IRW-News: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto bereitet Marktzugang in Israel für COVID-19 PCR-Schnelltests vor

IRW-PRESS: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto bereitet Marktzugang in Israel für COVID-19 PCR-Schnelltests vor

- XPhyto liefert 2.000 seiner 25-Minuten-PCR-Tests an israelischen Vertriebspartner zur klinischen Evaluierung und behördlichen Zulassung aus

- Potenzielle Kunden sind staatliche Einrichtungen, private Gesundheitsdienstleister und Nachbarländer

Vancouver, Kanada (28. April 2021) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) (XPhyto oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es 2.000 seiner 25-minütigen PCR-Schnelltests ("Covid-ID Lab") an einen etablierten medizinischen Vertriebspartner in Israel zur klinischen Evaluierung mit dem Ziel der kommerziellen Zulassung geliefert hat.





Basierend auf der europäischen CE-IVD-Zulassung von Covid-ID Lab, die das Unternehmen am 18. März 2021 bekannt gegeben hat, wird Covid-ID Lab von der Medical Device Division des israelischen Gesundheitsministeriums (AMAR) evaluiert, um die israelische Zulassung zu erhalten. Israel erkennt mehrere internationale Zertifizierungen für Medizinprodukte an, darunter das europäische CE-IVD-Zeichen. Der klinische Prüfprozess wird voraussichtlich in weniger als 90 Tagen abgeschlossen sein und die Grundlage für die kommerzielle Zulassung von Covid-ID Lab in Israel bilden.

Der israelische Vertriebspartner vermarktet und vertreibt eine Reihe von medizinischen Produkten, darunter Diagnostika, in Israel und den umliegenden Ländern des Nahen Ostens. Zu den Kunden gehören staatliche und private Institutionen wie Krankenhäuser, Apotheken und ein breites Spektrum an Gesundheitsdienstleistern.

"Wir sind begeistert von der Möglichkeit, den potenziellen Vertrieb über Deutschland hinaus zu erweitern. Wir bauen in der ganzen Welt starke Partnerschaften auf, und Israel nimmt im Management und der Erforschung von COVID-19 eine Führungsrolle ein", sagte Hugh Rogers, CEO und Direktor von XPhyto. "Wir gehen davon aus, dass schnelle und genaue diagnostische Tests noch viele Jahre lang ein wichtiges Instrument für das Management und die Überwachung der Pandemie bleiben werden."

Covid-ID Lab ist ein Multiplex-Virus-RNA-Sondenkit, das auf der Methode der reversen Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) basiert. Für die Durchführung des Tests benötigt Covid-ID Lab nur einen einzigen 20-minütigen PCR-Thermozyklus ohne vorherige RNA-Extraktion als Teil der Probenvorbereitung. Viele weit verbreitete Standard-PCR-Geräte sind für die Durchführung des Tests geeignet. Die Ergebnisse werden nach dem PCR-Zyklus über leicht abzulesende optische Indikatorstreifen auf einer einfachen Fluidikplattform erfasst. Der Wegfall der RNA-Extraktion zur Probenvorbereitung reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen und minimiert den Bedarf an Labormaterialien und geschultem Personal. Es wird erwartet, dass die schnellen Ergebnisse, die minimale Laborausstattung und die einfache Handhabung zu reduzierten Betriebskosten sowie zu größerer Benutzerfreundlichkeit und Handlichkeit führen werden.

XPhyto befindet sich derzeit in Gesprächen mit verschiedenen potenziellen Kunden, Vertriebs- und Großhandelspartnern sowie potenziellen Lizenznehmern. Der Verkaufsstart in Europa wird für Q2 2021 angestrebt. Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit weitere Informationen und Updates zur Verfügung stellen.

Das Unternehmen erhebt weder ausdrücklich noch stillschweigend den Anspruch, dass sein Produkt die Fähigkeit besitzt, die COVID-19-Pandemie zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto Therapeutics Corp. ist ein biowissenschaftlicher Accelerator, der sich auf Investitionen in die nächste Generation von Arzneimittelverabreichungen, Diagnostika und neue pharmazeutische Wirkstoffe konzentriert, darunter: präzise transdermale und oral auflösbare Arzneimittelformulierungen, schnelle und kostengünstige Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, sowie die Standardisierung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe für neurologische Anwendungen, einschließlich psychedelischer Verbindungen und Cannabinoide. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Nordamerika und Europa, mit operativem Schwerpunkt in Deutschland, und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Kommerzialisierung von medizinischen Produkten für die europäischen Märkte.

XPhyto Therapeutics Corp.

Hugh Rogers, CEO and Director

Investorenanfragen:

Mr. Knox Henderson

T: 604-551-2360

E: info@xphyto.com

Medienanfragen:

MC Services AG

Julia Hofmann, Andreas Jungfer

T: +49 89 210 228 0

E: xphyto@mc-services.eu

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die vorausblickende Informationen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts enthalten (" zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "entwickeln", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "potentiell", "vorschlagen" und andere ähnliche Wörter oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden", gekennzeichnet und beinhalten in dieser Mitteilung die Aussage bezüglich des Ziels des Unternehmens, ein erfolgreiches Unternehmen für Diagnostika, Medikamentenverabreichung und medizinisches Cannabis aufzubauen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur Vorhersagen, die auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen basieren und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, einschließlich: dass es dem Unternehmen möglicherweise nicht gelingt, ein kommerzielles Produkt zu entwickeln; dass der Verkauf von Produkten möglicherweise kein rentables Geschäft ist; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sein Geschäft zu skalieren; Produkthaftungsrisiken; Produktregulierungsrisiken; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; ungünstige Branchenereignisse; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder die Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; Währungsrisiken; Wettbewerb; internationale Risiken; und andere Risiken, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Konzern ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

