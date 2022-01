IRW-News: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto unterzeichnet Vertriebsvereinbarung für die Tschechische Republik, Markteinführung in Ungarn, Slowakei, Ukraine und Russland geplant

IRW-PRESS: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto unterzeichnet Vertriebsvereinbarung für die Tschechische Republik, Markteinführung in Ungarn, Slowakei, Ukraine und Russland geplant

Vancouver, Kanada und Uttenweiler, Deutschland (13. Januar 2022) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) (XPhyto oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vertriebsvereinbarung (die "Vereinbarung") mit TechUnit s.r.o. (Limited) ("TechUnit") für den Vertrieb von Covid-ID Lab in der Tschechischen Republik als einem ersten vorrangigen Markt, gefolgt von Ungarn, der Slowakei, der Ukraine und Russland, unterzeichnet hat.

Covid-ID Lab ist ein RT-PCR-Schnelltest für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2, der auf der Methode der reversen Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) basiert. Zur Durchführung des Tests benötigt Covid-ID Lab nur eine 20-minütige PCR-Laufzeit ohne vorherige RNA-Extraktion als Teil der Probenvorbereitung. Nach der RT-PCR-Probenverarbeitung wird das SARS-CoV-2-Virus innerhalb von 5 Minuten auf einem Testchip nachgewiesen, und wenn SARS-CoV-2 vorhanden ist, kann das Ergebnis sofort visuell abgelesen werden.

Die Vereinbarung gibt TechUnit das Recht, Covid-ID Lab auf nicht-exklusiver Basis in der Tschechischen Republik zu vertreiben und zu untervertreiben, mit der Möglichkeit einer territorialen Exklusivität auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse. XPhyto freut sich auf den Aufbau einer engen strategischen Beziehung mit TechUnit und wird seinem neuen Vertriebspartner technische Schulungen sowie Produkt-, Strategie- und Marketingunterstützung bieten. Die Parteien prüfen Möglichkeiten für den Vertrieb von Covid-ID Lab in weiteren europäischen Ländern, einschließlich Ungarn, Slowakei, Ukraine und Russland. TechUnit ist ein privates Unternehmen mit Sitz in der Tschechischen Republik, das sich auf den Vertrieb, die Bewerbung und die Förderung von Medizinprodukten spezialisiert hat.

"Die Unterzeichnung der Vertriebsvereinbarung mit TechUnit ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau eines starken europäischen Absatzmarktes", so Prof. Dr. Thomas Beckert. "Dies ist eine wichtige Beziehung mit hervorragendem Potenzial für eine weitere territoriale Expansion."

Das Unternehmen erwartet, dass es in naher Zukunft weitere Vertriebsvereinbarungen abschließen wird, und wird bei Abschluss solcher Vereinbarungen Einzelheiten bekannt geben.

XPhyto's Diagnostik- und Arzneimittelformulierungsgeschäft wird von Prof. Dr. Beckert geleitet. Prof. Dr. Beckert ist ein in Deutschland ansässiger Wissenschaftler und Unternehmensleiter mit über 20 Jahren Erfahrung im Healthcare Management.

Das Unternehmen behauptet weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass sein Produkt in der Lage ist, die COVID-19-Pandemie zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto Therapeutics Corp. ist ein biowissenschaftlicher Accelerator, der sich auf Investitionen in die nächste Generation von Arzneimittelverabreichungen, Diagnostika und neue pharmazeutische Wirkstoffe konzentriert, darunter: präzise transdermale und oral auflösbare Arzneimittelformulierungen, schnelle und kostengünstige Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, sowie die Standardisierung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe für neurologische Anwendungen, einschließlich psychedelischer Verbindungen und Cannabinoide. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Nordamerika und Europa, mit operativem Schwerpunkt in Deutschland, und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Kommerzialisierung von medizinischen Produkten für die europäischen Märkte.

