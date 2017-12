IRW-News: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: YDreams Global eröffnet erstes Arkave VR-Geschäft in einem der größten Einkaufszentren Südamerikas

IRW-PRESS: YDreams Global Interactive Technologies Inc.



: YDreams Global eröffnet erstes Arkave VR-Geschäft in einem der größten Einkaufszentren Südamerikas

YDreams Global eröffnet erstes Arkave VR-Geschäft in einem der größten Einkaufszentren Südamerikas

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (TSX-V: YD, OTC Pink: YDRMF, FSE: A2AP0L) (YDreams Global oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es in dieser Woche sein erstes Arkave VR-Geschäft eröffnet hat.

Das erste Arkave VR-Geschäft, ein Produkt, das sich zur Gänze im Besitz von YDreams Global befindet und von diesem auch entwickelt wurde, öffnet in dieser Woche seine Pforten im Einkaufszentrum Parque D. Pedro Shopping im Bundesstaat São Paulo. Das Einkaufszentrum verzeichnet jeden Monat über eine Million Besucher (insgesamt 22,8 Millionen Besucher im Jahr 2016) und gehört zur Sonae Sierra Group.

Sonae Sierra (BVMF: SSBR3) ist ein Einzelhandels-Immobilienunternehmen, das in Einkaufszentren investiert, diese entwickelt und verwaltet und in elf unterschiedlichen Ländern mit einem Portfolio an 48 Einkaufszentren tätig ist. Verhandlungen hinsichtlich der Erweiterung des Arkave VR-Geschäfts auf andere Einkaufszentren, die von dieser Gruppe betrieben werden, haben begonnen.

Arkave VR ist eine standortbasierte Unterhaltungsspielhalle für virtuelle Realität, die von YDreams Global geschaffen und entwickelt wurde und in Einkaufszentren und anderen beliebten Treffpunkten für ein immersives und interaktives VR-Erlebnis sorgt. Die Kunden können pro Minute bezahlen und Arkave-exklusive VR-Spiele spielen. Die unterschiedlichen Inhalte sorgen für eine fesselnde Erfahrung, die die Menschen regelmäßig in ihren Bann zieht.

Zurzeit werden neue Arkave VR-Geschäfte innerhalb des Franchise-Geschäftsmodells mit rascher Skalierbarkeit verhandelt. Angesichts einer schnellen Kapitalrendite und niedriger monatlicher Kosten ist Arkave eine großartige Option für Menschen, die nach neuen Geschäften suchen - die erste Nachfrage nach einer Lizenzierung war enorm. YDreams Global würde von jedem Franchise einen monatlichen Cashflow ohne Kosten seitens YDreams Global erhalten, was im Jahr 2018 ein bedeutsamer Wachstumsmotor sein könnte.

Wir haben Arkave bei zahlreichen Franchising-Events und Einkaufszentren in Nord- und Südamerika präsentiert und das Feedback war sehr beeindruckend. Wir führen zurzeit Verhandlungen hinsichtlich der Eröffnung von Geschäften in fünf unterschiedlichen Ländern, einschließlich der USA, Kanada und Mexiko. VR-Spielhallen sind eine schnell wachsende Branche und wir befinden uns an vorderster Front, zumal wir uns zu einer der besten Optionen unter den Tausenden VR-Einrichtungen in allen Teilen der Welt entwickeln. Es ist kostengünstig zu installieren und bringt eine Erfahrung, die man zu Hause nicht erleben kann. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, in den kommenden 24 Monaten mindestens 100 Geschäfte zu eröffnen. Alleine in China gibt es über 2.000 Spielhallen, die von der neuen Technologie von YDreams Global profitieren könnten. Dies könnte eine bedeutsame neue Einnahmequelle mit höheren Profiten bedeuten als bei anderen Geschäften, die das Unternehmen zurzeit betreibt. Im Jahr 2017 haben wir Kontakte in China und im Mittleren Osten geknüpft und wir freuen uns darauf, diese Beziehungen im Jahr 2018 weiter zu vertiefen, sagte Daniel Japiassu, CEO von YDreams Global.

Arkave könnte auch ein globaler Marktführer für VR-eSports und das erste Netzwerk der Welt mit diesem Inhalt werden, weshalb es für uns wichtig ist, in der ersten Jahreshälfte 2018 rasch zu wachsen und zu expandieren. Dies ist das erste von zahlreichen Geschäften, die sich entweder in Besitz von YDreams Global befinden oder als Franchise lizenziert sind. Arkave ist ein revolutionäres Produkt und es freut mich besonders, das erste Geschäft noch vor der Ferienzeit zu eröffnen. Dank unserer neuen Zusammenarbeit mit ESports Ubique, einem Marktführer im Bereich der Blockchain-Technologie, befindet sich YDreams in einer günstigen Position für ein beträchtliches Wachstum im Jahr 2018, erklärte Head of Arkave Francisco Chaves.

Am 19. Dezember 2017 meldete YDreams Global eine wechselseitige Zusammenarbeit mit Ubique, einer Größe im Bereich des eSports, mit dem Ziel, die Blockchain-Technologie in Arkave zu integrieren.

Am 12. Dezember 2017 unterzeichnete YDreams Global ein neues AR-Projekt für eines der größten Medien- und Unterhaltungsunternehmen der Welt.

Am 9. November 2017 gab YDreams Global die Einrichtung einer neuen Blockchain-, ICO- und Kryptowährungsabteilung bekannt.

Am 5. Oktober 2017 wurde YDreams Global von Qualcomm Inc. (QCOM-NASDAQ) mit der Entwicklung und Gestaltung eines Projektes für Futurecom 2017 beauftragt.

Am 19. September 2017 teilte YDreams Global mit, dass Octagon das Unternehmen mit der Entwicklung eines Projektes für die NBA beauftragt hat.

Über YDreams Global

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com) ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver, Dubai, São Paulo und Rio de Janeiro, das Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien, Design und Informationen miteinander kombiniert, um auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Benutzer und Konsumenten von heute zu reagieren.

YDreams Global unterstützt Unternehmen und Marken als Partner bei der Neugestaltung ihrer Strategien durch Projekte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und vernetzt digitale Erfahrungen mit physischer Präsenz und physischen Standorten. YDreams Global nimmt zukünftige Herausforderungen vorweg und verbindet sie mit den Bedürfnissen des Marktes, erstellt innovative Konzepte und bringt sie mit internationaler Kompetenz zur Geltung.

YDreams Global hat bereits mehr als 1.000 Projekte für internationale Kunden wie die NBA, Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat entwickelt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Daniel Japiassu

Director & Chief Executive Officer

hey@ydreamsglobal.com

www.ydreamsglobal.com

www.youtube.com/ydreamsglobal

YDreams Global Technologies Inc.

# 1470 - 701 West Georgia Street

Vancouver, British Columbia

V7Y 1C6

TSX-V: YD

USA: YDRMF

FSE: A2AP0L

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41903

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41903&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98421E1043

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.