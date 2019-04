IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining Corp. erwirbt Grundbesitz unweit von Greenwood (B.C.)

IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.



: Ximen Mining Corp. erwirbt Grundbesitz unweit von Greenwood (B.C.)

Vancouver, B.C. - 5. April 2019 - Ximen Mining Corp. (TSX.V: XIM) (OTCQB:XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) freut sich, den Erwerb eines 12.900 Hektar umfassenden Grundbesitzes in der Nähe von Greenwood (BC) bekannt zu geben. Das Unternehmen erwarb die Flächen durch Direktkauf und mittels Absteckens. Der Grundbesitz besteht aus 17 Mineralkonzessionen in der bergbaufreundlichen Region Greenwood.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46391/NR-XIM-April-05-2019-Land Acquisition_FINAL_DE_PRcom.001.jpeg

Der Mineralclaim Providence umgibt das Konzessionsgebiet Gold Drop, das Gegenstand einer Optionsvereinbarung mit GGX Gold Corp. (TSX.V: GGX) ist. Das Konzessionsgebiet grenzt überdies im Süden und Osten an weitläufige Flächen an, die derzeit von Kinross Gold Corp. (TSX T.K) erkundet werden.

GGX Gold Corp., der Optionspartner von Ximen Mining Corp., brachte 2018 71 Diamantbohrlöcher im Erzgang C.O.D. nieder. Die wichtigsten Ergebnisse des Programms stammen aus zwei Löchern, die 107,5 g/t Gold und 880 g/t Silber auf 6,90 Meter Kernlänge bzw. 129 g/t Gold und 1.154 g/t Silber auf 7,28 Meter Kernlänge durchteuften.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46391/NR-XIM-April-05-2019-Land Acquisition_FINAL_DE_PRcom.002.jpeg

Die Claims beinhalten oder grenzen an mehrere historische ehemalige Minen und Mineralvorkommen an. Dazu gehört die Mine Providence, die zwischen 1893 und 1973 mit Unterbrechungen in Betrieb war. Insgesamt wurden dort 10.426 Tonnen Erz abgebaut, die 183 Kilogramm Gold, 42.552 Kilogramm Silber, 183 Tonnen Blei und 118 Tonnen Zink produzierten. Im Mineralvorkommen Combination fanden ebenfalls Abbauarbeiten statt, wobei die 11 geförderten Tonnen Erz 60.340 Gramm Silber und 653 Gramm Gold ergaben. Insgesamt liegen in den Mineralclaims elf bekannte Mineralvorkommen vor.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46391/NR-XIM-April-05-2019-Land Acquisition_FINAL_DE_PRcom.003.png

Abbildung: Quarzprobe aus der Mine Providence (Analyseergebnis: 2,87 g/t Au und 127 g/t Ag)

Das Feldpersonal des Unternehmens besichtigte den Claim Providence vor kurzem zum ersten Mal. Dabei wurde ein Programm durchgeführt, das der Lokalisierung und Erprobung der historischen Abbaustätten diente. Eine Probe aus einer unbenannten Minenhalde lieferte bedeutende Gehalte von 2,87 g/t Gold und 127 g/t Silber. Dieser Fund befindet sich nordöstlich der historischen Mine Providence. Mehrere bislang nicht dokumentierte Erkundungsgruben wurden ebenfalls entdeckt; in ihnen tritt massives Sulfidmaterial mit Chalkopyrit, Bornit und Magnetit zutage (siehe Abbildung unten). Diese Probe ergab Werte von 2.350 ppm Kupfer und 3,4 ppm Silber.

Die in dieser Mitteilung erwähnten geochemischen Analysen erfolgten im geochemischen Analyselabor von ALS Global in North Vancouver (BC, Kanada). ALS ist ein unabhängiges, vollständig akkreditiertes gewerbliches Labor. Der Goldgehalt wurde mittels eines Brandprobenverfahrens an einer 50-Gramm-Probe bestimmt. Die anderen Metalle wurden im Rahmen eines 33-Elemente-Pakets anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses und einer ICP-AES-Analyse ermittelt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46391/NR-XIM-April-05-2019-Land Acquisition_FINAL_DE_PRcom.004.png

Abbildung: Kupferreicher Massivsulfid aus historischer Grube.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. und ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne des NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung an allen drei seiner Edelmetallprojekte im Süden von British Columbia. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Zurzeit unterliegen sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Optionsabkommen. Die Optionspartner leisten gestaffelte jährliche Barzahlungen und Aktienemissionen und finanzieren die Erschließung dieser Projekte.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888,

Vancouver, B.C., V6C 3K4

