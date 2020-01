IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining Corp informiert über Neuigkeiten aus dem Silberkonzessionsgebiet Treasure Mountain in Tulameen (BC)

IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.



: Ximen Mining Corp informiert über Neuigkeiten aus dem Silberkonzessionsgebiet Treasure Mountain in Tulameen (BC)

Vancouver, B.C., 2. Januar 2020. Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB:XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen - https://www.commodity-tv.com/?id=88&tx_kesearch_pi1%5Bsword%5D=ximen) informiert über aktuelle Entwicklungen aus dem Silberkonzessionsgebiet Treasure Mountain, das derzeit im Rahmen einer Optionsvereinbarung von New Destiny Mining Corp. (TSX.v: NED) bearbeitet wird. Die Ergebnisse der Bohrungen, die in der vergangenen Saison in seinem Silberkonzessionsgebiet Treasure Mountain unweit von Tulameen (BC) absolviert wurden, sind eingegangen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49686/Final - NR-XIM-Jan-2-2020 .Treasure Mtn. (2)_DEPRcom.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49686/Final - NR-XIM-Jan-2-2020 .Treasure Mtn. (2)_DEPRcom.002.png

Die Analyseergebnisse der Bohrungen, die in der vergangenen Saison im Kupfer-Gold-Zielgebiet Lucky Todd durchgeführt wurden, liegen nun vor. Es wurden vier Diamantbohrlöcher (102 Meter) niedergebracht, die einen Granodiorit mit Quarz-Erzschnüren durchteuften, die Chalkopyrit enthalten. Die Analyseergebnisse weisen auf stellenweise erhöhte Kupfer- und Molybdänwerte hin. Die Kupferwerte betrugen bis zu 833 ppm Cu, die Molybdänwerte bis zu 88,3 ppm Mo. Die Analyse auf andere Metalle, die von Interesse sind, lieferte Goldwerte von bis zu 0,08 ppm Au und Silberwerte von 1,59 ppm Ag. Die Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Bohrlovon bis AbschniAu Ag Cu Mo

ch (m) (m) tt ppm ppm ppm ppm

(m)

TN19-03,51 4,51 1,00 0,01 0,0770,21,39

1

TN19-04,51 4,95 0,44 0,05 1,59833,25,8

1 0

TN19-04,95 5,66 0,71 0,01 0,31288,5,18

1 0

TN19-05,66 6,66 1,00 <0,010,17126,6,11

1 0

TN19-09,00 9,50 0,50 <0,010,2088,161,5

1

TN19-012,0612,740,68 0,08 0,3448,220,5

1

TN19-020,5521,671,12 0,01 0,23140,22,1

2 5

TN19-021,6722,100,43 0,01 0,20102,38,9

2 5

TN19-022,1022,590,49 0,04 0,24129,5,95

2 5

TN19-03,66 6,36 2,70 0,01 0,0546,575,5

3

TN19-06,73 7,39 0,66 <0,010,14119,13,8

3 0

TN19-07,93 8,90 0,97 0,01 0,0886,688,3

3

TN19-015,2416,761,52 0,02 0,25119,70,6

3 5

TN19-022,7823,360,58 <0,010,1222,011,9

3 5

TN19-010,5911,781,19 0,04 0,40116,31,1

4 0

TN19-011,7813,541,76 <0,010,12128,2,31

4 5

TN19-014,1515,341,19 0,01 0,5678,63,04

4

TN19-015,3416,330,99 <0,010,0534,81,06

4

Aus einem kleinen historischen Stollen, der bei Railroad Creek, dem vermuteten Standort des auf Minfile eingetragenen Vorkommens Lucky Todd/Superior, freigelegt wurde, wurde außerdem eine weitere Probe entnommen. Die Analyseergebnisse zeigten erhöhte Kupferwerte (1.240 ppm Cu) auf.

Die zuvor gemeldeten Ergebnisse von Grabungen bei Superior/Lucky Todd lieferten erhöhte Werte für Gold (bis zu 1,96 ppm Au), Kupfer (bis zu 250 ppm Cu) und Molybdän (bis zu 156,5 ppm Mo) auf Mächtigkeiten zwischen 0,2 und 0,8 Metern; eine Schlitzprobe über 10 Meter enthielt 0,15 ppm Gold. Eine Stichprobe lieferte 3,99 ppm (Gramm pro Tonne) Gold, 96,8 ppm Silber, 3.560 ppm (0,36 %) Kupfer und 45,1 ppm Molybdän. Die Ergebnisse von Schlitzproben im nahegelegenen Kupfer-Silber-Zielgebiet Railroad beinhalteten 116,0 ppm Silber und 0,64 % Kupfer auf 4,2 Meter Mächtigkeit, einschließlich 264 ppm Silber und 1,06 % Kupfer auf 1,7 Metern.

Die Mineralisierung bei Superior/Lucky Todd und Railroad besteht Interpretationen zufolge aus porphyrischen Erzgängen mit Kupfer-, Molybdän- und/oder Gold-Silbermineralisierung und verwandten peripheren Erzgängen. Es sind zusätzliche Explorationsarbeiten erforderlich, um das Zentrum des mineralisierten Systems zu ermitteln.

Die Claims Jim Kelly Creek sind ein bislang unerprobter Bereich des Konzessionsgebiets; dort lieferte eine Stichprobe aus dem Jahr 2018 11,3 Gramm Gold pro Tonne. Es scheint ein orogenes Mineralisierungssystem mit Golderzgängen vorzuliegen.

Die geochemischen Analysen wurden von ALS Laboratories in North Vancouver, British Columbia - einem unabhängigen gewerblichen Labor mit entsprechender Zertifizierung - durchgeführt. Die Goldanalyse erfolgte mittels Flammprobe mit anschließender Atomabsorption anhand von 50 g-Teilproben. Die Auswertung von Kupfer und anderen Elementen erfolgte anhand eines Aufschlussverfahrens mit vier Säuren, gefolgt von einer ICP-MS-Analyse. Alle Proben mit Silberwerten über der Obergrenze wurden nochmals anhand eines HF-HNO3-HClO4-Aufschlusses mit HCl-Laugung, gefolgt von einer ICP-AES- bzw. AAS-Analyse, ausgewertet. Bei allen Proben mit Kupferwerten über der Obergrenze wurde das Gesamtkupfer anhand eines Aufschlusses aus vier Säuren, gefolgt von einer ICP- und AAS-Analyse, ermittelt. Die zur Qualitätskontrolle vorgesehenen Feldproben wurden der Probencharge wegen der begrenzten Anzahl an vorhandenen Proben nicht beigefügt.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es seine nicht vermittelte Privatplatzierung, die zuvor am 23. Dezember 2019 angekündigt wurde, abgeschlossen hat. Die Privatplatzierung umfasste 132.564 Flow-Through-Aktien zum Preis von 0,39 Dollar pro Aktie und erzielte einen Bruttoerlös von 51.700 Dollar. Jede Flow-Through-Aktie besteht aus einer Stammaktie, die als flow-through share gemäß Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act gilt.

Das Unternehmen verwendet den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für Explorationsausgaben in den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens in British Columbia. Alle im Rahmen der Flow-Through-Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer bis zum 28. April 2020 gebunden.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp., hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

604 488-3900

Investor Relations: Sophy Cesar, 604-488-3900, ir@XimenMiningCorp.com

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an drei seiner Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Goldprojekt Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieses Projekts. Das Unternehmen hat kürzlich die Kontrolle über die Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson British Columbia übernommen, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften umfasst.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49686/Final - NR-XIM-Jan-2-2020 .Treasure Mtn. (2)_DEPRcom.003.png

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, unter anderem Aussagen über den Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange und die Ausübung der Option. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann nicht garantiert werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potentiell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Es handelt sich auch um Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen basieren und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann folglich nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen die Möglichkeit, dass die TSX Venture Exchange die geplante Transaktion nicht zeitgerecht oder überhaupt genehmigt. Für weitere Details zu Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen empfehlen wir dem Leser, die Berichte des Unternehmens zu konsultieren, die über das System für Elektronische Dokumentenanalyse und -abfrage der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR) unter www.sedar.com öffentlich zugänglich sind.

Diese Pressemeldung stellt in dem betreffenden US-Bundesstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street- Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4 Tel: 604-488-3900

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49686

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49686&tr=1

