IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining Corp beauftragt Sophy Cesar mit IR-Agenden

Vancouver, B.C. - 12. Juli 2019 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB:XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen - http://www.commodity-tv.net/c/mid,2697,Company_Presentation/?v=298917) freut sich bekannt zu geben, dass Frau Sophy Cesar mit der Leitung der IR-Agenden des Unternehmens beauftragt wurde.

Frau Cesar hat über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investor Relations, Unternehmenskommunikation, Marketing und Branding. Im Rahmen ihrer früheren Tätigkeit war sie bei mehreren börsennotierten Unternehmen im Innendienst als IR-Expertin verantwortlich und vor allem auf die Bergbaubranche spezialisiert. Während ihrer Karriere war Frau Cesar immer wieder mit der Entwicklung von Kampagnen zur Steigerung des Anlegerbewusstseins sowie effizienter Strategien im Bereich der Unternehmenskommunikation betraut, die sie erfolgreich umsetzte. In zahlreichen Finanzierungstransaktionen nahm sie eine strategische Rolle ein, unterstützte zwei an der TSXV gelistete Firmen bei der Aufnahme in Torontos führende Börse TSX und war an der Weiterentwicklung eines Junior-Explorationsunternehmens zu einem kommerziellen Produktionsbetrieb beteiligt.

Wir freuen uns sehr, dass Sophy das Team von Ximen in dieser wichtigen Entwicklungsphase unseres Unternehmens verstärkt, meint President und CEO Christopher Anderson. Mit Sophy an Bord werden wir im Zuge der Umsetzung diverser Meilensteine mit dem Endziel, den Unternehmenswert zu steigern, unsere Präsenz bei den Aktionären und Analysten weiter ausbauen."

In ihrer Funktion bei Ximen Mining Corp wird Frau Cesar als wichtigste Kontaktperson zur Anleger-Community fungieren, mit Analysten zusammenarbeiten und solide Beziehungen mit neuen und bestehenden Anlegern und Ankerinvestoren aufbauen bzw. pflegen. Zusätzlich wird sie für die Entwicklung und Planung der IR-Strategie des Unternehmens verantwortlich zeichnen.

Es ist mir eine große Ehre, das Team von Ximen in dieser entscheidenden Wachstumsphase begleiten zu dürfen, erklärt Sophy Cesar. Ich freue mich schon sehr darauf, mit den Anlegern in Kontakt zu treten und ihnen unsere zukünftige Wachstumsstrategie näher zu bringen.

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an seinen drei Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Darüber hinaus besitzt Ximen noch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit sind sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand von Optionsvereinbarungen. Die Optionspartner tätigen jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieser Projekte. Das Unternehmen hat kürzlich die Kenville Gold Mine in der Nähe von Nelson, British Columbia und die Amelia Gold Mine erworben.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

