IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining Corp. berichtet 112 g/t ( 3,27 oz) Au und 263 g/t (7,7 oz) Ag auf 0,30 m, mit Au auf 30 m im Kern, auf seinem Goldkonzessionsgebiet Brett (Vernon, British Columbia, Kanada)

IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.



: Ximen Mining Corp. berichtet 112 g/t ( 3,27 oz) Au und 263 g/t (7,7 oz) Ag auf 0,30 m, mit Au auf 30 m im Kern, auf seinem Goldkonzessionsgebiet Brett (Vernon, British Columbia, Kanada)

Ximen Mining Corp. berichtet 112 g/t ( 3,27 oz) Au und 263 g/t (7,7 oz) Ag auf 0,30 m, mit Au auf 30 m im Kern, auf seinem Goldkonzessionsgebiet Brett (Vernon, British Columbia, Kanada)

Vancouver (British Columbia), 9. März 2017. Ximen Mining Corp. (TSX-V: XIM) (Ximen oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse für Bohrkernproben bekannt zu geben, die im Januar 2017 in Bohrloch 2016-1 entnommen wurden, das im unternehmenseigenen epithermalen Gold-Silber-Konzessionsgebiet Brett, 30 Kilometer westlich von Vernon (British Columbia), gebohrt worden war. Dieses Bohrloch war Teil eines 16 Bohrlöcher auf insgesamt 2.364 Metern umfassenden HQ-Diamantbohrprogramms, das zwischen Juli und September 2016 im Konzessionsgebiet Brett durchgeführt wurde. Die Bohrlochkoordinaten und die ersten Analyseergebnisse der Kernprobe wurden vom Unternehmen in der Pressemitteilung vom 21. November 2016 gemeldet.

Das Goldprojekt Brett liefert weiterhin Bonanza-Goldgehalte und wir freuen uns, dass sogar Abschnitte des Mauergesteins Werte von über zwei Gramm Gold pro Tonne ergaben. Die zusätzlichen Silbergehalte lassen sich mit dem Erz vergleichen, das von der vorangegangenen Oberflächengroßprobe produziert wurde, die etwa eine Unze Gold und zwei Unzen Silber ergab.

Christopher Anderson, President und Chief Executive Officer von Ximen Mining

Ximen führt zurzeit Probennahmen und erneute Probennahmen des Bohrkerns des Programms 2016 durch. Bohrloch 2016-1 war das erste Bohrloch, das im Rahmen des aktuellen Kernprobennahmeprogramms erprobt wurde. Die Bohrkernproben von diesem Bohrloch wurden an ALS Minerals gesendet, das eine Analyse auf Gold und mehrere andere Elemente durchführte. Dieses Bohrloch erprobte die nordwestlich verlaufende Zone Main in der Nähe des nördlichen Bereichs des bestehenden Stollens. Das Bohrloch wurde mit einer Neigung von 50 Grad in Richtung Nordosten gebohrt (Azimut von 60 Grad) und weist eine Länge von insgesamt 130,45 Metern auf.

Die ersten Bohrergebnisse (Pressemitteilung vom 21. November 2016) beinhalteten 18,95 Gramm Gold pro Tonne zwischen 90,83 und 91,83 Meter und drei weitere Ein-Meter-Proben zwischen 91,83 und 94,83 Meter, die durchschnittlich 0,675 Gramm Gold pro Tonne ergaben. Die Probennahmen im Januar 2017 beinhalteten die erneute Erprobung des Intervalls zwischen 90,83 und 91,83 Meter durch eine Viertelung des HQ-Bohrkerns. Es wurde ein 0,30-Meter-Abschnitt zwischen 90,83 und 91,13 Meter identifiziert, der mehrere Quarz- und/oder Carbonaterzgänge (60 bis 90 Grad zur Kernachse) mit einer angrenzenden Verkieselung enthält. Diese Probe ergab 112 Gramm Gold und 263 Gramm Silber pro Tonne (3,27 Unzen Gold und 7,7 Unzen Silber pro Tonne). Das angrenzende vulkanische Mauergestein zwischen 91,13 und 91,83 Meter enthält kleinere Quarz-Carbonat-Erzgänge und vereinzelten Pyrit. Die Probe dieses 0,70-Meter-Intervalls ergab 1,73 Gramm Gold pro Tonne.

Es wurden zusätzliche Probennahmen vom Bohrkern dieses Bohrlochs durchgeführt, wobei das Hauptaugenmerk auf Intervalle mit Quarz- und/oder Carbonaterzgängen, Verwerfungen und einer epithermalen Alteration mit Pyrit gerichtet war. Die bedeutsameren Proben der Goldanalyse waren zwischen 83,00 und 112,05 Meter konzentriert und somit der hochgradigen Zone zwischen 90,83 und 91,13 Meter näher, was die niedriggradigeren Intervalle neben dem hochgradigen Intervall in diesem Bohrloch widerspiegelt. Diese Proben stammten von unterschiedlich alteriertem Vulkangestein mit variablen Mengen an vereinzeltem Pyrit und waren lokal verworfen. In manchen Proben wurde eine rötliche Eisenfärbung/-alteration beobachtet.

Die bedeutsameren Ergebnisse dieser jüngsten Probennahmen vom Bohrkern des Bohrlochs 2016-1 beinhalten (unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 1,0 Gramm Gold und Silber) Folgendes:

Au Au Au Ag Ag Von Bis Länge ppm ppm ppm ppm ppm (Meter(Meter(Meter(ICP)(Gravimet(FA-A(ICP)(ICP) ) ) ) risch) A)

83,00 84,73 1,73 2,20 2,81 90,83 91,13 0,30 > 112 > > 100263 10,0 10,0

91,13 91,83 0,70 1,73 1,30 94,07 97,10 3,03 1,20 4,00 111,70112,050,35 1,02 2,10

Bei ALS Minerals wurden die Proben um 90 Prozent auf weniger als zwei Millimeter gebrochen, auf ein Kilogramm getrennt und um über 95 Prozent auf 106 Mikrometer pulverisiert. Die pulverisierten Teile wurden mittels Brandprobe, induktiv gekoppelten Plasmas und Atomemissionsspektrometrie (ICP-AES) auf Gold sowie mittels vier Säuren und ICP-AES auf 33 andere Elemente, einschließlich Silber, analysiert. Ausgewählte Proben wurden auch mittels Brandprobe und Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) auf Gold analysiert. Die hochgradige Probe zwischen 90,83 und 91,13 Meter wurde auch mittels Brandprobe und gravimetrischen Abschlusses auf Gold sowie mittels vier Säuren und ICP-AES erneut auf Silber analysiert. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39180/NR-XIM-March-10-2017-- Final_DE_PRCom.001.jpeg Bohrloch 2016-1: Hochgradiger Abschnitt zwischen 90,83 und 91,13 m

David Martin, P.Geo., eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, ist für die technischen Daten in dieser Pressemitteilung verantwortlich.

Im Namen des Board of Directors, Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson President, CEO und Director

Ximen Mining Corp. 604 488-3900

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. ist hundertprozentiger Eigentümer aller drei Edelmetallprojekte des Unternehmens. Die beiden Goldprojekte von Ximen, das Projekt Gold Drop und das Goldprojekt Brett, befinden sich im Süden von British Columbia. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain neben der vormals produzierenden Silbermine Huldra. Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter XXMMF in den USA und unter 1XM und WKN in Frankfurt, München und Berlin notiert (WKN-Nummer A1W2EG).

Diese Pressemitteilung darf nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot von Wertpapieren angesehen werden. Auch dürfen in USA, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, keine Verkäufe von Wertpapieren stattfinden. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und dürfen daher in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Ximen Mining Corp. 888 Dunsmuir Street - Suite 888, Vancouver, B.C. - V6C 3K4 - Tel.: 604-488-3900

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39180 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39180&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98420B1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.