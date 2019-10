IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining Corp berichtet über aktuelle Bohrergebnisse aus dem Konzessionsgebiet Gold Drop in Greenwood (BC)

IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.



Ximen Mining Corp berichtet über aktuelle Bohrergebnisse aus dem Konzessionsgebiet Gold Drop in Greenwood (BC)

TSX.v :XIM

FWB :1XMA

OTCQB :XXMMF

Vancouver, B.C., 10. Oktober 2019. Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB:XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen - http://www.commodity-tv.net/c/mid,2697,Company_Presentation/?v=298917) gibt bekannt, dass sein Partner GGX Gold Corp. die Analyseergebnisse der ersten zehn Bohrlöcher, die 2019 im Konzessionsgebiet Gold Drop in Greenwood (BC) niedergebracht wurden, veröffentlicht hat.

Fünf der zehn Bohrlöcher lieferten bedeutende Analyseergebnisse, wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist.

Bohrlochvon bis LängeGold SilbeTellurBeschreibung

(m) (g/t)r

(g/t(ppm)

)

COD19-0128,3628,70,38 145,001430,>500 Quarzerzgang, Py

4 0 rit

, Tellurid

COD19-0128,7429,10,44 3,98 37,6 50,8 Quarzerzgang, Py

8 rit

, Tellurid

COD19-0132,2132,60,40 5,08 31,2 22,5 Granodiorit, Pyr

1 it

COD19-0666,0066,60,61 2,43 38,7 23,6 Quarzerzschnur

1

COD19-0761,8362,30,50 2,21 7,2 10,35 Granodiorit mit

3 Tonalteration

COD19-0762,3362,70,45 2,11 9,6 6,7 Quarzerzgang, Py

8 rit

COD19-0884,3885,00,62 2,85 23,5 13,2 Kieselerde-Pyrit

0 -Brekzie

COD19-1013,9014,20,30 7,43 38,7 87,1 Quarzerzgang, Py

0 rit

COD19-1015,0015,50,54 10,60 51,1 56,7 Quarzerzgang, Py

4 rit

Abkürzungen: m = Meter, g/t = Gramm pro Tonne, ppm = Teile pro Million (parts per million, entspricht Gramm pro Tonne). Bei den in der Tabelle oben und unten angegebenen Längen handelt es sich um Bohrkernabschnitte und nicht um wahre Mächtigkeiten; es liegen keine ausreichenden Informationen vor, um die wahre Mächtigkeit zu schätzen.

Die gewichteten Durchschnittsgehalte der Abschnitte aus den Löchern 1 und 10 sind in der folgenden Tabelle ausgewiesen:

Bohrlochvon bis LängeGold SilbeTellur Beschreibung

(m) (g/t)r (ppm)

(g/t

)

COD19-0128,3629,180,82 69,33 682,9259* Quarzerzgang, P

yrit

, Tellurid

COD19-0761,8362,780,95 2,16 8,3 8,6

COD19-1013,9015,541,64 5,11 24,9 36 Quarzerzgang, P

yrit

*Vorläufiger Wert: eine Telluranalyse aus Bohrloch Nr. 1 überschritt die obere Nachweisgrenze und wird zu einem späteren Zeitpunkt erneut analysiert werden.

Die Bohrungen testen Bereiche ober- und unterhalb sowie entlang des Streichens der besten Abschnitte aus den Bohrungen 2018 (siehe Pressemeldung vom 27. Februar 2019). Die Ergebnisse bestätigen das Vorkommen einer möglicherweise wirtschaftlichen Mineralisierung im Erzgang COD im Konzessionsgebiet Gold Drop.

Die oben angeführten Analyseergebnisse wurden von ALS Laboratories in North Vancouver, (BC), einem unabhängigen gewerblichen Labor mit entsprechender Zertifizierung, ermittelt. Die Goldanalyse erfolgte mittels Brandprobe mit abschließendem AA-Verfahren an Teilproben von 50 Gramm oder mittels metallischer Siebung. Die Analyse von Silber und Tellur bestand aus einem Aufschlussverfahren mit vier Säuren, gefolgt von einer ICP-MS-Analyse. Proben mit Silberwerten über der Nachweisgrenze von 100 ppm wurden erneut anhand eines Aufschlussverfahrens mit vier Säuren gefolgt von einem ICP-AES- oder AAS-Verfahren an einer Teilprobe von 0,4 Gramm analysiert. Die Qualitätskontrolle wurde anhand von Analyseergebnissen für Referenz-Standard- und Leerproben überwacht, die mit einer Frequenz von jeweils 5 % in die Probencharge gegeben wurden.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President,CEO und Director

Investor Relations:

Sophie Cesar, 604-488-3900

ir@XimenMiningCorp.com

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an seinen drei Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind die Goldmine Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Darüber hinaus besitzt Ximen noch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand von Optionsvereinbarungen. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieses Projekts. Das Unternehmen hat kürzlich die Kontrolle über die Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson British Columbia übernommen, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften sowie eine Genehmigung für den Bau einer unterirdischen Fallstrecke umfasst.

