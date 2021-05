IRW-News: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto gibt Vermarktungsstart von Point-of-Care COVID-19 PCR-Schnelltest in Deutschland bekannt

IRW-PRESS: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto gibt Vermarktungsstart von Point-of-Care COVID-19 PCR-Schnelltest in Deutschland bekannt

- 25-minütiger Point-of-Care COVID-19 PCR-Schnelltest ab 25. Mai 2021 in Deutschland erhältlich

- Mengenabhängige Preisgestaltung, wettbewerbsfähig im Vergleich zu anderen COVID-19 PCR-Tests auf dem Markt

- Produktionskapazitäten für Vermarktungsstart sichergestellt, zusätzliche Kapazitäten werden je nach Nachfrage erhöht

Vancouver, Kanada und Memmingen, Deutschland (20. Mai 2021) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) (XPhyto oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Vertriebs-, Lager- und Logistikpartner, die Max Pharma GmbH ("Max Pharma"), in der kommenden Woche mit dem Verkauf seines 25-minütigen SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR-Testsystems ("Covid-ID Lab") in Deutschland beginnen wird.



Covid-ID Lab ist innerhalb der Europäischen Union als kommerzieller In-vitro-Diagnostik-Test (CE-IVD) registriert.

Covid-ID Lab ist ein RT-PCR-Schnelltest zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2, der auf der Methode der reversen Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) basiert. Für die Durchführung des Tests benötigt Covid-ID Lab nur eine 20-minütige PCR-Laufzeit ohne vorherige RNA-Extraktion als Teil der Probenvorbereitung. Nach der RT-PCR wird das SARS-CoV-2-Virus innerhalb von 5 Minuten auf einem Testchip detektiert. Bei Vorhandensein von SARS-CoV-2 kann das Ergebnis sofort visuell abgelesen werden. Somit wird die Geschwindigkeit eines Antigentests mit der Genauigkeit eines PCR-Tests kombiniert.

"Covid-ID Lab bietet eine diagnostische Genauigkeit innerhalb von Minuten am Ort des Geschehens. Es ist ein spezialisiertes Produkt, das die Marktlücke zwischen Einweg-Antigentests und zentralisierten automatisierten PCR-Systemen schließen soll", sagt Wolfgang Probst, COO und Director von XPhyto. "Zielkunden sind beispielsweise Flughäfen, Kreuzfahrtlinien, Apotheken, Kliniken und alle Industrie- und Bildungseinrichtungen, die schnelle, eindeutige Ergebnisse benötigen."

Covid-ID Lab wird in Deutschland ab dem 25. Mai 2021 von Max Pharma zu einem Staffelpreis, der im Bereich der derzeit auf dem Markt erhältlichen COVID-19 PCR-Testprodukte liegt, zum Kauf angeboten und ist sofort lieferbar. Die anfänglichen Produktionskapazitäten in Deutschland sind gewährleistet, zusätzliche Kapazitäten sind je nach Nachfrage verfügbar.

Die Max Pharma GmbH arbeitet als vollversorgender und vollsortierter Pharmagroßhandel nach § 52a des deutschen Arzneimittelgesetzes (AMG). Max Pharma beliefert deutschlandweit Apotheken und Kliniken mit Arzneimitteln, Betäubungsmitteln und Medizinprodukten. Wie am 21. April 2021 bekannt gegeben wurde, ist Max Pharma ein lizenzierter Vertriebs-, Lager- und Lieferdienstleister für Covid-ID Lab in Deutschland und erfüllt darüber hinaus eine Reihe von behördlichen Berichts-, Melde- und Logistikpflichten.

Interessenten für den Bezug von Covid-ID Lab in Deutschland oder Europa wenden sich bitte an:

Max Pharma GmbH

T: +49 9281 840 160

E: info@max-pharma.de

Das Unternehmen erhebt weder ausdrücklich noch stillschweigend den Anspruch, dass sein Produkt die Fähigkeit besitzt, die COVID-19-Pandemie zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto Therapeutics Corp. ist ein biowissenschaftlicher Accelerator, der sich auf Investitionen in die nächste Generation von Arzneimittelverabreichungen, Diagnostika und neue pharmazeutische Wirkstoffe konzentriert, darunter: präzise transdermale und oral auflösbare Arzneimittelformulierungen, schnelle und kostengünstige Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, sowie die Standardisierung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe für neurologische Anwendungen, einschließlich psychedelischer Verbindungen und Cannabinoide. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Nordamerika und Europa, mit operativem Schwerpunkt in Deutschland, und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Kommerzialisierung von medizinischen Produkten für die europäischen Märkte.

XPhyto Therapeutics Corp.

Hugh Rogers, CEO and Director

Investorenanfragen:

Mr. Knox Henderson

T: 604-551-2360

E: info@xphyto.com

Medienanfragen:

MC Services AG

Julia Hofmann, Andreas Jungfer

T: +49 89 210 228 0

E: xphyto@mc-services.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die vorausblickende Informationen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts enthalten (" zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "entwickeln", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "potentiell", "vorschlagen" und andere ähnliche Wörter oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden", gekennzeichnet und beinhalten in dieser Mitteilung die Aussage bezüglich des Ziels des Unternehmens, ein erfolgreiches Unternehmen für Diagnostika, Medikamentenverabreichung und medizinisches Cannabis aufzubauen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur Vorhersagen, die auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen basieren und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, einschließlich: dass es dem Unternehmen möglicherweise nicht gelingt, ein kommerzielles Produkt zu entwickeln; dass der Verkauf von Produkten möglicherweise kein rentables Geschäft ist; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sein Geschäft zu skalieren; Produkthaftungsrisiken; Produktregulierungsrisiken; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; ungünstige Branchenereignisse; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder die Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; Währungsrisiken; Wettbewerb; internationale Risiken; und andere Risiken, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Konzern ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58504

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58504&tr=1

