IRW-News: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technologies gibt verbindliche Absichtserklärung zum Erwerb von Cylix Data-Vermögenswerten in $32,35 Mio.-Transaktion bekannt

IRW-PRESS: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technologies gibt verbindliche Absichtserklärung zum Erwerb von Cylix Data-Vermögenswerten in $32,35 Mio.



-Transaktion bekannt

Die Transaktion bedeutet die Expansion von Xigem in den Datensektor und bewertet Xigem mit einer Prämie von 300 % zum aktuellen Marktpreis

Toronto, ON, 1. November 2021 - Xigem Technologies Corporation (Xigem oder das Unternehmen) (CSE:XIGM; FSE:2C1), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Remote-Wirtschaft, gab heute die Pläne für den Erwerb der Aktiva und Betriebe von 2747524 Ontario Inc. o/a Cylix Data Group (Cylix), einem Business Intelligence-Unternehmen, bekannt. Das Unternehmen hat am 29. Oktober 2021 eine verbindliche Absichtserklärung (die Absichtserklärung) zum Erwerb im Wesentlichen aller Vermögenswerte von Cylix (die Firma) für insgesamt $32,35 Millionen im Rahmen einer Transaktion zwischen unabhängigen Geschäftspartnern abgeschlossen. Der Kaufpreis ist vollständig durch die Emission von Wertpapieren des Unternehmens zu entrichten, wie unten näher beschrieben. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Dollarbeträge in kanadischen Dollar angegeben und es sind keine Vermittlungsprovisionen zu entrichten.

Mit seiner proprietären Datenbank, die über einen Zeitraum von fast dreißig Jahren mehr als 74 Millionen Datenpunkte enthält, ist Cylix bereit, sich zu einem der führenden und robustesten Aggregatoren und Urheber von Unternehmens- und personenbezogenen Daten auf dem Big-Data-Markt zu entwickeln. Laut Research and Markets wurde der globale Markt für Big Data im Jahr 2020 auf USD70,5 Mrd. geschätzt und wird voraussichtlich bis 2027 auf USD243,4 Mrd. steigen, was größtenteils auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist. Age of Analytics Provides the Cornerstone for the Disruptive Growth & Proliferation of Big Data Technologies, Research and Markets, December 2020

Cylix ist traditionell profitabel und wird unabhängig mit fast $32 Mio. bewertet. Cylix befindet sich in der Endphase eines nahezu $1-Mio.-Upgrades zur Hinzunahme intuitiver KI-Funktionen für eine stärkere Monetarisierung und nachhaltige Differenzierung in seinem Kerngeschäft, der Generierung von Kundenprofilen und Geschäftsrisikobewertungen. Das geistige Eigentum von Cylix ist zudem flexibel genug, um sich problemlos in iAgent und andere SaaS-basierte Plattformen von Xigem integrieren zu lassen, um unternehmenskritische Entscheidungen nahtlos und sofort in die Hände der Benutzer zu legen.

Die Übernahme von Cylix wird für Xigem sowohl in der Größenordnung als auch in den Wachstumschancen, die sich daraus ergeben, transformativ sein. Daten werden von vielen als die wertvollste Ressource überhaupt angesehen, und mit dem Aufkommen der Remote-Wirtschaft war ihr Wert sowohl für Verbraucher als auch Unternehmen nie größer, sagte Brian Kalish, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Xigem. Wir freuen uns, unsere Strategie, unser Portfolio durch eine Kombination aus Forschung, Entwicklung und Akquisition um innovative Technologien zu erweitern, weiter umzusetzen.

Es wird erwartet, dass Cylix zu einem vereinigenden Faktor wird, der andere Schlüsseltechnologien im Portfolio von Xigem verbindet und vorantreibt. Nach der geplanten Integration mit der iAgent CRM-Plattform und der Zahlungsanwendung FOOi von Xigem wird Cylix umfassende Kundeninformationen zusammenstellen, um die Ressourcenzuweisung zu unterstützen und gleichzeitig das Betrugsrisiko bei Zahlungsvorgängen zu verringern.

Cylix hat in den letzten Jahren starke Finanzergebnisse erzielt, mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von über $1,75 Mio. und einem EBITDA von über $800.000, das hauptsächlich durch sein Angebot zur Erstellung von Geschäftsrisiken erzielt wurde. Cylix ist seit fast drei Jahrzehnten im Geschäft und verfügt über Hunderte von Blue-Chip-Kunden, die regelmäßig von der ständig aktualisierten proprietären Datenbank von Cylix profitieren.

Die Marktnachfrage nach Cylix Kerngeschäft nimmt zu, da Unternehmen über Remote-Economy-Kanäle Beziehungen zu bisher unbekannten Kunden aufbauen. So betrug der weltweite Markt für Betrugserkennung und -Prävention USD19,8 Mrd. und wird voraussichtlich bis 2027 auf USD106,7 Mrd. anwachsen, was im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 24 % darstellt. Fortune Business Insights, Fraud Detection and Prevention Market Size, July 2021.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Xigem, durch die sich erhebliche Chancen bieten werden, das Wachstum von Cylix zu beschleunigen. Die Vereinigung unserer KI-Technologie mit der iAgent-Plattform von Xigem und der Zahlungsapp FOOi eröffnet neue vertikale Märkte und zusätzliche Anwendungen, die es den Menschen ermöglichen, bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen, sagte Mitchell Kahan, Chief Operable Officer von Cylix.

Transaktionsdetails

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung wird das Unternehmen die Firma für eine Gegenleistung von $32.350.000 (die Transaktion) erwerben, die durch die Emission des Unternehmens von 64.700.000 Einheiten (die Käufereinheiten) zu einem angenommenen Preis von $0,50 pro Käufereinheit erfüllt werden. Jede Käufereinheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Siebtel (1/7) eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ein Käuferwarrant). Jeder Käufer-Warrant berechtigt seinen Inhaber, für einen Zeitraum von 24 Monaten eine zusätzliche Stammaktie von Xigem zu einem Preis von $0,60 zu erwerben. Die im Rahmen der Transaktion emittierten Wertpapiere unterliegen vertraglichen Handelsbeschränkungen, sodass 50 % erst sechs Monate nach Abschluss der Transaktion und die restlichen 50 % erst 12 Monate nach Abschluss der Transaktion gehandelt werden dürfen. Die Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 30. November 2021 abgeschlossen.

Die Parteien der Transaktion werden auch eine Anlegerrechtsvereinbarung abschließen, wonach die Empfänger der Käufereinheiten sich verpflichten werden, dass alle Stammaktien, die von ihnen gehalten werden, für einen Zeitraum von zwei Jahren, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen, zu Gunsten des Board of Directors von Xigem stimmen.

Das Unternehmen wird einen Nominee von Cylix in sein Board of Directors berufen und einen weiteren Nominee von Cylix als Beobachter in sein Board of Directors berufen.

Die Direktoren von Cylix werden eine aktive Rolle im Geschäft behalten und nach Abschluss der Transaktion eine Barinvestition in Höhe von $500.000 in Cylix vornehmen, um die Entwicklung seiner Technologie der nächsten Generation zu finanzieren und abzuschließen. Diese Investition wird für Xigem nicht verwässernd und nicht belastend sein. Das Unternehmen wird einen Managementvertrag mit einem Unternehmen abschließen, das mit bestimmten Hauptunternehmern in Verbindung steht, sowie Arbeitsverträge mit wichtigen Mitarbeitern und Auftragnehmern von Cylix abschließen.

Die Transaktion, einschließlich der geplanten Ausgabe von Stammaktien und Käuferwarrants, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich dem Erhalt der erforderlichen behördlichen und Börsengenehmigungen und der Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen.

Informationen zur Cylix-Datengruppe

Cylix ist ein B2B-Unternehmen für Business-Intelligence-Technologie, dessen Software die Effizienz und Produktivität von Geschäftsleuten durch die Bereitstellung von Informationen steigert, die für die Implementierung von Risikomanagement- und Entscheidungsprozessen erforderlich sind. Die KI-Datenbank von Cylix vereint, verschmilzt und referenziert scheinbar unterschiedliche Informationen zu einem umfassenden Kundenprofil-Bericht und einer leicht verständlichen Bewertung. Weitere Informationen finden Sie unter www.cylixdata.com.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als führender Technologieanbieter der aufstrebenden nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. iAgent, die patentierte Technologie des Unternehmens, und FOOi, seine eigene mobile Peer-to-Peer-Zahlungs-App, geben Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben. Das Unternehmen bemüht sich außerdem um den Aufbau eines Portfolios mit innovativen Technologien, die in der Lage sind, herkömmliche Geschäftsmodelle zu revolutionieren.

Für das Unternehmen

Brian Kalish, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Tel: (647) 250-9824 ext.4

Anleger: investors@xigemtechnologies.com

Medien: media@xigemtechnologies.com

www.xigemtechnologies.com

Instagram: @xigemtechnologies

Twitter: @XigemTech

Facebook: @xigemtechnologies

LinkedIn: www.linkedin.com/company/xigem-technologies

Weitere Informationen

Das Unternehmen und Cylix werden zu gegebener Zeit weitere Details zur Transaktion in Form einer Pressemitteilung bekannt geben. Das Unternehmen und Cylix werden alle von den zuständigen Aufsichtsbehörden geforderten Informationen und in einer zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichenden Pressemitteilung die erforderliche Offenlegung bereitstellen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf das Unternehmen und Cylix wurden von den Parteien zur Aufnahme in diese Pressemitteilung ohne unabhängige Überprüfung durch die andere Partei bereitgestellt. Jede Partei und ihre Directors und Officers haben sich bei allen Informationen über die andere Partei auf die andere Partei verlassen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Rechtsstaat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erzielt werden könnten, können, würden dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, die Transaktion am oder um den 30. November 2021 abzuschließen; die Fähigkeit von Cylix, einer der führenden und robustesten Aggregatoren und Urheber von Unternehmens- und Personendaten auf dem Big-Data-Markt zu werden; die Fähigkeit von Cylix, sein geplantes Upgrade in Höhe von 1 Million US-Dollar zu finanzieren, um seinem Produktangebot KI-Funktionen hinzuzufügen; die Fähigkeit des Unternehmens, seinem Portfolio weiterhin innovative Technologien hinzuzufügen; die Fähigkeit von Cylix, zu einem vereinheitlichenden Motor zu werden, der andere Schlüsseltechnologien im Portfolio von Xigem verbindet und antreibt; eine erhöhte Marktnachfrage nach den Produkten von Cylix; die Fähigkeit des Unternehmens, einen nominierten Vertreter von Cylix in sein Board of Directors aufzunehmen, und die Fähigkeit des Unternehmens, die Genehmigung der CSE für die Transaktion zu erhalten.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die fortgesetzte kommerzielle Lebensfähigkeit und wachsende Popularität der Anwendungen des Unternehmens und von Cylix; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin umsatzbringende Anwendungen zu entwickeln und zu erwerben; die fortgesetzte Genehmigung der Aktivitäten des Unternehmens durch die zuständigen Regierungs- und/oder Aufsichtsbehörden; die fortgesetzte Entwicklung der Technologien des Unternehmens und von Cylix; das fortgesetzte Wachstum des Unternehmens und von Cylix; die Fähigkeit des Unternehmens, den Abschluss der Transaktion zu finanzieren; und die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der CSE in Bezug auf die Transaktion zu erfüllen.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die Risiken, die mit der Technologie- und Datenbranche im Allgemeinen verbunden sind; den verstärkten Wettbewerb in den Technologie-, Daten- und KI-Märkten; die potenzielle zukünftige Unrentabilität der Produktangebote des Unternehmens und von Cylix; die falsche Einschätzung des Werts und der potenziellen Vorteile der Transaktion; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen staatlichen und/oder behördlichen Maßnahmen in Bezug auf die Aktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit einem potenziellen Wertverfall datenbezogener Dienstleistungen; Risiken im Zusammenhang mit der potenziellen Unfähigkeit des Unternehmens, die Zustimmung des Board of Directors, der Aktionäre und/oder der Aufsichtsbehörden zur Transaktion zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin Gewinne zu erzielen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die Transaktion am oder um den 30. November 2021 abzuschließen; die Unfähigkeit von Cylix, einer der führenden und robustesten Aggregatoren und Urheber von Unternehmens- und Personendaten auf dem Big-Data-Markt zu werden; die Unfähigkeit von Cylix, sein geplantes Upgrade in Höhe von 1 Million US-Dollar zu finanzieren, um seinem Produktangebot KI-Funktionen hinzuzufügen; die Unfähigkeit des Unternehmens, seinem Portfolio weiterhin innovative Technologien hinzuzufügen; das Risiko, dass Cylix nicht zu einem vereinheitlichenden Motor wird, der andere Schlüsseltechnologien im Portfolio von Xigem verbindet und antreibt; Risiken in Bezug auf die Marktnachfrage nach den Produkten von Cylix; die Unfähigkeit des Unternehmens, einen nominierten Vertreter von Cylix in sein Board of Directors aufzunehmen, und die Unfähigkeit des Unternehmens, die Genehmigung der CSE für die Transaktion zu erhalten.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

QUELLE: Xigem Technologies Corporation

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62332

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62332&tr=1

