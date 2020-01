IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining aktualisiert Explorationsergebnisse Projekt Gold Drop Historisches Bergbaugebiet Greenwood

IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.



: Ximen Mining aktualisiert Explorationsergebnisse Projekt Gold Drop Historisches Bergbaugebiet Greenwood

Vancouver (British Columbia), 7. Januar 2020. Ximen Mining Corp. (TSX-V: XIM, FSE: 1XMA, OTCQB: XXMMF) (Ximen oder das Unternehmen) https://www.rohstoff-tv.com/play/ximen-mining-die-kenville-mine-ist-fuer-eine-kleine-profitable-gold-produktion-bereit/ freut sich, die letzten Untersuchungsergebnisse aus dem Jahr 2019 bekannt zu geben, die von seinem Optionspartner GGX Gold Corp. im Konzessionsgebiet Gold Drop im Bergbaugebiet Greenwood verzeichnet wurden. Die Ergebnisse werden für das letzte Bohrloch des Erzgangs COD, die Oberflächenschürfproben und das Tiefenbohrloch, das eine umfassende geophysikalische Anomalie erprobt hat, gemeldet.

Das letzte Bohrloch, das beim Erzgang COD gebohrt wurde, Bohrloch COD19-49, wurde gebohrt, um den Erzgang COD in der Tiefe unterhalb anderer 2019 gebohrter Bohrlöcher zu erproben. Dieses Bohrloch durchschnitt zwei Zonen mit Quarzerzgängen mit Pyrit, die einen hohen Goldgehalt aufweisen. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Bohrlocvon bis Länge Gold Silber Tellur Beschreibung

h (m) (g/t) (g/t) (ppm)

COD19-4119,2119,80,57 2,48 24,2 9,7 Quarzerzschnü

9 7 4 re

, Pyrit

COD19-4128,6129,00,44 3,33 4,7 13,7 Quarzerzschnü

9 2 6 re

, Pyrit

Es wurden Schürfungen durchgeführt, um die Ziele für Schürfungen und Bohrungen im Jahr 2020 zu bewerten. Eine Probe ergab 55,8 Gramm Gold pro Tonne, 379 Gramm Silber pro Tonne und 270 Teile Tellur pro Million. Diese Schürfprobe stammte von einem bis dato unbekannten Vorkommen von frostgeschädigten pyrithaltigen Quarzerzgangblöcken. Dieser Standort hat bei weiteren Grabungen Vorrang.

Das Bohrloch AMT19-01 wurde zur Erprobung einer umfassenden geophysikalischen Anomalie konzipiert und bis in eine Tiefe von 718,8 Metern (2.358 Fuß) gebohrt. Der Kern wurde hinsichtlich geologischer Merkmale aufgezeichnet und in Intervallen von bis zu 3,05 Metern erprobt. Die geochemischen Ergebnisse weisen auf erhöhte Kupfer-, Zink- und Eisenwerte zwischen 90,31 und 718,7 Meter (628 Meter) hin. Die Kupferwerte beliefen sich bei 38 von 62 Proben, die 100 Teile Kupfer pro Million oder mehr enthielten, auf durchschnittlich 249 Teile pro Million mit Werten zwischen 102 und 837 Teilen pro Million. Der höchste Kupferwert stammte von einer 0,32-Meter-Probe in einer Tiefe von 714,06 Metern, wo eine Sulfidmineralisierung (Pyrrhotit und Pyrit) beobachtet wurde. Die Zinkwerte beliefen sich bei 48 von 62 Proben, die 100 Teile Zink pro Million oder mehr enthielten, auf durchschnittlich 175 Teile pro Million mit Werten zwischen 102 und 572 Teilen pro Million. Die Eisenwerte beliefen sich bei 48 von 62 Proben, die fünf Prozent Eisen oder mehr enthielten, auf durchschnittlich 10,0 Prozent mit Werten zwischen 5,27 und zwölf Prozent.

Die erhöhten Kupfer-, Zink- und Eisenwerte stehen mit kalk-/silicatalteriertem Gestein und einer Magnetitmineralisierung im Bohrkern in Zusammenhang. Diese Merkmale werden als schwache, skarnartige Mineralisierung interpretiert, die durch eisenreiche Flüssigkeiten gebildet wurde, die auch Kupfer und Zink transportierten. Historisch gesehen waren die skarnartigen Kupfer-Gold-Lagerstätten die Hauptquelle für die im Bergbaugebiet Greenwood produzierten Metalle. Bei der Lagerstätte Phoenix wurden 28.341 Kilogramm Gold, 183.036 Kilogramm Silber und 235.693 Tonnen Kupfer produziert, während bei Motherlode 6.648 Kilogramm Gold, 22.083 Kilogramm Silber und 34.918 Tonnen Kupfer produziert wurden.

Die Skarnmineralisierung kommt für gewöhnlich an oder in der Nähe der Ränder von porphyrartigen Intrusionen vor, die wahrscheinlich metallreiche hydrothermale Flüssigkeiten erzeugten, die kalkhaltiges Gestein (Kalkstein oder Dolomit) verdrängten und mit diesem reagierten. In Bohrloch AMT19-01 wurden Porphyrerdwalle durchschnitten und obwohl im Kern keine kalkhaltigen Einheiten beobachtet wurden, ist bekannt, dass Kalkstein ein geringfügiger Bestandteil der Knob Hill Group ist, die dieses Bohrloch durchschnitten hat. Das geologische Umfeld ist daher günstig für Skarnlagerstätten. Die Alteration und die Mineralisierung werden als distal interpretiert, da sie schwach entwickelt sind. Die Schlussfolgerung ist, dass das Bohrloch durch eine skarnartige Magnetit-Kalk-Silikat-Verdrängungszone verlief, möglicherweise am Rand einer umfassenderen Skarnlagerstätte. Bohrloch AMT19-01 könnte den Rand einer umfassenderen Skarnlagerstätte durchschnitten haben, die noch identifiziert werden muss.

Weitere Untersuchungen werden durchgeführt, einschließlich petrografischer Studien der Alterationsminerale. Eine Überprüfung der geophysikalischen Ergebnisse ist ebenfalls geplant. Zusätzliche geophysikalische Untersuchungen könnten vor dem Bohren weiterer Bohrlöcher durchgeführt werden. Beachten Sie, dass das Bohrloch AMT19-01 das erste von drei Bohrlöchern war, die ursprünglich geplant waren, um die geophysikalische Anomalie anzupeilen (siehe Bild unten).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49705/NR-XIM-06Jan2020 - Gold Drop 2019 Assays (1)_de1_PRCOM.001.png

Standort von Bohrloch AMT19-01, Angabe der Grenzen der geophysikalischen Anomalie (rot) und Lage der C.O.D.-Erzgänge (grün).

Die oben angeführten Analyseergebnisse wurden von ALS Laboratories in North Vancouver, (BC), einem unabhängigen gewerblichen Labor mit entsprechender Zertifizierung, ermittelt. Die Goldanalyse erfolgte mittels Brandprobe mit abschließendem AA-Verfahren an Teilproben von 50 Gramm oder mittels metallischer Siebung. Die Analyse von Silber und Tellur bestand aus einem Aufschlussverfahren mit vier Säuren, gefolgt von einer ICP-MS-Analyse. Proben mit Silberwerten über 100 ppm und Tellurwerten von mehr als 500 ppm wurden erneut anhand eines Aufschlussverfahrens mit vier Säuren gefolgt von einem ICP-AES- oder AAS-Verfahren an einer Teilprobe von 0,4 Gramm analysiert. Die Qualitätskontrolle wurde anhand von Analyseergebnissen für Referenz-Standard- und Leerproben überwacht, die mit einer Frequenz von jeweils 5 % in die Probencharge gegeben wurden.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp., hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49705/NR-XIM-06Jan2020 - Gold Drop 2019 Assays (1)_de1_PRCOM.002.png

