestaltung ihrer Strategien durch Projekte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und vernetzt digitale Erfahrungen mit physischer Präsenz und physischen Standorten. YDreams Global nimmt zukünftige Herausforderungen vorweg und verbindet sie mit den Bedürfnissen des Marktes, erstellt innovative Konzepte und bringt sie mit internationaler Kompetenz zur Geltung.

YDreams Global hat bereits mehr als 1.300 Projekte für internationale Kunden wie Disney, die NBA, Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat entwickelt.

