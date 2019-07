IRW-News: Ximen Mining Corp.: Korrektur: Ximen Mining Corp. konsolidiert Goldgebiet McKinney

IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.



: Korrektur: Ximen Mining Corp. konsolidiert Goldgebiet McKinney

Vancouver (British Columbia), 15. Juli 2019. Ximen Mining Corp. (TSX-V: XIM, FRA: 1XMA, OTCQB: XXMMF) (Ximen oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/mid,2697,Unternehmen_Präsentation/?v=298917) gibt bekannt, dass es im historischen Gebiet McKinney im Süden von British Columbia zusätzliches Land erworben hat. Dieser Erwerb konsolidiert ein beträchtliches Landpaket im Umfeld der ehemaligen Goldmine Cariboo-Amelia.

Karte mit dem Landpaket von Ximen im Goldgebiet McKinney

Al McKinney und Fred Rice haben 1888 ein interessantes Schürfrecht abgesteckt, das schließlich zum Goldgebiet McKinney wurde.

Sagte Anderson, CEO Ximen.

Die neuen Erwerbe umfassen neun Mineralschürfrechte, die von Turnagain Resources Inc. für einen Barbetrag in Höhe von 33.000 Euro erworben wurden, sowie ein neues Mineralschürfrecht, das von Ximen abgesteckt wurde. Das Gebiet, das diese neuen Schürfrechte umfasst, ist 1.522 Hektar groß, womit die vom Unternehmen im Gebiet McKinney abgesteckte Gesamtfläche auf 1.718 Hektar steigt. Die kürzlich erworbenen Konzessionsgebiete umfassen Gold-Quarz-Erzgang-, Silber-Blei-Zink-(Gold)-Erzgang- sowie Porphyr-Molybdän-Mineralvorkommen mit mehreren Metallen, einschließlich möglicher Erweiterungen des Erzgangsystems Cariboo-Amelia.

Zu Beginn dieses Jahres hat das Unternehmen 15 staatlich gewährte Mineralschürfrechte erworben, die die historische Goldmine Cariboo-Amelia und andere Mineralvorkommen umfassen (siehe Pressemitteilung vom 4. Juni 2019). Cariboo-Amelia war die erste Dividenden abwerfende Erzgang-Goldmine in British Columbia. Sie produzierte zwischen 1894 und 1962 in unregelmäßigen Abständen 81.602 Unzen Gold, 32.439 Unzen Silber, 113.302 Pfund Blei und 198.140 Pfund Zink. Der durchschnittliche gewonnene Goldgehalt belief sich auf 24,68 Gramm pro Tonne (von BC Minfile).

Der primäre Quarzerzgang kann an der Oberfläche über 2,4 Kilometer entlang des Streichens nachverfolgt werden. Er wurde auf einer Streichenlänge von 754 Metern und in einer Tiefe von 107 bis 171 Metern abgebaut. Die Mächtigkeit des Erzgangs variiert zwischen 0,25 und 3,5 Metern. Er besteht aus weißem Quarz und Pyrit mit geringeren Mengen Sphalerit, Bleiglanz, Chalkopyrit sowie seltenem Tetraedrit und Pyrrhotit. Sichtbares natives Gold kommt lokal vor und es wird berichtet, dass höhere Goldgehalte dort vorkommen, wo der Erzgang Sulfidanhäufungen mit Sphalerit und Bleiglanz beherbergt.

Die vorrangigen Zielen der Explorationen im neuen Landpaket des Unternehmens im Gebiet McKinney beinhalten die potenzielle Erweiterung der Goldmineralisierung in einer Tiefe unterhalb der historischen Grubenbaue, Streichenerweiterungen in Verwerfungsversatzsegmenten entlang des Streichens, parallele Erzgänge sowie eine mögliche porphyrbezogene Molybdän-Kupfer-Mineralisierung.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. und eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen genehmigt.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Sophy Cesar gemäß der Pressemitteilung vom 11. Juli 2019 heute, am 15. Juli, für eine monatliche Vergütung, die einer Pachtgebühr in Höhe von 8.000 Dollar pro Monat entspricht, mit ihren IR-Dienstleistungen mit einer Laufzeit von einem Jahr beginnt und ihr auch 100.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 75 Cent gewährt werden.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson,

President, CEO and Director

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an seinen drei Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Darüber hinaus besitzt Ximen noch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit sind sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand von Optionsvereinbarungen. Die Optionspartner tätigen jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieser Projekte. Das Unternehmen hat kürzlich die Kontrolle über die Kenville Goldmine in der Nähe von Nelson British Columbia und die Amelia Goldmine im Zentrum des McKinney Goldlagers übernommen.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888,

Vancouver, B.C., V6C 3K4

