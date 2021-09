IRW-News: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technologies integriert Kryptowährungs- und Zahlungs-Gateway-Funktionen in seine mobile Zahlungs-App FOOi

IRW-PRESS: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technologies integriert Kryptowährungs- und Zahlungs-Gateway-Funktionen in seine mobile Zahlungs-App FOOi

Toronto, ON, 28. September 2021 - Xigem Technologies Corporation (Xigem oder das Unternehmen) (CSE:XIGM; OTCQB:XIGMF; FWB:2C1), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Remote-Economy, gab heute Pläne für die Erforschung und Entwicklung von Kryptowährungs-Zahlungs-Gateway- und Prozessor-Funktionen für FOOi, seine kürzlich übernommene mobile Zahlungs-App, bekannt.



Nach der Fertigstellung wird die zusätzliche Funktionalität die Kernfunktionen von FOOi erweitern, die digitale Zahlungen durch Peer-to-Peer- und Peer-to-Business-Transaktionen ermöglichen.

Ein verbessertes, kryptowährungsfähiges FOOi wird die effizienteste und fortschrittlichste Technologie in einer einfach zu bedienenden Zahlungs-App einsetzen, die sowohl Händlern als auch Verbrauchern wichtige Vorteile bietet. FOOi-Händler werden in der Lage sein, Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash für ihre Geschäfte zu verwenden, zusätzlich zu traditionellen oder Fiat-Währungen wie dem US-Dollar. FOOi wird in die beliebtesten eCommerce-Plattformen integriert, sodass die Händler Zahlungen in Kryptowährungen von Kunden akzeptieren können.

FOOi-Benutzer werden in der Lage sein, ihre Gelder sofort in Kryptowährungen umzutauschen und Überweisungen zwischen verschiedenen Teilnehmern vorzunehmen, sowie FOOi zu verwenden, um Zahlungen auf einer Bezahlseite auszuführen. FOOi wird seine traditionellen Vorteile beibehalten: einfache Einrichtung, niedrige Transaktionsgebühren, vollständige Transparenz und Datenschutz für Kunden.

Der Markt für Zahlungs-Gateways für Kryptowährungen befindet sich in einer Phase des schnellen Wachstums, und im Feedback von potenziellen FOOi-Händlern werden wir immer wieder aufgefordert, diese Verbesserungen zu priorisieren, sagte der Chief Technology Officer von Xigem, Anton Tikhomirov. Wir planen, auf den bereits vorhandenen Stärken von FOOi aufzubauen, um eine differenzierte Zahlungs-App auf den Markt bringen zu können, die die sich entwickelnden Bedürfnisse von Verbrauchern und Unternehmen erfüllen kann.

Das Unternehmen plant, FOOi als Zahlungs-Gateway in alle Xigem-Produkte zu integrieren, um die Nutzerakzeptanz zu erhöhen. Es ist zu erwarten, dass die zusätzliche Funktionalität nach der Installation eine neue Kategorie von Händlern und damit auch deren Kunden anziehen wird. Die FOOi Bluetooth Beacon-Technologie wird auch erweitert, um Überweisungen von Kryptowährungen zu ermöglichen, wenn sich ein anderer FOOi-Nutzer in Reichweite des Bluetooth-Signals befindet.

Weltweit werden mehr als US$1,5 Billionen in digitalen Währungen gehalten, die zunehmend zum Kauf von Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Laut Chainalysis wickelten Zahlungsplattformen, die Einzelhändlern helfen, Bitcoin und andere digitale Währungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren, in den drei Monaten bis Juni 2021 Transaktionen in Höhe von US$1,42 Milliarden ab, was einem Anstieg von 133 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres Bloomberg, Amazon Has 1.55 Trillion Reasons to Start Accepting Crypto, 30. Juli 2021.

entspricht.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als führender Technologieanbieter der aufstrebenden nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. iAgent, die patentierte Technologie des Unternehmens, und FOOi, seine eigene mobile Peer-to-Peer-Zahlungs-App, geben Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben. Das Unternehmen bemüht sich außerdem um den Aufbau eines Portfolios mit innovativen Technologien, die in der Lage sind, herkömmliche Geschäftsmodelle zu revolutionieren.

www.xigemtechnologies.com

Instagram: @xigemtechnologies

Twitter: @XigemTech

Facebook: @xigemtechnologies

LinkedIn: www.linkedin.com/company/xigem-technologies

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig an Begriffen wie können, sollten, annehmen, erwarten, Potenzial, glauben, beabsichtigen oder ihrer Verneinung bzw. ähnlichen Ausdrücken erkannt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten insbesondere, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: (i) die Pläne des Unternehmens, die Funktionen seiner Zahlungs-APP FOOi zu erweitern; (ii) die Fähigkeit des Unternehmens, FOOi in die anderen Produkte von Xigem zu integrieren; und (iii) die Fähigkeit der Verbesserungen der FOOi-App, die Benutzerakzeptanz zu fördern sowie Händlern und Verbrauchern einen Nutzen zu bringen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Solche Risiken und Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, die behördliche, börsenrechtlich und/oder sonstige Genehmigungen zu sichern oder zu behalten, die für die geplante Fortführung seiner Geschäftstätigkeit erforderlich sind. Obwohl die Geschäftsführung der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, die solchen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, angemessen sind, werden die Leser davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht zugesichert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen diese basieren, eintreten werden. Diese Informationen, die das Management zum Zeitpunkt der Erstellung zwar für angemessen hält, können sich als unwahr herausstellen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, anschließenden Ereignissen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Finanzinformationen und andere Kennzahlen, die hierin präsentiert werden, sind nicht als Leitfaden oder Prognosen für die Zeiträume, auf die hierin Bezug genommen wird, oder zukünftige Zeiträume gedacht. Insbesondere sind ehemalige Leistungen kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Ergebnisse des Unternehmens in dieser Pressemeldung sind möglicherweise kein Hinweis auf bzw. keine Vorhersage der zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

QUELLE: Xigem Technologies Corporation

Für das Unternehmen

Brian Kalish, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Tel: (647) 250-9824 ext.4

Anleger: investors@xigemtechnologies.com

Medien: media@xigemtechnologies.com

www.xigemtechnologies.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61685

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61685&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98422W1032

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.