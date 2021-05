IRW-News: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technologies kommentiert den Stand der Arbeit im Homeoffice

IRW-PRESS: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technologies kommentiert den Stand der Arbeit im Homeoffice

- Die überwiegende Mehrheit von Mitarbeitern bevorzugt, zumindest zeitweise von zu Hause zu arbeiten.





- Es wird erwartet, dass die meisten Unternehmen ein gemischtes Arbeitsmodell anbieten werden.

- Die Einführung neuer Technologien ist ausgesprochen wichtig zur Erschließung potentieller Produktivitätssteigerungen und zur effektiven Verwaltung von Remote-Ressourcen.

TORONTO, 18. Mai 2021 - Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) (FSE:2C1) (Xigem oder die Gesellschaft), ein Technologieanbieter für die neu entstehende Remote (Arbeit im Homeoffice)-Wirtschaft, gab heute Einzelheiten zum Stand der Remote-Arbeit bekannt, einer der wichtigsten Marktanwendungen, auf die sich die Gesellschaft bei der Kommerzialisierung seiner patentierten und zum Patent angemeldeten iAgent-Technologie konzentriert.

Mehr als ein Jahr nachdem ein großer Teil der berufstätigen Bevölkerung als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie plötzlich auf Arbeit im Homeoffice umgestiegen ist, zeigen Statistiken, dass die Optionen Arbeit von zu Hause oder Arbeit von überall für viele Unternehmen zu einem wichtigen Standbein werden. Zu den kürzlich veröffentlichten Berichten gehören:

- Eine Studie der Boston Consulting Group und The Network mit 209.000 Personen in 190 Ländern ergab, dass 89% der Befragten weltweit es mittlerweile vorziehen, zumindest gelegentlich von Zuhause aus zu arbeiten. Diese Vorliebe war am stärksten bei digitalen und wissensbasierten Arbeitnehmern, von denen 70%, während COVID-19, ganz oder teilweise von Zuhause aus gearbeitet haben. BCG, Decoding Global Ways of Working, 31. März 2021

- Eine von Prudential durchgeführte Umfrage unter Arbeitnehmern in den USA ergab, dass 68% ein hybrides Arbeitsplatzmodell, das mindestens einen Tag pro Woche Remote-Arbeit zulässt, für ideal halten; bei denjenigen, die während der Pandemie im Homeoffice gearbeitet haben sind es sogar 87%. Von den befragten Arbeitnehmern, die aktuell remote arbeiten, geben 42% an, dass sie sich nach einem neuen Arbeitsplatz umsehen werden, sollte das aktuelle Unternehmen nicht weiterhin langfristig Remote-Arbeitsoptionen anbieten. Prudential Financial, Inc., Pulse of the American Worker Survey, 6. April 2021

- Eine akademische Studie, die auf einer Befragung von 30.000 Arbeitnehmern in den USA basiert, kommt zu dem Schluss, dass die Verlagerung zu Arbeit von Zuhause die Produktivität in der US-Wirtschaft um 5% steigern wird, was hauptsächlich auf die Einsparung von Pendelzeit zurückzuführen ist und auch durch die schnelle Einführung neuer Technologien vorangetrieben wird. Bloomberg, Work From Home to Lift Productivity by 5% in Post-Pandemic U.S., 22. April 2021

- Ein Analyst von Forrester geht davon aus, dass etwa 60% der Unternehmen ein gemischtes Arbeitsmodell anbieten werden, bei dem die Mitarbeiter ihre Arbeit zwischen Büro und Zuhause aufteilen können. CNN, The pandemic forced a massive remote-work experiment; Now comes the hard part, 31. März 2021

- Große Unternehmen wie Ford, Facebook, Microsoft, Oracle und Shopify haben sich öffentlich dazu verpflichtet, ihren Mitarbeitern zu erlauben, zumindest zeitweise von Zuhause aus zu arbeiten. Washington Post, Ford gives 30,000 employees the option to work from home forever, 17. März 2021

- Die Zahl der Stellenangebote, in denen Remote-Arbeit als Leistungsanreiz erwähnt wird, hat sich im letzten Jahr verdoppelt, was darauf hindeutet, dass es als ein vorteilhaftes Rekrutierungsinstrument angesehen wird. Bloomberg, Remote Work Listings in U.S. Doubled in Year, 16. März 2021

- Pew Research hat vor kurzem festgestellt, dass mehr als 30% der Telearbeiter einräumten, dass sie Schwierigkeiten mit Motivation oder der Fertigstellung von Arbeit ohne Unterbrechungen haben, was darauf hindeutet, dass bedeutende Management-Herausforderungen bewältigt werden müssen. Pew Research, How the Coronavirus Outbreak Has - and Hasnt - Changed the Way Americans Work, 8. Dezember 2020

Es steht außer Frage, dass sich die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, grundlegend verändert hat, und dass sich Unternehmen und Organisationen an die neuen Gegebenheiten angepasst haben, indem sie Technologie zur Unterstützung ihres Wachstums einsetzen, meinte Brian Kalish, Mit-Gründer und CEO von Xigem Technologies. Unsere iAgent-Software in Verbindung mit unserem erklärten Ziel, Technologien für die Remote-Wirtschaft zu bündeln, versetzt Xigem in die ideale Lage, Organisationen bei der Verwaltung ihrer Teams, Kunden und Klienten über verschiedene Regionen und Marktbereiche hinweg zu unterstützen. Wir gehen aktiv den Möglichkeiten nach, die sich unseren Kunden bieten, und gehen davon aus, dass sich die Fern-Verwaltung von Personal als eine der wichtigsten Pfeiler unserer Strategie erweisen wird.

Die Kerntechnologie von Xigem, iAgent, ist eine in den USA patentierte und in Kanada zum Patent angemeldete Cloud-basierte Technologie, die Unternehmen die nötige Infrastruktur bietet, um Mitarbeiter, Anlagen und Abläufe aus der Ferne zu verwalten. iAgent kann auf Unternehmen zugeschnitten werden, um ihnen die Fernverfolgung und -verwaltung von Assets, Transaktionen, Fulfillment- und Servicezyklen zu ermöglichen, während es sich nahtlos in die meisten CRM- und ERP-Systeme integrieren lässt, um das Erlebnis für Verbraucher, Behandlungssuchende und Lernende profitabel zu optimieren.

Die Gesellschaft hat vor kurzem bekannt gegeben, dass sie drei Projekte zur Entwicklung von Remote-Technologieplattformen für Kunden aus den Bereichen Versicherung und Konsumgüter durchführt und weiteren Möglichkeiten aktiv nachgeht, während sie ihre Technologie weiterentwickelt.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als eine führende SaaS-Technologie-Plattform der aufstrebenden nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. iAgent, die patentierte Technologie des Unternehmens, gibt Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben.

iAgent ist eine mobile, geo-orientierte Anwendung zur Akquise und Bindung von Kunden. iAgent verbindet in Echtzeit Vertrieb und Service mit Verbrauchern, Behandlungssuchenden und Schülern/Studenten. Für Unternehmen und Einrichtungen kann iAgent so konfiguriert werden, dass Aktiva, Transaktionen, Abwicklungs- und Servicezyklen bei Integration mit den meisten CRM- und ERP-Systemen dezentral nachverfolgt und verwaltet werden können. Konsumenten, Behandlungssuchenden und Schülern/Studenten ermöglicht iAgent die Fernabwicklung und Einbeziehung von Alltagsgütern und Dienstleistungen, die sie anfragen.

