IRW-News: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto unterzeichnet Übernahmevertrag mit 3a-diagnostics - Einstieg in Biosensor-Markt und Expansion des Diagnostik-Portfolios

IRW-PRESS: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto unterzeichnet Übernahmevertrag mit 3a-diagnostics - Einstieg in Biosensor-Markt und Expansion des Diagnostik-Portfolios

- Die Akquisition schafft für XPhyto bedeutende kommerzielle Entwicklungs- und Produktionsmöglichkeiten sowie Kostensynergien und verbesserte Margen bei seinen diagnostischen Produkten.





- Mit der Akquisition sichert sich XPhyto ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam mit einer Pipeline von einsatzbereiten Biosensor-Produkten.

- Die Übernahme erleichtert XPhyto die aggressive Expansion in den Point-of-Care-Biosensor-Markt, der laut einem neuen Bericht von Grand View Research, Inc. jährlich um 8 % wächst und bis 2028 eine Marktgröße von 42 Mrd. US-Dollar erreichen soll.

- XPhyto wird an 3a-diagnostics insgesamt EUR 3,9 Mio. zahlen, um 100% der Anteile am Unternehmen zu erwerben.

Vancouver, Kanada und Frankfurt, Deutschland (20. Juli 2021) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) (XPhyto oder das Unternehmen) freut sich die Unterzeichnung einer bindenden Vereinbarung über den Erwerb der 3a-diagnostics GmbH, Frickenhausen, Deutschland ("3a"), XPhytos exklusivem Entwicklungspartner für Diagnostika, bekannt zu geben. Gemäß der Vereinbarung erwirbt XPhyto alle ausstehenden Anteile an 3a für 400.000 EUR, die sofort zu zahlen sind, und 3.5 Mio. EUR, die bis zum für den 31. Oktober 2021 geplanten Abschluss der Transaktion zu zahlen sind.

Hugh Rogers, CEO von XPhyto, sagte: Wir haben mit dem Team von 3a-diagnostics bei mehreren Diagnostik-Produkten eng zusammengearbeitet und konnten sie als einen sehr innovativen und fokussierten Partner kennenlernen. Die erfolgreiche Entwicklung und kürzliche Markteinführung des 25-Minuten-PCR-Tests COVID-ID Lab ist ein hervorragendes Beispiel für unsere fruchtbare Zusammenarbeit. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Akquisition zu starken Synergien führen wird. Sie wird die diagnostische Pipeline von XPhyto weiter vorantreiben und unsere langfristigen kommerziellen Wachstumspläne unterstützen.

Im April 2020 unterzeichneten XPhyto und 3a eine Vereinbarung zur Entwicklungs-, Technologiekauf- und Lizenzvereinbarung für die Entwicklung und Kommerzialisierung von kostengünstigen und einfach zu bedienenden Biosensor-Screening-Tests und der dazugehörigen Entwicklungsplattform für den schnellen Nachweis von Infektionskrankheiten. Diese Vereinbarung wurde im Juli 2020 ergänzt, um das proprietäre verbesserte RNA-Screening-System von 3a, das damit verbundene geistige Eigentum (IP) und die exklusiven Kommerzialisierungsrechte für die COVID-19-Schnelltests einzubeziehen. Im März 2021 erhielten XPhyto und 3a die europäische Marktzulassung für ihren 25-minütigen COVID-19-PCR-Test.

Die geplante Übernahme von 3a soll zu signifikanten Synergien in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Produktion führen sowie zu deutlich verbesserten Margen für vermarktete Produkte, wie z. B. den 25-Minuten-Test COVID-ID Lab. Zudem soll die Übernahme zu einer beschleunigten Kommerzialisierung von Produkten in der marktnahen Entwicklungspipeline von 3a beitragen. Das geistige Eigentum von 3a, einschließlich Patente, Know-how, Fachwissen und Verträgen mit Dritten, wird zum Zeitpunkt des Übernahmeabschluss an XPhyto übertragen. XPhyto plant, den Betrieb von 3a in Süddeutschland zu erhalten, zu fördern und weiterzuentwickeln.

"Diese Vereinbarung unterstreicht den Wert unseres erfahrenen Teams und unserer ausgewiesenen Erfolgsbilanz. Wir freuen uns darauf, die Transaktion abzuschließen und Teil von XPhyto zu werden, und glauben, dass wir gemeinsam viele großartige Produkte sowohl im Diagnostik- als auch im Biosensor-Markt entwickeln und vermarkten werden", kommentierte Dr. Heinrich Jehle, Geschäftsführer der 3a-diagnostics GmbH.

Wolfgang Probst, Director Germany von XPhyto, fügte hinzu: Da sich unsere Aktivitäten derzeit auf Europa und den Nahen Osten konzentrieren, ist 3a-diagnostics mit seinen Kapazitäten bei Stuttgart eine wertvolle Ergänzung unseres Betriebs in Deutschland. 3a-diagnostics verfügt über eine attraktive Pipeline, ein erfahrenes Team und ist für seine Arbeit in der Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer diagnostischer Produkte hoch angesehen. Das 3a-Team wird unsere bestehenden Fähigkeiten perfekt ergänzen und zur erfolgreichen Unternehmensentwicklung von XPhyto beitragen.

Über 3a-diagnostics

3a-diagnostics ist ein forschungsorientiertes Biotechnologie-Unternehmen südöstlich von Stuttgart, das sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Point-of-Care-Testsystemen spezialisiert hat. 3a hat eine Pipeline von peptidbasierten Biosensor-Screening-Tests für bakterielle und virale Infektionskrankheiten entwickelt, darunter Stomatitis, Periimplantitis, Parodontitis, Scharlach und Influenza. Ein positiver Nachweis des verursachenden Erregers führt zur enzymatischen Freisetzung einer extremen (aber sicheren) Bitterstoffverbindung. 3a hat außerdem ein skalierbares mikrobiell-enzymatisches Screening-Tool der nächsten Generation für die Hochdurchsatz-Identifizierung von Biosensor-Targets entwickelt, um die schnelle Entwicklung neuer Tests zu erleichtern.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto Therapeutics Corp. ist ein biowissenschaftlicher Accelerator, der sich auf Investitionen in die nächste Generation von Arzneimittelverabreichungen, Diagnostika und neue pharmazeutische Wirkstoffe konzentriert, darunter: präzise transdermale und oral auflösbare Arzneimittelformulierungen, schnelle und kostengünstige Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, sowie die Standardisierung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe für neurologische Anwendungen, einschließlich psychedelischer Verbindungen und Cannabinoide. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Nordamerika und Europa, mit operativem Schwerpunkt in Deutschland, und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Kommerzialisierung von medizinischen Produkten für die europäischen Märkte.

Eine exklusive Kooperationsvereinbarung zwischen XPhyto und 3a-diagnostics, die im April 2020 bekannt gegeben und im Juli 2020 ergänzt wurde, ebnete den Weg für die Entwicklung und Kommerzialisierung von schnellen, kostengünstigen und einfach anzuwendenden Point-of-Care-Screening-Tests für Infektionskrankheiten, zu denen die COVID-19-Diagnostik sowie oral auflösbare Biosensoren für Pandemiebedrohungen und Zahngesundheitsanwendungen zählen.

XPhyto Therapeutics Corp.

Hugh Rogers, CEO and Director

Investorenanfragen:

Mr. Knox Henderson

T: 604-551-2360

E: info@xphyto.com

Medienanfragen:

MC Services AG

Julia Hofmann, Andreas Jungfer

T: +49 89 210 228 0

E: xphyto@mc-services.eu

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die vorausblickende Informationen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts enthalten (" zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "entwickeln", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "potentiell", "vorschlagen" und andere ähnliche Wörter oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden", gekennzeichnet und beinhalten in dieser Mitteilung die Aussage bezüglich des Ziels des Unternehmens, ein erfolgreiches Unternehmen für Diagnostika, Medikamentenverabreichung und medizinisches Cannabis aufzubauen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur Vorhersagen, die auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen basieren und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, einschließlich: dass es dem Unternehmen möglicherweise nicht gelingt, ein kommerzielles Produkt zu entwickeln; dass der Verkauf von Produkten möglicherweise kein rentables Geschäft ist; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sein Geschäft zu skalieren; Produkthaftungsrisiken; Produktregulierungsrisiken; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; ungünstige Branchenereignisse; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder die Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; Währungsrisiken; Wettbewerb; internationale Risiken; und andere Risiken, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Konzern ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

