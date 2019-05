IRW-News: World Class Extractions Inc.: World Class und Deveron unterzeichnen Servicevereinbarung zur drohnengestützten und KI-basierten Datenerfassung für nordamerikanische Hanffarmer

IRW-PRESS: World Class Extractions Inc.: World Class und Deveron unterzeichnen Servicevereinbarung zur drohnengestützten und KI-basierten Datenerfassung für nordamerikanische Hanffarmer

Toronto, Ontario - 16. Mai 2019 - World Class Extractions Inc. (CSE: PUMP) (FRA: WCF) (das Unternehmen oder World Class) freut sich bekannt zu geben, dass eine Dienstleistungsvereinbarung mit Deveron UAS Corp.



(CSE:DVR) (Deveron) unterzeichnet wurde. Vereinbarungsgemäß wird Deveron das Unternehmen World Class und seine Vertragsfarmer im Zusammenhang mit der Hanfproduktion in den Vereinigten Staaten und Kanada bei der drohnengestützten Datenerfassung und Bodenprobenahme unterstützen und so eine Steigerung der Ernteerträge bzw. Kosteneinsparungen ermöglichen.

Deveron arbeitet in Zusammenarbeit mit führenden Landwirtschaftsbetrieben an der Datenerfassung und -analyse für landwirtschaftlich genutzte Großflächen. Das Unternehmen steht mit führenden Farmplattformen wie dem Climate FieldView (Bayer Crop Science) und den Datenverwaltungssystemen MyJohnDeere (John Deere) in Verbindung. Die Erweiterung der Datenanalyse auf die Nutzpflanze Hanf ist damit eine natürliche Ergänzung zu den aktuellen Datendiensten, mit denen das Unternehmen die nordamerikanischen Großproduzenten von Mais, Sojabohnen, Weizen und Raps versorgt.

Deveron ist ein Branchenführer auf dem Gebiet der Agrotechnik, der sich auf Datenerfassungs- und Datenanalysedienste spezialisiert hat, mit denen eine Steigerung von Ernteerträgen und Kosteneinsparungen erzielt werden sollen. Beide Unternehmen verfügen über modernste Datenerfassungsinstrumente und werden die Hanfanbaubetriebe unter anderem mit Datenmaterial aus der drohnengestützten Datenerfassung bzw. mit bodenrelevanten Daten versorgen. Zusätzlich zur Datenerfassung wird Deveron gemeinsam mit World Class und seinen Partnerbetrieben digitale Aufzeichnungen und Analysen erstellen, die ein Benchmarking der Hanfproduktionsprozesse, der Rückverfolgbarkeit und der modernen Bewirtschaftungspraxis ermöglichen.

Der Hanfanbau erfordert eine exakte Planung, Vorbereitung und Umsetzung und wir wollen dafür sorgen, dass unseren Partnerbetrieben die bestmögliche Technologie zur Verfügung steht. Der hohe Wert, welcher der Hanfpflanze heutzutage zukommt, macht die Daten, die von Deveron erfasst werden noch wertvoller als jene zu herkömmlichen Reihenkulturen. Wir können unsere Partnerbetriebe damit bei der Entscheidungsfindung im Feldanbau maßgeblich unterstützen, meint Michael McCombie, CEO von World Class. Deveron verfügt in Kanada und den Vereinigten Staaten über ein großes Netzwerk an Agraringenieuren und Drohnenpiloten. Ihre große Reichweite in puncto Technik und Personal wird uns und unseren Farmern beim Aufbau eines Netzwerks an Verarbeitungsanlagen eine große Hilfe sein.

Wir sind begeistert, unsere digitale Produktlösung nun auch den Kunden von World Class anbieten zu können, meint David MacMilllan, President und CEO von Deveron. Aus Sicht der Datenerfassung orten wir hier umfangreiche Möglichkeiten, zum Anbau von Ernteprodukten mit höheren Gewinnmargen beizutragen. Dank unserer Algorithmen, die auf der Datenlage von Großbetrieben in Kanada und den Vereinigten Staaten basieren, sind wir außerdem bestens positioniert, um Farmern, die von der Produktion herkömmlicher Feldfrüchte in Reihenkulturen auf die Produktion von Hanf umsteigen wollen, Datenmaterial mit dem höchsten Informationsgehalt bereitzustellen.

World Class ist ein kanadischer Entwickler eines innovativen großtechnischen Extraktionsverfahrens für die Hanf- und Cannabisindustrie. Das Unternehmen hat die Absicht, der Hanf- und Cannabisindustrie einstufige kontinuierliche Extraktionsdienstleistungen anzubieten. Die zum Patent angemeldete Technologie von World Class bietet höhere Erträge und ein hochwertigeres Rohhanföl des gesamten Pflanzenstoffspektrums und das bei einer höheren Produktionsrate. Das Verfahren ermöglicht die Extraktion von CBD-Öl und anderen verwandten Extrakten aus natürlichen Pflanzen im Nass- oder Trockenzustand. Mit World Class können unsere Kunden Platz, Trocknungskosten, Ausrüstungsinvestitionen und Personalkosten bei der Verarbeitung einsparen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wcextractions.com.

