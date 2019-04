IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen erwirbt Lizenzgebühr auf die Goldmine Kenville in Nelson (BC)

IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.



Ximen erwirbt Lizenzgebühr auf die Goldmine Kenville in Nelson (BC)

Vancouver, B.C., 26. April 2019 - Ximen Mining Corp. (TSX-V: XIM, Ximen oder das Unternehmen http://www.commodity-tv.net/c/mid,2697,Company_Presentation/?v=298917) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Gungnir Resources Inc. (Gungnir) eine Lizenzgebühr-Optionsvereinbarung abgeschlossen hat, wonach das Unternehmen eine Option (die Option) auf den Erwerb sämtlicher verbleibenden Anteile von Gungnir an seiner GMR-Lizenzgebühr (Gross Metal Royalty/die Lizenzgebühr) auf das Konzessionsgebiet Kenville Gold Mine für insgesamt 1.700.000 Dollar (der Kaufpreis) erwirbt. Die Option kann im alleinigen Ermessen des Unternehmens ausgeübt werden.

Zur Ausübung der Option wird Ximen den Kaufpreis in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Vereinbarung in den folgenden Raten zahlen:

- 500.000 Dollar in bar, die derzeit auf einem Treuhandkonto hinterlegt sind und an Gungnir bei Genehmigung der Transaktion durch die TSX Venture Exchange (die TSXV) freigegeben werden;

- 200.000 Dollar in Form von Stammaktien von Ximen (die Aktien), die innerhalb von 10 Tagen nach Genehmigung durch die TSXV zu einem Preis pro Aktie begeben werden sollen, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien an den 20 Handelstagen vor dem Datum der Bekanntgabe entspricht; und

- 1.000.000 Dollar in bar, die bis spätestens 31. Oktober 2019 gezahlt werden müssen.

Die Ausübung der Option steht unter dem Vorbehalt, dass Ximen den Kaufpreis wie oben beschrieben bezahlt und die Genehmigung durch die TSXV bis spätestens 15. Juni 2019 eingeht (es sei denn, diese Frist wird in Übereinstimmung mit der Vereinbarung verlängert).

Nach der Ausgabe sind die Aktien an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Der Zahler muss gemäß den Bedingungen der Lizenzgebühr noch insgesamt 3.000.000 Dollar bezahlen.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President, CEO und Director

604 488-3900

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung an allen drei seiner Edelmetallprojekte. Die beiden Goldprojekte von Ximen, das Projekt Gold Drop und das Projekt Brett Gold, befinden sich im Süden von British Columbia. Auch das Projekt Treasure Mountain Silver, das an die vormals produzierende Silbermine Huldra angrenzt, steht im Eigentum von Ximen. Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XM und der WKN-Nummer A1W2EG in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, unter anderem Aussagen in Bezug auf den Erhalt der Genehmigung durch die TSX venture Exchange und die Ausübung der Option durch Ximen. Obwohl das Unternehmen davon überzeugt ist, dass diese Aussagen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür leisten, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen; sie werden im Allgemeinen, aber nicht immer mit den Begriffen erwartet, plant, geht aus von, ist überzeugt von, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, visiert an, Potenzial, Ziel, viel versprechend und vergleichbare Ausdrücke oder dadurch gekennzeichnet, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten, dürften oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Aussagen und gehen mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten einher. Daher besteht keinerlei Gewissheit, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich davon abweichen, was in diesen Aussagen zum Ausdruck kommt. Soweit dies nicht durch das geltende Wertpapierrecht und die Richtlinien der TSX Venture Exchange vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder sonstige Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen die Möglichkeit, dass die TSX Venture Exchange die geplante Transaktion nicht zeitgerecht oder überhaupt genehmigt. Den Lesern wird nachdrücklich empfohlen, die Berichte des Unternehmens einzusehen, die über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) der Canadian Securities Administrators unter www.sedar.com abrufbar sind, um eine vollständigere Darlegung dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Folgen zu erhalten.

Diese Pressemeldung stellt in US-Bundesstaaten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

