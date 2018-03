IRW-News: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: YDreams Global eröffnet Ausstellung mit YouTubern aus dem Gamingsektor und gewinnt LG Electronics Inc als bedeutenden Sponsor

IRW-PRESS: YDreams Global Interactive Technologies Inc.



: YDreams Global eröffnet Ausstellung mit YouTubern aus dem Gamingsektor und gewinnt LG Electronics Inc als bedeutenden Sponsor

29. März 2018, YDreams Global Interactive Technologies Inc. (TSXV: YD) (OTC Pink: YDRMF) (FWB: A2AP0L) (YDreams Global oder das Unternehmen) wird heute den ersten Ausstellungsblock seiner interaktiven Exposition Social Media Influencers: Game Edition lancieren. Für diese Exposition, bei der mindestens 30.000 zahlende Besucher pro Monat erwartet werden, wurden 10 aufeinanderfolgende Ausstellungsblöcke in 10 verschiedenen Einkaufszentren gebucht.

Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass ein bedeutender Sponsor für die Veranstaltungsreihe gewonnen werden konnte. Das Elektronikunternehmen LG Electronics Inc. (LGLD:LSE) hat sich als neuer Sponsor für die Ausstellung verpflichtet und wird bei allen Veranstaltungen seinen neuen Gaming Monitor präsentieren. Daneben sind auch Gameloft, Razer, DXRacer und das Sportportal EI als Partner vertreten. Sonae Sierra Brasil fungiert als Hauptsponsor.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42922/may 29 draft exhibition YouTubers with LG_DE_PRCOM.001.jpeg

In der von YDreams in Zusammenarbeit mit Celebryts gestalteten Ausstellung werden auch einige der weltweit beliebtesten YouTuber im Gamingsektor vertreten sein. Jene vier, die für die Ausstellung ausgewählt wurden, können insgesamt mehr als 12 Millionen Abonnenten verbuchen. Die Besucher haben die Möglichkeit, deren nachgebildete Räumlichkeiten/Studios zu besuchen und in das Universum des Gamings einzutauchen. Sie erhalten Tipps, wie sie ihre Social-Media-Fähigkeiten optimieren und können sogar ein Video in einem professionellen Studio produzieren. Auch Live-Vorführungen und ein Gaming-Turnier stehen auf dem Programm.

Mit der Ausstellung, die ein riesiges Publikum ansprechen soll, wird das Gaming-Universum gebührend zelebriert. Die beteiligten Medienpartner bieten die Möglichkeit, die Ausstellung über ihre Netzwerke unter mehr als 80 Millionen Menschen zu verbreiten. Wir haben hier ein völlig neues Format einer 'Erlebnisausstellung' geschaffen. Eine Art Wanderausstellung mit zusammenhängenden und immersiven Themenschwerpunkten, die Millionen begeisterte Fans in ihren Bann ziehen, erklärt Karina Israel, COO von YDreams, die für die Gestaltung der Exposition verantwortlich zeichnet.

Es handelt sich hier um ein sehr erfolgreiches, umsatzstarkes Eventformat. Für das Unternehmen ist die Ausstellung ein Produkt, das in die ganze Welt exportiert werden soll. Derzeit finden bereits Gespräche statt, um ähnliche interaktive Ausstellungen mit Musik- und Sportteams in den Vereinigten Staaten und Kanada auf die Beine zu stellen. Um eine nordamerikanische Variante der Exposition zu gestalten, werden nordamerikanische YouTuber und Meinungsbildner ausgewählt.

Geplant ist, eine ganze Reihe von neuen Produkten in diesem Format zu kreieren. Wir glauben, dass wir durch den Fokus auf globale Trends im Gaming-, Sport- und Musiksektor in der Lage sind, globale Events mit YouTubern und Meinungsbildnern als Aufhänger zu organisieren, die wirklich für Furore sorgen. YDreams hegt die Hoffnung, weitere skalierbare Modelle in der Art dieser Veranstaltung, in einem ähnlichen Format, entwickeln zu können. Schließlich ist YDreams an der Veranstaltung umsatzbeteiligt, ohne dafür irgendwelche Kosten aufbringen zu müssen. Die Kosten wurden ausschließlich von den Sponsoren über die Rechte an der Ausstellung gedeckt. Dieses Modell ist eine Win-Win-Lösung für alle Beteiligten, meint Daniel Japiassu, CEO von YDreams Global.

Am 27. Februar 2018 hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es dazu eingeladen wurde, Arkave bei SXSW, der weltweit wichtigsten Technologie- und neuen Medienveranstaltung, zu präsentieren.

Am 23. Februar 2018 wurde bekannt, gegeben dass Schutz ein neues Geschäft in New York eröffnet hat und die YDreams Global-Technologie verwendet.

Am 22. Januar 2018 wurde YDreams Global von Emoji Company mit einem neuen Projekt betraut.

Am 12. Januar 2018 unterzeichnete YDreams Global mit einem wichtigen Sponsor ein Abkommen für ein neues Projekt im Wert von 515.000 CAD.

Am 5. Januar 2018 führte YDreams Global ein neues Augmented Reality-Projekt für das internationale Modelabel Schutz durch.

Am 22. Dezember 2017 gab YDreams Global die Eröffnung des ersten Arkave-Geschäfts bekannt.

Am 19. Dezember 2017 gab YDreams Global eine wechselseitige Zusammenarbeit mit Ubique, einer Größe im eSports-Bereich, bekannt, die der Einbindung von Blockchain-Technologie in die Spielelösung des Unternehmens, Arkave, dienen soll.

Am 12. Dezember 2017 wurde YDreams Global von einem der größten Medien- und Unterhaltungskonzernen der Welt mit einem neuen Augmented Reality-Projekt betraut.

Am 9. November 2017 gab YDreams Global die Einrichtung einer neuen Blockchain-, ICO- und Kryptowährungsabteilung bekannt.

Am 5. Oktober 2017 wurde YDreams Global von Qualcomm Inc. (QCOM - NASDAQ) mit der Entwicklung und Gestaltung eines Projektes für Futurecom 2017 beauftragt.

Am 19. September 2017 gab YDreams Global bekannt, dass das Unternehmen von Octagon mit der Entwicklung eines Projektes für die NBA beauftragt wurde.

Über YDreams Global

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com) ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver, Dubai, São Paulo und Rio de Janeiro, das Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien, Design und Informationen miteinander kombiniert, um auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Benutzer und Konsumenten von heute zu reagieren.

YDreams Global unterstützt Unternehmen und Marken als Partner bei der Neugestaltung ihrer Strategien durch Projekte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und vernetzt digitale Erfahrungen mit physischer Präsenz und physischen Standorten. YDreams Global nimmt zukünftige Herausforderungen vorweg und verbindet sie mit den Bedürfnissen des Marktes, erstellt innovative Konzepte und bringt sie mit internationaler Kompetenz zur Geltung.

YDreams Global hat bereits mehr als 1.300 Projekte für internationale Kunden wie Disney, die NBA, Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat entwickelt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Daniel Japiassu

Director & Chief Executive Officer

hey@ydreamsglobal.com

www.ydreamsglobal.com

www.youtube.com/ydreamsglobal

YDreams Global Technologies Inc.

# 1470 - 701 West Georgia Street

Vancouver, British Columbia

V7Y 1C6

