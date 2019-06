IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining Corp beauftragt RADIUS IR als Experte für Investor Relations

IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.



: Ximen Mining Corp beauftragt RADIUS IR als Experte für Investor Relations

Vancouver, B.C. - 13. Juni 2019 - Ximen Mining Corp (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB:XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma RADIUS IR (RADIUS) mit Wirkung zum 17. Juni 2019 beauftragt hat, die IR-Agenden des Unternehmens im US-amerikanischen Markt zu übernehmen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47050/NR-XIM-June13-2019-XIMEN ENGAGES RADIUS IR_DEPRcom.001.png

Christopher Anderson, President und CEO von Ximen, erklärt: Über unsere Strategie der Exploration und Übernahme von vielversprechenden Goldprojekten schaffen wir für Ximen eine optimale Ausgangslage, damit sich das Unternehmen als nächster bedeutender Goldproduzent der Provinz British Columbia positionieren kann. Um unseren Unternehmenswert größtmöglich zu steigern, haben wir uns entschlossen, die erfahrene und anerkannte Beratungsfirma RADIUS damit zu beauftragen, unser Unternehmen bei einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Wir freuen uns schon darauf, von den bewährten Ressourcen der Firma zu profitieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47050/NR-XIM-June13-2019-XIMEN ENGAGES RADIUS IR_DEPRcom.002.jpeg

Justin Kulik, geschäftsführender Gesellschafter von RADIUS, erklärt:

Im Anschluss an unsere Gespräche mit der Unternehmensführung und unsere Beobachtungen im Hinblick auf das Geschäftsmodell des Unternehmens sind wir zuversichtlich, dass Ximen beste Chancen hat, um sich bereits in naher Zukunft als bedeutender Goldproduzent zu positionieren. Wir freuen uns darauf, dem Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Führungsteam bei sämtlichen Aspekten der Öffentlichkeitsarbeit und Anlegerbeziehungen, die sich im Rahmen der Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens ergeben, beratend zur Seite zu stehen."

Über Ximen Mining

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte (100 %) an allen drei Edelmetallprojekten, die es im Süden der Provinz British Columbia betreibt. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Darüber hinaus besitzt Ximen noch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Vor kurzem hat Ximen außerdem ein Optionsabkommen für den Erwerb der Goldmine Kenville in Nelson (British Columbia) unterzeichnet. Als börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Aktien an den Börsen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Deutschland gehandelt werden, bietet Ximen seinen Anlegern die Chance, direkt am faszinierenden Goldmarkt zu partizipieren. Nähere Einzelheiten finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter http://www.ximenminingcorp.com. office@ximenmingcorp.com

Über RADIUS

RADIUS ist ein Full-Service-Unternehmen im IR-Bereich, das seine über 18 Jahre erworbene Erfahrung nutzt, um Firmen bei der Umsetzung ihrer strategischen Maßnahmen quer über alle Anlegermedien - von Road Shows bis hin zur Kommunikation mit institutionellen Investoren, Privatanlegern und Medien im Tagesgeschäft - zu unterstützen. RADIUS ist mit der guten IR-Praxis und den Auflagen der SEC bestens vertraut und darüber hinaus auch auf Beratungsleistungen für die Führungsebene spezialisiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter RadiusIR.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47050/NR-XIM-June13-2019-XIMEN ENGAGES RADIUS IR_DEPRcom.003.png

Die in Rochester (New York) ansässige Firma RADIUS, ein führender Full-Service-Spezialist für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, wurde damit beauftragt, eine umfangreiche Medienkampagne zu lancieren, um die Sichtbarkeit des Unternehmens bei den Anlegern zu erhöhen und die Unternehmensführung bei der langfristigen Bewertung des Aktienkapitals von Ximen nach dem Fair-Value-Prinzip zu unterstützen. Das vor 18 Jahren gegründete Unternehmen RADIUS konnte sich mit seiner Öffentlichkeitsarbeit und seinen Beratungsleistungen für börsennotierte Unternehmen einen hervorragenden Ruf aufbauen. RADIUS erhält für seine Dienste in den ersten 45 Tagen ein Beratungshonorar in Höhe von 5.000,00 US-Dollar.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

604-488-3900

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Diese Pressemeldung stellt in dem betreffenden US-Bundesstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die hier erwähnten Wertpapiere werden bzw. wurden nicht gemäß dem geltenden Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierung vorliegt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888,

Vancouver, B.C., V6C 3K4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47050

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47050&tr=1

