IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen kündigt Diamantbohrprogramm im Konzessionsgebiet Gold Drop an

Vancouver, B.C. - 20. März 2019 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB:XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) freut sich, bekannt zu geben, dass sein Optionspartner GGX Gold Corp. (GGX: TSX.v), (GGXXF:OTCQB), (FRA:3SR2) die Vorbereitungen für das Diamantbohrprogramm im Frühling 2019 im Konzessionsgebiet Gold Drop im Süden der kanadischen Provinz British Columbia eingeleitet hat. Das Programm wird voraussichtlich Anfang April beginnen und sich auf den Erzgang COD in der Gold Drop Southwest Zone konzentrieren. Das Programm wird die südliche Erweiterung des Erzgangs COD genauer erproben. GGX durchteufte im Rahmen der Diamantbohrungen 2018 in diesem Teil des Erzgangs eine hochgradige Gold-, Silber- und Tellurmineralisierung.

- COD18-67: 129 g/t Gold, 1.154 g/t Silber & 823 g/t Tellur auf 7,28 Meter Kernlänge

- COD18-70: 107 g/t Gold, 880 g/t Silber & 640 g/t Tellur auf 6,90 Meter Kernlänge

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46234/NR-XIM-Mar-20-2019-Drilling Plans_DEPRcom.001.jpeg

Die wichtigsten Ergebnisse des Diamantbohrprogramms 2018 stammen aus den Bohrlöchern COD18-67 und COD18-70, die eine oberflächennahe hochgradige Gold-, Silber- und Tellurmineralisierung in der südlichen Erweiterung des Erzgangs COD durchteuft haben. COD18-67 durchschnitt 129 Gramm Gold pro Tonne (g/t), 1.154 g/t Silber und 823 g/t Tellur auf einer Kernlänge von 7,28 Metern, während COD18-70 107 g/t Gold, 880 g/t Silber und 640 g/t Tellur auf 6,90 Meter Kernlänge durchteufte (Pressemeldungen vom 11. Januar, 18. Januar und 18. März 2019). Das Erzgangsystem COD wurde durch Grabungen und Diamantbohrungen auf einer Streichlänge von rund 400 Metern nachgewiesen. Das Erzgangsystem ist in Streichrichtung und in der Tiefe offen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46234/NR-XIM-Mar-20-2019-Drilling Plans_DEPRcom.002.png

Die Durchschneidungen der Diamantbohrlöcher 2017 und 2018 im Erzgang COD beinhalten (bitte beachten Sie die Pressemeldungen auf der Website des Unternehmens, in denen diese Ergebnisse bekannt gegeben wurden):

Bohrloch-AbschnittslängGold (gSilber Tellur (

Nr. e / (g g

(m) t) /t) /t)

COD17-14 16,03 4,59 38,64

COD18-3 2,1 14,62 150,2 102

COD18-26 1,4 10,3 1,09 0,24

COD18-32 1,51 3,67 67,2 30,4

COD18-33 2,98 8,65 47,6 37,3

COD18-34 3,41 6,16 72,4 31

COD18-37 3,95 8,23 67,36 38,53

COD18-45 2,05 50,15 375

COD18-46 1,47 54,9 379

COD18-49 1,47 9,52 118 72,2

COD18-54 1,66 7,6 60,2 34,1

COD18-61 1,38 5,29 32,4 31,4

COD18-63 1,17 28 424,7 150,4

COD18-67 7,28 129,1 1.154,90

823

COD18-68 2,76 8,77 85,4 56,3

COD18-69 7,46 5,76 67,9 61,2

COD18-70 6,9 107,5 880

640

Die nördliche Region von COD ist ein anderes Ziel in der Gold Drop Southwest Zone. In diesem Bereich wurden bislang keine Diamantbohrungen absolviert. Die Grabungen im Jahr 2018 haben mehrere Erzgangvorkommen mit Stichproben von bis zu 15,45 g/t Gold, 159 g/t Silber und 114,5 g/t Tellur freigelegt. Eine Splitterprobe (0,4 Meter lang) lieferte 21,7 g/t Gold, 216 g/t Silber und 149 g/t Tellur (Pressemeldung vom 27. Februar 2019).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46234/NR-XIM-Mar-20-2019-Drilling Plans_DEPRcom.003.jpeg

Die Daten aus den vorangegangenen Explorationsprogrammen werden derzeit geprüft, um weitere spezifische Explorationsziele zu identifizieren.

Al Beaton, P.Eng., ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne des NI 43-101 und Director von Ximen Mining Corp., ist verantwortlich für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Originalmeldung samt Bildmaterial finden Sie auf der Webseite des Unternehmens. Sie können diese auch über das Unternehmen anfordern.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

Investor Relations: Herr William Sattlegger, 604-488-3900, ir@XimenMiningCorp.com

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung an allen drei seiner Edelmetallprojekte im Süden von British Columbia. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Zurzeit unterliegen sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Optionsabkommen. Die Optionspartner leisten gestaffelte jährliche Barzahlungen und Aktienemissionen und finanzieren die Erschließung dieser Projekte.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Diese Pressemeldung stellt in dem betreffenden US-Bundesstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die hier erwähnten Wertpapiere werden bzw. wurden nicht gemäß dem geltenden Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung oder entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung vorliegt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888,

Vancouver, B.C., V6C 3K4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

