IRW-News: X-TERRA RESOURCES INC: X-Terra Resources schliesst erste Zahlung gemäss Explorations- und Optionsabkommen für Konzessionsgebiet Veronneau ab

Rouyn-Noranda (Quebec), 6. März 2017 - X-Terra Resources Inc. (TSX-V: XTT, FRANKFURT: XTR) meldet den Abschluss der ersten Zahlung im Rahmen seines bereits zuvor vermeldeten Explorations- und Optionsabkommens hinsichtlich des Erwerbs einer Eigentümerschaft von bis zu 60 Prozent am Konzessionsgebiet Veronneau.



X-Terra Resources zahlte insgesamt 100.000 CAD und emittierte insgesamt 1.250.000 Stammaktien an die Optionsgeber als erste Zahlung, um das Explorations- und Optionsrecht am Konzessionsgebiet Veronneau zu erwerben (siehe Pressemitteilung von X-Terra Resources vom 17. Januar 2017, um weitere Informationen über das Explorations- und Optionsabkommen zu erhalten).

X-Terra Resources möchte ebenfalls bekannt geben, dass die vorläufigen Daten seiner kürzlich durchgeführten geophysikalischen Flugvermessung eingetroffen sind.

Michael Chapdelaine, ein Director und Mitglied des technischen Komitees des Board of Directors von X-Terra Resources, sagte: Die Qualität der Untersuchung ist hervorragend, ebenso wie die ersten Interpretationen von MB Geosolutions. Die Genauigkeit der Daten wird es X-Terra Resources ermöglichen, die besten Explorationsziele präzise anzupeilen. Außerdem befindet sich die Veronneau-Anomalie in einem 0,5 mal 2,0 Kilometer großen Gebiet, in dem die Mag-EM-Struktur insofern einzigartig ist, als sie sich vom restlichen Konzessionsgebiet deutlich unterscheidet. Man sieht, dass bestimmte elektromagnetische Leiter die strukturelle Hauptkörnung erneut zu durchschneiden scheinen. (siehe beigefügte Abbildung).

X-Terra möchte auch bekannt geben, dass es eine 100-Prozent-Eigentumsbeteiligung an den Schiefergaskonzessionen Rimouski und Rimouski North erworben hat, indem es die restliche 50-Prozent-Eigentumsbeteiligung erworben hat, die es noch nicht besessen hatte, und dass es bereits mit der Suche nach strategischen Alternativen für diese Aktiva begonnen hat.

Qualified Person Herr Jeannot Théberge, P.Geo., ein Berater von X-Terra Resources, ist die qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects für das Konzessionsgebiet Veronneau, die für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung verantwortlich ist und die hierin enthaltenen technischen Informationen genehmigt hat.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

X-Terra Resources Inc. Michael Ferreira, President und Chief Executive Officer 139 Québec Avenue, Suite 202 Rouyn-Noranda, Québec, J9X 6M8 Telefon: 819-762-4101 | Fax: 819-762-0097 E-Mail: info@xterraresources.com Website: www.xterraresources.com

Über X-Terra Resources Inc.

X-Terra Resources ist ein Ressourcenunternehmen, das auf den Erwerb und die Exploration von Edelmetallen und Energiekonzessionsgebieten in Kanada fokussiert ist. X-Terra Resources verfügt zurzeit über insgesamt 17.836.123 emittierte und ausstehende Stammaktien.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen gemäß den Bestimmungen der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Informationen könnten unter anderem Aussagen hinsichtlich zukünftiger Pläne, Kosten, Ziele oder Leistungen von X-Terra Resources oder Annahmen, die diesen zugrunde liegen, enthalten. In dieser Pressemitteilung werden Begriffe wie könnte, würde, wird, wahrscheinlich, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, schätzen und ähnliche Ausdrücke sowie deren verneinte Form verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zum Ausdruck zu bringen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse angesehen werden und sind nicht zwangsläufig genaue Angaben zu den Zeitpunkten, zu denen solche zukünftigen Leistungen erreicht werden bzw. ob diese überhaupt erreicht werden. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass Ereignisse, die in zukunftsgerichteten Informationen angekündigt wurden, tatsächlich eintreffen werden, einschließlich der Erschließung des Konzessionsgebiets Veronneau; und selbst wenn sie eintreffen, ist nicht sicher, welche Auswirkungen sie auf X-Terra Resources haben werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf Meinungen des Managements nach bestem Wissen und Gewissen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von X-Terra Resources liegen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, jene, die unter Financial Instruments und Risk and Uncertainties im Jahresbericht von X-Terra Resources für das am 31. Dezember 2015 zu Ende gegangene Geschäftsjahr beschrieben werden, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist, und könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. X-Terra Resources beabsichtigt nicht und ist auch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um spätere Informationen, Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Gesetzen vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

