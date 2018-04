IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining Corp. nimmt Shaun Dykes, M.Sc. (Eng.), P.Geo., in Advisory Board auf

Weitere Suchergebnisse zu "XIMEN MINING":

Ximen Mining Corp. nimmt Shaun Dykes, M.Sc. (Eng.), P.Geo., in Advisory Board auf

Vancouver (British Columbia), 25. April 2018. Ximen Mining Corp. (TSX-V: XIM) (Ximen oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine Bergbauexpertise durch die Aufnahme von Shaun Dykes, M.Sc. (Eng.), P.Geo., in das Advisory Board des Unternehmens erweitert hat.

Wir freuen uns, dass Shaun nunmehr ein offizielles und aktives Mitglied des Advisory Board von Ximen ist. Shaun kann ein umfassendes Know-how im Bereich des epithermalen Goldprojekts Brett vorweisen, zumal er bei diesem Projekt im Jahr 2004 Arbeiten gemäß National Instrument 43-101 durchgeführt hat und im Jahr 2011 das dortige Bohrprogramm geleitet hat, sagte President und CEO Anderson.

Herr Dykes kann bei der Verwaltung, Exploration und Analyse von Mineralkonzessionsgebieten in unterschiedlichen Erschließungsphasen - von Grassroots bis hin zur Erschließung - eine praktische Erfahrung von über 35 Jahren vorweisen und war direkt an der Entdeckung mehrerer Minerallagerstätten beteiligt oder dafür verantwortlich, von denen fünf in kommerzielle Produktion gebracht wurden. Herr Dykes verbrachte 16 Jahre als Exploration Manager bei Mosquito und hatte dabei maßgeblichen Anteil am Erwerb und an der Erschließung der wichtigsten Abbaukonzessionsgebiete von Mosquito: CuMo, Pine Tree, Spring Creek, Trikay und Blackpoint. Zuvor hatte Herr Dykes 15 Jahre lang als Project Geologist von Westmin Resources Ltd. gearbeitet, wo er eine Vielzahl an Projekten mit Budgets von mehreren Millionen leitete. Er war für die Beschreibung und Entdeckung der Tagebaulagerstätte Premier infolge der Analyse und Computerisierung einer umfassenden historischen Datenbank verantwortlich.

Herr Dykes gründete 1994 auch Geologic Systems Ltd., um geologisches Know-how für die Abbau- und Explorations-Community bereitzustellen. Zu den Kunden zählten Cominco (nunmehr Teck Resources Ltd.), Rio Algom, Echo Bay, Billington, Placer Dome und Redfern Resources. Er war an der Bewertung, Exploration und/oder Erschließung einiger der weltweit größten Minerallagerstätten beteiligt, einschließlich: CuMo, Voiseys Bay, Cariboo Gold, Petaquilla, Dunka Road (nunmehr Northmet), Red Chris, Tulsequah, Pine Point (Erweiterung), Wernecke, HW, Myra Falls und Premier.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

604 488-3900

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung an allen drei seiner Edelmetallprojekte im Süden von British Columbia. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain neben der vormals produzierenden Silbermine Huldra. Zurzeit unterliegen sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Optionsabkommen. Die Optionspartner leisten gestaffelte jährliche Barzahlungen und Aktienemissionen und finanzieren die Erschließung dieser Projekte.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XM und der WKN-Nummer A1W2EG in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888,

Vancouver, B.C., V6C 3K4

