IRW-News: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto meldet erfolgreiche Markteinführung und steigende Nachfrage nach seinem 25-minütigen COVID-19 PCR-Test COVID-ID Lab

IRW-PRESS: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto meldet erfolgreiche Markteinführung und steigende Nachfrage nach seinem 25-minütigen COVID-19 PCR-Test COVID-ID Lab

Vancouver, Kanada und Frankfurt, Deutschland (8. September 2021) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) ("XPhyto" oder "das Unternehmen") freut sich, die erfolgreiche Markteinführung seines 25-minütigen COVID-19 PCR-Tests COVID-ID Lab bekannt zu geben.



Im Rahmen des Pilotprojekts an den Testzentren in Berlin wurden die Arbeitsabläufe und Protokolle für den schnellen, effizienten und zuverlässigen Einsatz von COVID-ID Lab erfolgreich optimiert. Diese technischen und operativen Erkenntnisse sind von entscheidender Bedeutung für die Produkteinführung und um den weiteren Verkauf an bestehende und neue Kunden zu stärken.

"Wir sind mit den Ergebnissen des Pilotprojekts äußerst zufrieden. Die gewonnenen praktischen Erkenntnisse, von Schulungsprotokollen bis hin zu effizienten Arbeitsabläufen, sind notwendig, um das Wachstum unseres Vertriebs zu beschleunigen. Diese Ergebnisse zeigen den Erfolg unserer Geschäftsstrategie in der schnellen Point-of-Care-Diagnostik", so Wolfgang Probst, COO und Director. "Parallel zum Pilotprojekt entwickeln wir mit unseren Partnern Konzepte und Serviceleistungen, um modulare Test- und Hygienelösungen für größere Veranstaltungen wie Konzerte, Sportveranstaltungen und Konferenzen anzubieten. Vor dem Hintergrund der Umstellung von Antigen- hin zu PCR-Tests, auch durch staatliche Behörden in Deutschland und anderen europäischen Ländern, sind wir davon überzeugt, dass XPhyto zuverlässige PCR-Testergebnisse in nur 25 Minuten liefern kann. Angesichts unserer wettbewerbsfähigen Preise sind wir in einer starken Position, um das Umsatzwachstum in naher Zukunft zu beschleunigen."

"Das einfache Testprotokoll ohne vorherige RNA-Extraktion zur Probenvorbereitung und die 25-minütige PCR-Laufzeit ermöglichen es uns, die Probe direkt an Ort und Stelle zu bearbeiten. Mit diesem dezentralen Ansatz können wir auch bei geringen Testvolumina schnelle Ergebnisse liefern und die Kosteneffizienz sicherstellen", so Dr. Ismail Özkanli, Geschäftsführer der Beovita GmbH & Co. KG. "Mit der Verlagerung der staatlichen Vorschriften von Antigen- hin zu PCR-Tests sehen wir einen erhöhten Bedarf an schnellen und zuverlässigen PCR-Tests und sind mit dem COVID-ID Lab in der Lage, dies unseren Kunden zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten."

XPhyto und seine Partner entwickeln derzeit ein modulares Hygiene- und Testkonzept für Veranstaltungen mit einer großen Anzahl von Teilnehmern, wie z.B. Konzerte, Sportveranstaltungen, Opern, Theater und Konferenzen, in das der COVID-ID Lab Test integriert wird. Eine zuverlässige und schnelle Testung vor Ort in Kombination mit der Teilnehmerregistrierung und -nachverfolgung ist unerlässlich, um Großveranstaltungen zu ermöglichen und die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten.

Covid-ID Lab ist ein RT-PCR-Schnelltest zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2, der auf der Methode der reversen Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) basiert. Für die Durchführung des Tests benötigt Covid-ID Lab nur eine 20-minütige PCR-Laufzeit ohne vorherige RNA-Extraktion bei der Probenvorbereitung. Nach der RT-PCR wird das Vorhandensein des SARS-CoV-2-Virus innerhalb von 5 Minuten auf einem Testchip detektiert und das Ergebnis kann sofort visuell abgelesen werden.

Das Unternehmen erhebt weder ausdrücklich noch stillschweigend den Anspruch, dass sein Produkt die Fähigkeit besitzt, die COVID-19-Pandemie zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto Therapeutics Corp. ist ein biowissenschaftlicher Accelerator, der sich auf Investitionen in die nächste Generation von Arzneimittelverabreichungen, Diagnostika und neue pharmazeutische Wirkstoffe konzentriert, darunter: präzise transdermale und oral auflösbare Arzneimittelformulierungen, schnelle und kostengünstige Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, sowie die Standardisierung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe für neurologische Anwendungen, einschließlich psychedelischer Verbindungen und Cannabinoide. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Nordamerika und Europa, mit operativem Schwerpunkt in Deutschland, und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Kommerzialisierung von medizinischen Produkten für die europäischen Märkte.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die vorausblickende Informationen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts enthalten (" zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "entwickeln", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "potentiell", "vorschlagen" und andere ähnliche Wörter oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden", gekennzeichnet und beinhalten in dieser Mitteilung die Aussage bezüglich des Ziels des Unternehmens, ein erfolgreiches Unternehmen für Diagnostika, Medikamentenverabreichung und medizinisches Cannabis aufzubauen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur Vorhersagen, die auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen basieren und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, einschließlich: dass es dem Unternehmen möglicherweise nicht gelingt, ein kommerzielles Produkt zu entwickeln; dass der Verkauf von Produkten möglicherweise kein rentables Geschäft ist; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sein Geschäft zu skalieren; Produkthaftungsrisiken; Produktregulierungsrisiken; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; ungünstige Branchenereignisse; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder die Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; Währungsrisiken; Wettbewerb; internationale Risiken; und andere Risiken, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Konzern ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61325

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61325&tr=1

