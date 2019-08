IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining Corp informiert über Neuigkeiten aus der Kenville Gold Mine

IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.



: Ximen Mining Corp informiert über Neuigkeiten aus der Kenville Gold Mine

Vancouver, B.C. - 7. August 2019 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB:XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) informiert im Folgenden über sein Bergbauprojekt in der Kenville Gold Mine in Nelson (British Columbia), an der das Unternehmen 100% der Rechte besitzt.

Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt derzeit auf der Aktualisierung der Genehmigungen für die untertägigen Betriebsstätten, mit denen die Arbeiten im Bereich der Explorationsrampe und das geplante Diamantbohrprogramm fortgesetzt werden können.

- Das Erstgespräch mit dem Bergbau- und Umweltministerium der Provinz British Columbia, das am Dienstag, den 23. Juli in Cranbrook stattfand, verlief sehr positiv. Das Projekt wird von allen Beteiligten sehr positiv wahrgenommen und voll unterstützt. Es sind nun weiterführende Arbeiten erforderlich, die betriebsintern und in Zusammenarbeit mit Beratern erledigt werden können.

- Am 30. Juli wurde dem Ministerium eine Projektbeschreibung übergeben. Davon ausgehend wird festgelegt, welche Detailinformationen benötigt werden.

- Die umweltrelevanten Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit einem Berater eingeleitet. Hier sollen die Basisdaten zur Flora und Fauna sowie zur Wassergüte aktualisiert werden. Es wurde eine Reihe von Wasserproben entnommen und analysiert um zu zeigen, dass die aktuelle Wassergüte annähernd mit jener vergleichbar ist, die in den zu einem früheren Zeitpunkt erhobenen Basisdaten angegeben wurde. Die Daten wurden einem Erstantrag auf wasserrechtliche Einleitungsgenehmigung beigefügt, der beim Umweltministerium eingereicht wurde. Aus der Mine werden derzeit rund 100 Gallonen Wasser täglich abgeleitet. Auch eine Prognose- und Regelungsplanung für die saure Grubenwasserdrainage und die Metalllaugung ist erforderlich.

- Nelson Power hat eine temporäre 3-Phasen-Installation vorgeschlagen, die den Einsatz von Motoren mit bis zu 400 PS ermöglicht. Damit wird die Zeit bis zum Abschluss der Energiestudie und der Installation eines größeren Systems überbrückt. Das temporäre System ist mehr als ausreichend für den Betrieb des 2014 angeschafften neuen 74 PS-Gebläses, das auf einer Strecke von 1200 Meter eine Leistung von 23.000 Kubikfuß pro Minute erzielt.

- Auf dem gesamten Gelände fanden erste Arbeiten zur Räumung von Straßen und Gräben sowie zur Beseitigung von überhängenden Bäumen im Bereich der Stromleitungen und Gebäude statt. Bauarbeiten fanden auch im Bereich des Minenportals und des Pulvermagazins statt. Der Metallschrott wurde aufgeschüttet und für den Abtransport gesammelt. Zur Verrichtung dieser Arbeiten wurden ein Kleinlader und ein Mini-Bagger auf das Projektgelände gebracht.

- Für die Entwässerung des Hauptportals wurde eine wasserrechtliche Genehmigung gemäß den Auflagen von 2016 erwirkt.

- Als nächstes erfolgt eine Profilmessung der bestehenden Abraumhalden; die Ergebnisse werden beim Bergbauministerium eingereicht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48512/NR - XIM - Aug 07- 2019 - Kenville_DE (2)_PRcom.002.jpeg

Aufnahme vom Standort mit Vorbereitungen des Pulvermagazins (5. August 2019).

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

Investor Relations:

William Sattlegger, 604-488-3900

ir@XimenMiningCorp.com

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an seinen drei Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Darüber hinaus besitzt Ximen noch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit sind sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand von Optionsvereinbarungen. Die Optionspartner tätigen jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieser Projekte. Das Unternehmen hat kürzlich die Kontrolle über die Kenville Goldmine in der Nähe von Nelson British Columbia und die Amelia Goldmine im Zentrum des McKinney Goldlagers übernommen.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Diese Pressemeldung stellt in dem betreffenden US-Bundesstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die hier erwähnten Wertpapiere werden bzw. wurden nicht gemäß dem geltenden Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierung vorliegt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888,

Vancouver, B.C., V6C 3K4

