IRW-News: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto berichtet über seine drei Hauptgeschäftsbereiche

Vancouver, Kanada, und Uttenweiler, Deutschland (8. Februar 2022) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) ("XPhyto" oder "das Unternehmen") freut sich, über seine drei Geschäftsbereiche im Rahmen seiner Strategie für Produktentwicklung, Vermarktung und Umsatzsteigerung zu berichten: I) Vektor Pharma, II) 3a-diagnostics und III) XPhyto Laboratories.

Vektor Pharma

Die Vektor Pharma TF GmbH ("Vektor Pharma") mit Sitz in Uttenweiler, Baden-Württemberg, Deutschland, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von XPhyto. Sie ist führend in der Entwicklung von Dünnschicht-Arzneimittelformulierungen, insbesondere von transdermalen Pflastern und oral auflösbaren Streifen zur Verabreichung pharmazeutischer Wirkstoffe zur Behandlung von Schmerzen und neurologischen Erkrankungen wie Epilepsie und der Parkinson-Krankheit.

Vektor Pharma verfolgt eine skalierbare Geschäftsstrategie, die sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von generischen und hybrid-generischen Medikamentenformulierungen konzentriert, die das Potenzial für niedrigere Entwicklungskosten, geringere regulatorische Risiken und eine schnellere Markteinführung bieten. Die führenden Produkte sind eine hybrid-generische CBD-Arzneimittelformulierung, die die firmeneigene ODF-Plattform (Oral Dissolvable Film) nutzt, um präzise und effiziente CBD-Dosierungen für die Behandlung bestimmter Formen von Epilepsie im Kindesalter zu liefern, sowie ein generisches Rotigotin-Pflaster für die langsame und gleichmäßige Freisetzung des Wirkstoffs über einen Zeitraum von 24 Stunden. Weitere Einzelheiten und Strategien zu diesen klinischen Programmen werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, wenn die CBD-ODF und das Rotigotin-Pflaster in Pilot- bzw. Zulassungsstudien eintreten.

3a-diagnostics

3a-diagnostics GmbH ("3a-diagnostics" oder "3a") ist eine 100%ige deutsche Tochtergesellschaft von XPhyto mit Sitz südöstlich von Stuttgart, Deutschland. 3a's speichelbasierte Plattform zur Erkennung von Krankheiten bietet XPhyto das Potential, den Diagnostik- und Schnelltestmarkt mit proprietären Technologien in einem zeitgemäßen und schnell wachsenden Teilbereich der Diagnostikindustrie zu verändern.

3a's Coronavirus (COVID-19) Portfolio umfasst "Covid-ID Lab", eine Point-of-Care PCR-Schnelltestplattform mit CE-Kennzeichnung ("CE-IVD"), die für den Verkauf in Europa zugelassen ist, sowie einen oralen auflösbaren Biosensor für ultra-kostengünstige Selbsttests, der sich derzeit in der Produktentwicklung befindet. 3a verfügt über ein Portfolio von oralen Biosensoren für Infektionen im Mund und für Influenza. Die EU-Registrierung für 3as Produkt eines Biosensors für Entzündungen im Mund wurde Ende 2021 vorgenommen.

XPhyto Laboratories

Psychedelische Verbindungen haben sich als eine neue Klasse von Arzneimitteln herauskristallisiert, die das Potenzial haben, die Behandlung von psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angstzuständen, Sucht und traumabedingten Belastungsstörungen zu verbessern. XPhyto Laboratories Inc. ist eine hundertprozentige kanadische Tochtergesellschaft von XPhyto und verfolgt einen mehrgleisigen Ansatz für die psychedelische Medizin, der die GMP-Wirkstoffsynthese, firmeneigene Verabreichungssysteme, die Entwicklung neuer psychedelischer Analoga und die klinische Validierung umfasst. Das Unternehmen plant, in den kommenden Tagen ein vollständiges Update und eine Strategie für sein Programm für psychedelische Medizin zu veröffentlichen.

Das Unternehmen behauptet weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass sein Produkt in der Lage ist, die COVID-19-Pandemie zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto Therapeutics Corp. ist ein diversifizierter biowissenschaftlicher Accelerator, der sich auf Investitionen in die nächste Generation von Arzneimittelverabreichungen, Diagnostika und neue pharmazeutische Wirkstoffe konzentriert, darunter: präzise transdermale und oral auflösbare Arzneimittelformulierungen, schnelle und kostengünstige Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, sowie die Standardisierung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe für neurologische Anwendungen, einschließlich psychedelischer Verbindungen und Cannabinoide. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Nordamerika und Europa, mit operativem Schwerpunkt in Deutschland, und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Kommerzialisierung von medizinischen Produkten für die europäischen Märkte.

