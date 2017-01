IRW-News: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: Chinas Medienriese CRTV setzt auf Virtual Reality von YDreams - 525% Augmented Reality-Aktientip - Die besten Augmented Reality-Aktientips

IRW-PRESS: YDreams Global Interactive Technologies Inc.



YDreams Global Interactive Technologies Inc. (ISIN: CA98421E1043, WKN: A2AP0L, Ticker: APY, TSXV: YD) freut sich bekanntzugeben, dass Aktiencheck Research den nachfolgenden Artikel über unser Unternehmen geschrieben hat:

http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Eilt_Chinas_Medienriese_CRTV_setzt_auf_Virtual_Reality_von_YDreams_525_Augmented_Reality_Aktientip-7672340

Zusammenfassung:

Unser Augmented Reality-Aktientip YDreams Global Interactive Technologies Inc. (ISIN: CA98421E1043, WKN: A2AP0L, Ticker: APY, TSXV: YD) sorgt mit einem Riesendeal in China für den nächsten großen Paukenschlag. Der chinesische Medienriese CRTV will unseren Augmented Reality-Aktientip gemäß einer heute gemeldeten Absichtserklärung (MOU) mit der Entwicklung von Virtual Reality-Lösungen für seine 76 eigenen Kinos und über 2.000 Partner-Theater und Kinos beauftragen. Das Riesengeschäft dürfte den endgültigen Durchbruch von YDreams Global Interactive Technologies Inc. im Reich der Mitte bedeuten. Unternehmenskreisen zufolge stehen weitere Großaufträge kurz vor dem Abschluss. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt eine Kurschance bis zu 525% mit unserem Augmented Reality-Aktientip.

Unser neuer Augmented Reality-Aktientip YDreams Global Interactive Technologies Inc. ist weltweit führend im Bereich der Augmented Reality. Weltkonzerne wie Adidas, Audi, Cisco, Qualcomm, Coca Cola, Fiat oder Petrobas setzen schon jetzt auf die Augmented Reality-Lösungen von YDreams Global Interactive Technologies Inc. Der Augmented Reality-Markt soll bis zum Jahr 2020 auf USD 120 Milliarden explodieren.

Weltweit über 1.000 Augmented Reality-Projekte hat das Top-Team von YDreams Global Interactive Technologies Inc. bereits erfolgreich umgesetzt. Der führende Anbieter von Augmented Reality-Lösungen will Bankfilialen und Einzelhandelsflächen revolutionieren. Der weltweite Megaerfolg von Pokémon Go hat bei unserem Augmented Reality-Aktientip YDreams Global Interactive Technologies Inc. zahlreiche Ideen für neue Augmented Reality-Apps geboren, die sich aktuell in der Entwicklungsphase befinden.

Erst vor wenigen Wochen hat YDreams starke Halbjahreszahlen vorgelegt. Die Umsätze des weltweit führenden Augmented Reality-Players schnellten im ersten Halbjahr 2016 um 43% von CAD 1,7 Mio. auf CAD 2,4 Mio. in die Höhe. Zudem gelang der Break Even. Nach einem Verlust von CAD 80.041 im Vorjahres-Halbjahr gelang in der ersten Jahreshälfte 2016 mit einem Vorsteuer-Gewinn von CAD 468.465 der Sprung in die Gewinnzone.

YDreams Global Interactive Technologies Inc. rechnet für die nächsten Jahre mit einem Umsatzsprung von CAD 5 Mio. in 2016 auf CAD 152 Mio. in 2020. Das Ergebnis des führenden Augmented Reality-Players soll von CAD -0,51 Mio. in 2016 auf CAD +24,59 Mio. in 2017 in die Höhe schnellen. Beim Ergebnis je Aktie rechnet der Augmented Reality-Pionier mit einem Anstieg von CAD -0,01 je Aktie in 2016 auf CAD +0,46 je Aktie in 2020. Vor dem Hintergrund erscheinen die Augmented Reality-Aktien von YDreams Global Interactive Technologies Inc. mit der aktuellen Marktkapitalisierung von 14,04 Mio. EUR massiv unterbewertet.

YDreams Global Interactive Technologies Inc. will schon in Kürze weitere Verträge mit globalen Top-Marken abschließen. Zudem befinden sich nach dem Megaerfolg von Pokémon Go diverse App-Ideen in der Entwicklung von denen wir schon bald hören dürften. Als einer der wenigen börsennotierten Augmented Reality-Player dürfte YDreams Global Interactive Technologies Inc. zudem über Übernahmen und strategische Partnerschaften für Aufmerksamkeit sorgen.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für die Augmented Reality-Aktien von YDreams Global Interactive Technologies Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir zunächst mit 1,00 EUR. Das entspricht einer Kurschance von 317% für mutige und risikobereite Investoren. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 1,50 EUR für unseren Augmented Reality-Aktientip für realistisch. Das entspricht einer Kurschance von 525% für die Augmented Reality-Aktie.

Über YDreams Global Interactive Technologies Inc.:

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com), das Niederlassungen in Vancouver, São Paulo und Rio de Janeiro unterhält, ist ein postdigitales Unternehmen, das Technologie für erweiterte und virtuelle Realität, Design sowie Intelligenz unter einen Hut bringt, um den Herausforderungen und Anforderungen der heutigen Nutzer und Verbraucher gerecht zu werden.

YDreams Global arbeitet als Partner von Unternehmen und Marken, um seine Strategie mittels relevanter, auf den Menschen ausgerichteter Projekte, die die digitale Erfahrung in physische Präsenz und Schauplätze integriert, neu auszurichten. YDreams Global greift zukünftigen Herausforderungen vor und verbindet diese mit den Bedürfnissen des Marktes, indem es innovative Konzepte entwirft und diese international bereitstellt. YDreams Global hat über 900 Projekte für Kunden in allen Teilen der Welt entwickelt, wie etwa Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, InBev oder Qualcomm, und unterhält unter anderem Partnerschaften mit Microsoft, Siemens, Intel, Samsung und Cisco.

Weitere Informationen:

James Nelson Director, Canada

Tel.: 604-646-6910

YDreams Global Interactive Technologies Inc. # 1470 - 701 West Georgia Street Vancouver British Columbia, V7Y 1C6 Kanada

hey@ydreamsglobal.com | www.ydreamsglobal.com | www.youtube.com/ydreamsglobal

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die keine historischen Tatsachen darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung könnten - jedoch nicht darauf beschränkt - die Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens beinhalten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens beschrieben werden, die auf SEDAR veröffentlicht wurden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gelten und keine Gewährleistung abgegeben werden kann, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeitrahmen bzw. überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen schließt eine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Informationen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Risiken:

Die Aktien von YDreams Global Interactive Technologies Inc. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen. Lesen Sie zu den Risiken bitte auch den ausführlichen Disclaimer im vollständigen Report von AktienCheck Research:

http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Eilt_Chinas_Medienriese_CRTV_setzt_auf_Virtual_Reality_von_YDreams_525_Augmented_Reality_Aktientip-7672340

Interessenkonflikte:

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Der Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der YDreams Global Interactive Technologies Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der YDreams Global Interactive Technologies Inc. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher könnte es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.

