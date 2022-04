IRW-News: Xigem Technologies Corporation: Xigem legt Business Acquisition Report zu Cylix-Daten vor und gibt Update zur Unternehmensentwicklung

IRW-PRESS: Xigem Technologies Corporation: Xigem legt Business Acquisition Report zu Cylix-Daten vor und gibt Update zur Unternehmensentwicklung

Nach dem erfolgreichen ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen wird das Technologieportfolio weiter ausgebaut

Toronto, ON, 11. April 2022 - Xigem Technologies Corporation (Xigem oder das Unternehmen) (CSE:XIGM; FWB:2C1), ein Technologieanbieter für die wachsende Remote Economy, gab heute bekannt, dass es seinen Bericht über die Geschäftsübernahme (Business Acquisition Report - der BAR) im Zusammenhang mit dem zuvor angekündigten Kauf von Cylix Data (Cylix) vorgelegt hat. Das Unternehmen informierte außerdem über den aktuellen Stand anderer strategischer Initiativen, einschließlich der geplanten Übernahme der B2B-Softwareplattform All Source. Alle Dollarbeträge sind in kanadischen Dollar angegeben.

Wie im BAR angegeben, erwirtschaftete das Cylix-Geschäftssegment im Jahr 2020 einen Umsatz von 1,88 Millionen Dollar und einen Nettogewinn von 1,34 Mio. Dollar, was einer Nettogewinnmarge von 71 % entspricht. Vor dem Kauf durch Xigem entschied sich das Management von Cylix dafür, den Verkauf während des Höhepunkts der COVID-19-Pandemie zu verschieben, um sich auf die Verbesserung der Technologieplattform zu konzentrieren und dafür etwa 1,0 Mio. Dollar zu investieren. Diese Entscheidung führte zu einem Umsatzrückgang von 0,62 Mio. Dollar und einem Nettogewinn von 0,24 Mio. Dollar im Jahr 2021, aber auch zur Entwicklung eines hoch differenzierten Produktangebots und einer erweiterten Marktchance. Cylix wird seinen Kunden nun eine erstklassige, SaaS-basierte, KI-gesteuerte Business-Intelligence-Plattform anbieten, die Unternehmen beim Risikomanagement und bei der Verbesserung ihrer Entscheidungsfindung unterstützt. Der BAR ist auf der SEDAR-Seite von Xigem unter www.sedar.com verfügbar.

Xigem geht davon aus, dass Cylix die einheitliche Plattform wird, die auch die anderen unternehmenseigenen Technologien, die iAgent CRM-Software und die FOOi-App für mobile Zahlungen unterstützt. Das Unternehmen hat die FOOi-Technologie im Rahmen einer im August 2021 abgeschlossenen Übernahmetransaktion erworben. Das integrierte Angebot wird den Nutzern von Xigems Technologie-Suite einen sofortigen Zugang zu optimierten Informationen über aktuelle und potenzielle Kunden und Geschäftspartner bieten.

In unserem ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen waren wir sehr aktiv bei der Evaluierung von Technologien, die wir in unser Portfolio aufnehmen wollten, sagte der Mitbegründer und Chief Executive Officer von Xigem, Brian Kalish. Wir waren bei der Auswahl der von uns durchgeführten Transaktionen sehr wählerisch und freuen uns sehr, dass wir die Übernahmen von Cylix und FOOi abgeschlossen haben. Wir werden auch weiterhin unsere Strategie verfolgen, innovative Technologien zu bündeln, die darauf abzielen, die Remote Economy zu fördern und zu revolutionieren. Dazu gehört auch die Übernahme von All Source B2B, die derzeit durchgeführt wird. Im Laufe des letzten Jahres haben wir über 9 Mio. Dollar an Assets hinzugewonnen, wobei wir erwarten, dass allein Cylix wieder das frühere jährliche Umsatzvolumen von etwa 1,9 Mio. Dollar und eine Nettomarge im Bereich von 70 % erreichen wird.

Update zu All Source B2B

Xigem arbeitet weiterhin auf den Abschluss des vorgeschlagenen Kaufs von All Source B2B für einen Barbetrag von 1,6 Mio. Dollar (die Transaktion) hin, der erstmals am 1. März 2022 angekündigt wurde. Vorbehaltlich des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung, der Unterzeichnung der endgültigen Verträge und des Erhalts aller behördlichen Genehmigungen wird der Abschluss der Transaktion innerhalb der nächsten 60 Tage erwartet, kann aber auf 90 Tage verlängert werden.

All Source B2B ist eine SaaS-basierte Plattform für den Großhandel, die das Front-End der Website eines jeden Unternehmens mit dessen Inventar, Betrieb und CRM-Funktionen verbindet. Die Plattform automatisiert den gesamten Verkaufs- und Marketingprozess und ermöglicht es Herstellern, ihre Produkte in Großhandelsmengen anzubieten, zu verkaufen und zu vertreiben. All Source B2B bietet auch integrierte Logistikfunktionen, die es den Kunden ermöglichen, ihre Bestände direkt von ihrem Lager aus zu versenden und dabei den Vorteil von Stückgutlieferungen (Less-than-Truckload, LTL) zu nutzen.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als führender Technologieanbieter der aufstrebenden, nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. iAgent, die patentierte Technologie des Unternehmens, FOOi, seine eigene mobile Peer-to-Peer-Zahlungs-App, und Cylix Data, die Business-Intelligence-Engine von Xigem, sollen Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand geben, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben. Das Unternehmen bemüht sich außerdem um den Aufbau eines Portfolios mit innovativen Technologien, die in der Lage sind, herkömmliche Geschäftsmodelle zu revolutionieren.

www.xigemtechnologies.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erzielt werden könnten, können, würden dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: den Abschluss der Transaktion zu den Bedingungen und mit dem Zeitplan, wie sie in der Absichtserklärung vom 25. Februar 2022 (der "LOI") festgelegt und hierin beschrieben sind; die Fähigkeit, sich auf bestimmte Ausnahmen für Transaktionen mit verbundenen Parteien in Bezug auf die Transaktion zu berufen; die potenziellen zukünftigen Vorteile der Transaktion; zukünftige Fähigkeiten, Erweiterungen und Verbesserungen der hierin beschriebenen Produkte; künftige Vereinbarungen, die das Unternehmen in Bezug auf All Source B2B abschließen wird; der Erfolg und der jährliche Umsatz und die Rentabilität der Cylix Data-Plattform zur Erstellung von Geschäftsrisikoprofilen; künftige Verbesserungen der in der Pressemitteilung offengelegten Produkte und andere Merkmale der erwarteten Produkt-Roadmap; und Änderungen der Geschäftspraktiken im Zusammenhang mit Veränderungen in der Wirtschaft im Allgemeinen.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: der Abschluss der Transaktion zu den Bedingungen und dem Zeitplan, wie sie in der Absichtserklärung festgelegt und hierin beschrieben sind; die Fähigkeit, die Bedingungen bestimmter Ausnahmen für Transaktionen mit verbundenen Parteien in Bezug auf die Transaktion zu erfüllen; die fortgesetzte kommerzielle Lebensfähigkeit und wachsende Popularität der Anwendungen des Unternehmens und von All Source B2B; die Fähigkeit des Unternehmens und von All Source B2B, die Eigenschaften und die Funktionalität ihrer Produkte wie derzeit erwartet zu verbessern; die anhaltende Marktnachfrage nach den Produkten des Unternehmens und von All Source B2B; die Fähigkeit von Cylix, zu seiner historischen Umsatzrate und Nettogewinnmarge zurückzukehren; die fortgesetzte Genehmigung der Aktivitäten des Unternehmens durch die zuständigen Regierungs- und/oder Aufsichtsbehörden; die fortgesetzte Entwicklung der Technologien des Unternehmens und von All Source B2B; und das anhaltende Wachstum der Branche, in der das Unternehmen tätig ist.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Möglichkeit, dass die Transaktion nicht zu den Bedingungen oder zu dem Zeitpunkt abgeschlossen wird, wie sie im LOI und in diesem Dokument beschrieben sind bzw. überhaupt nicht abgeschlossen wird; die mögliche Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzusetzen; die Risiken, die mit der Technologie- und Datenbranche im Allgemeinen verbunden sind; den verstärkten Wettbewerb in den Technologie- und Daten-Märkten; die potenzielle zukünftige Unrentabilität oder eingeschränkte Rentabilität der Produktangebote des Unternehmens und/oder von All Source B2B; die falsche Einschätzung des Werts und der potenziellen Vorteile der in dieser Pressemeldung beschriebenen Produkte und die erwarteten Verbesserungen dieser Produkte; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen staatlichen und/oder behördlichen Maßnahmen in Bezug auf die Aktivitäten des Unternehmens und/oder All Source B2B; Risiken im Zusammenhang mit einem potenziellen Wertverfall datenbezogener Dienstleistungen; die Unfähigkeit von Cylix und/oder All Source B2B, die Funktionalität seines Produktangebots zu verbessern und/oder die nächste Generation der Cylix Data Business Risk Profiling-Plattform erfolgreich einzuführen; Risiken im Zusammenhang mit dem Eintritt in neue geografische Märkte und Branchen; und Risiken in Bezug auf die Marktnachfrage nach den Produkten vom Unternehmen und/oder von All Source B2B.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Rechtsstaat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

QUELLE: Xigem Technologies Corporation

Für das Unternehmen

Brian Kalish, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Tel: (647) 250-9824 DW 4

Anleger: investors@xigemtechnologies.com

Medien: media@xigemtechnologies.com

www.xigemtechnologies.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65190

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65190&tr=1

