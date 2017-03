IRW-News: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: YDreams Global beantragt Patent für immersive und skalierbare Virtual Reality-Plattform und Netzwerk

IRW-PRESS: YDreams Global Interactive Technologies Inc.



: YDreams Global beantragt Patent für immersive und skalierbare Virtual Reality-Plattform und Netzwerk

YDreams Global beantragt Patent für immersive und skalierbare Virtual Reality-Plattform und Netzwerk

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (YDreams Global oder das Unternehmen) (TSXV: YD; YDRMF: USA; FWB: A2AP0L), freut sich sehr, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein provisorisches Patent für eine einzigartige Technologielösung und ein Geschäftsmodell beantragt hat, das die Einführung eines der weltweit immersivsten und skalierbarsten Virtual Reality-(VR)-Plattformen und -Netzwerke ermöglichen sollte.

Daniel Japiassu, CEO von YDreams, sagte dazu: Unser Ziel ist die Entwicklung dieser Plattform, die eines der immersivsten VR-Erlebnisse rund um den Globus bietet. Der erste Schritt ist die Entwicklung einer höchst immersiven, multiplayerfähigen und multisensorischen VR-Gaming-Arena, die so konzipiert werden soll, dass sie weltweit skaliert werden kann und das bei geringen Investitionskosten. Hiermit soll ein globales Netzwerk von Benutzern aufgebaut werden, das nie zuvor dagewesene vernetzte VR-Erlebnisse bietet. Die patentierte VR-Technologie und -Plattform stärkt die anderen Initiativen des Unternehmens auf den Gebieten militärische Simulation, Bildung, Simulationen von Gefahrenssituationen und Ausbildung.

Die Entwicklung der VR-Gaming-Arenen soll dazu dienen, die fortschrittliche Technologie den Spielern auf eine Weise näher zu bringen, von der diese nur träumen können. Der modulare Aufbau und die Standardgröße der VR-Gaming-Arenen ermöglichen das exponentielle Wachstum der Einheiten auf globaler Ebene. Das Spieleangebot der Plattform wird neben exklusiven von YDreams Global entwickelten Spielen auch Inhalte anderer Spieleentwickler enthalten.

Wir sind der Ansicht, dass diese Plattform bei tatsächlicher Realisierung eine Wende für YDreams bedeuten würde, da sie uns an die Spitze der Welt des VR-Gamings katapultieren könnte, so Herr Japiassu weiter. Wir rechnen damit, unseren Prototypen in Kürze vorstellen zu können.

Über YDreams Global

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com) ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver, São Paulo und Rio de Janeiro, das Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien, Design und Informationen miteinander kombiniert, um auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Benutzer und Konsumenten von heute zu reagieren.

YDreams Global unterstützt Unternehmen und Marken als Partner bei der Neugestaltung ihrer Strategien durch Projekte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und vernetzt digitale Erfahrungen mit physischer Präsenz und physischen Standorten. YDreams Global nimmt zukünftige Herausforderungen vorweg und verbindet sie mit den Bedürfnissen des Marktes, erstellt innovative Konzepte und bringt sie mit internationaler Kompetenz zur Geltung.

YDreams Global hat bereits mehr als 1.000 Projekte für internationale Kunden wie Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat entwickelt.

YDreams kündigte am 22. Februar 2017 an, dass das Projekt Pixelated Camouflage, das in technologischer Zusammenarbeit mit YDreams entwickelt wurde, bei den iF Design Awards in Deutschland, einem der weltweit renommiertesten Designpreise, die höchste Auszeichnung in der Kategorie Architecture erhalten hat.

Am 26. Januar 2017 gab YDreams Global den Abschluss einer Absichtserklärung (MOU) mit CRTV hinsichtlich der Entwicklung von Unterhaltungsprojekten im Bereich Virtual Reality/Viewer Immersion für die Film- und Unterhaltungsindustrie bekannt. CRTV ist im Besitz von 76 Kinos und an 2.000 Theatern und Kinos in China beteiligt.

Herr Japiassu sagte: Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser MOU mit einem so renommierten chinesischen Staatsunternehmen wie CRTV. CRTV pflegt tiefgehende Beziehungen in der chinesischen Unterhaltungsbranche und wir sehen dem Aufbau einer Partnerschaft entgegen, die für beide Seiten von Nutzen sein wird.

YDreams Global gab am 20. Dezember 2016 bekannt, dass es die renommierte internationale Anwaltskanzlei Foley & Lardner LLP (Foley) beauftragt hat. YDreams Global wird direkt mit zwei Partnern von Foley zusammenarbeiten: Herrn Robert DuPuy und Herrn Peter Eccles. Herr DuPuy bietet seinen Kunden eine mehr als dreißigjährige breit gefächerte juristische Erfahrung; unter anderem war er als Chief Legal Counsel und als President und Chief Operating Officer des Verbandes Major League Baseball tätig. Er ist Mitglied des Sports Industry Team der Kanzlei. Herr Eccles widmete einen Großteil seiner beruflichen Laufbahn der Beratung von Kunden zu grenzüberschreitenden Geschäften mit Brasilien, wo er als Jugendlicher lebte. Er war sowohl als externer wie auch als interner Rechtsanwalt für US-amerikanische und internationale Kunden in einem breiten Spektrum von Themen tätig, etwa im Bereich Investment in Schwellenländern in ganz Lateinamerika, Asien und Afrika.

YDreams Global führt weiterhin Gespräche mit professionellen Sportmannschaften. Das Unternehmen hat die Absicht, im Laufe des Jahres 2017 in den Major-League-Sportsektor vorzudringen. In diesem Stadium wurde noch keine endgültige Vereinbarung abgeschlossen.

Am 8. Dezember 2016 kündigte YDreams Global an, dass das Unternehmen mit dem Einsatz seiner Virtual-Reality-Technologie in den Vereinigten Staaten beauftragt wurde. Das erste in den Vereinigten Staaten verkaufte Projekt wurde im Dezember in New York City freigegeben.

Das Unternehmen hat am 1. Dezember 2016 einen Plan für die Entwicklung einer Virtual-Reality-(VR)-Plattform angekündigt, die von den militärischen Einsatzkräften sowie anderen Regierungsstellen wie Polizeidienststellen, Feuerwehrzentralen und medizinischen Notdiensten für Trainingszwecke verwendet werden kann. Militär, Polizei und Feuerwehr wären durch die Nutzung dieser Technologie für Trainingszwecke in der Lage, reale Situationen so exakt nachzustellen, wie es im Rahmen physischer Übungen nicht möglich wäre.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

James Nelson Director, Kanada Tel: 604-646-6910

hey@ydreamsglobal.com | www.ydreamsglobal.com | www.youtube.com/ydreamsglobal

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39089 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39089&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98421E1043

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.