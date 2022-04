IRW-News: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technologies: Die SaaS-basierte Business-Intelligence-Plattform von Cylix geht an den Start

IRW-PRESS: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technologies: Die SaaS-basierte Business-Intelligence-Plattform von Cylix geht an den Start

Die Cloud-basierte Plattform von Xigem macht Risikoprofilierung einem breiten Publikum zugänglich

TORONTO, ON, 20. April 2022 - Xigem Technologies Corporation (Xigem oder das Unternehmen) (CSE:XIGM; FWB:2C1), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Remote Economy, freut sich, bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Cylix Data Corporation (Cylix), ihre firmenspezifische Business-Intelligence-Plattform als Software-as-a-Service (SaaS) am Markt eingeführt hat. Die Markteinführung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der laufenden Investition und Vermarktung der Cylix-Plattform dar.

Wie bereits gemeldet (https://www.irw-press.com/de/news/xigem-tochter-cylix-data-corporation-bringt-die-naechste-generation-seines-business-risk-produkts-auf-den-markt_64200.html?isin=CA98422W1032), hat Cylix ein Upgrade vorgenommen, sodass die Plattform über eine solide Technologiearchitektur, eine intuitivere und reaktionsfähigere Benutzeroberfläche, optimierte Reporting-Funktionen und integrierte Funktionen für künstliche Intelligenz verfügt. Cylix hat die Betatest-Phase erfolgreich abgeschlossen und plant jetzt die Migration der Kunden zur SaaS-Version der Plattform.

Mit dieser Einführung macht Cylix Risikominderung und Business-Intelligence-Informationen einem breiten Publikum zugänglich. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von einem zeitnahen Zugriff auf hochwertige Daten, die sie dabei unterstützen, bessere, intuitivere Entscheidungen zu treffen. Anders als vergleichbare Services, bei denen der Anbieter manuell Berichte erstellen muss, ist Cylix als echte Self-Service-Plattform konzipiert, die es dem Kunden ermöglicht, die gewünschten Informationen sofort abzurufen.

Das Cloud-basierte SaaS-Modell ist für die Kunden erschwinglicher, denn diese zahlen keine schwankenden Kosten auf der Basis des geplanten Volumens, sondern eine kalkulierbare, pauschale Abogebühr. Insbesondere profitieren die Nutzer unmittelbar von neuen Eigenschaften und Funktionen, die der Plattform schrittweise hinzugefügt werden. Das Cylix-Team implementiert derzeit eine Technologie-Roadmap, die für die kommenden Monate und Jahre regelmäßige Updates vorsieht. Das Kundenfeedback stellt bei der Steuerung der kontinuierlichen Produktentwicklung weiterhin eine zentrale Komponente dar.

Wir bauen auf unserer führenden Position auf und führen eine der ersten Business-Intelligence-Plattformen ein, die als Cloud-basiertes Produkt erhältlich ist, sagte Ezio DOnofrio, der President von Cylix Data Corporation. Die ersten Reaktionen fielen sehr positiv aus, und wir freuen uns sehr, interessierten Kunden ein wirklich differenziertes neues Produkt anbieten zu können.

Cylix geht davon aus, dass sich durch die Verfügbarkeit einer SaaS-Version wie auch weiterer laufender Produktverbesserungen der Zielmarkt ausbauen lässt. Die Cylix-Plattform ist für ein breites Spektrum an Sektoren geeignet, unter anderem professionelle Services und Finanzdienstleistungen, Fertigung, B2B-Verkauf und -Vertrieb. Cylix hat die Absicht, seine Anstrengungen in den Bereichen Lead-Generierung und Vertrieb im gesamten Restjahr 2022 zu intensivieren.

Interessierte Kunden können ab sofort cylixdata.com besuchen, um sich für den Service anzumelden oder eine Demoversion zu erhalten.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als führender Technologieanbieter der aufstrebenden, nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. iAgent, die patentierte Technologie des Unternehmens, FOOi, seine eigene mobile Peer-to-Peer-Zahlungs-App, und Cylix Data, die Business-Intelligence-Engine von Xigem, sollen Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand geben, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben. Das Unternehmen bemüht sich außerdem um den Aufbau eines Portfolios mit innovativen Technologien, die in der Lage sind, herkömmliche Geschäftsmodelle zu revolutionieren.

