IRW-News: Winston Resources: Winston erhöht Platzierungsvolumen auf 2.900.000 $

Winston erhöht Platzierungsvolumen auf 2.900.000 $

Vancouver, B.C. - 20. März 2017 - Winston Resources Inc.



(CSE: WRW; FSE:WNT) (das Unternehmen oder Winston) freut sich im Anschluss an die Pressemeldung vom 27. Februar 2017 bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der regen Nachfrage beschlossen hat, das Volumen seiner Privatplatzierung von 2,5 Millionen $ auf 2,9 Millionen $ zu erhöhen.

Winston wird eine Finanzierungstransaktion in Form einer Privatplatzierung von Aktienanteilen durchführen, in deren Rahmen bis zu 11,6 Millionen Einheiten des Unternehmens begeben werden. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem Aktienkaufwarrant, der innerhalb von 24 Monaten nach Ausgabe zum Preis von 50 Cent ausgeübt werden kann. Der daraus zu erzielende Erlös beträgt insgesamt bis zu 2,9 Millionen zum Preis von 25 Cent pro Einheit. Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Für die Platzierung kann eine Ausnahmeregelung laut den in der Provinz British Columbia geltenden Vorschriften (Instrument 45-536) beansprucht werden. Der Nettoerlös aus der aktuellen Platzierung wird vom Unternehmen zur Deckung der Kosten in Bezug auf die Transaktion und für allgemeine Betriebsausgaben sowie zur Finanzierung von Ausgaben für die geplante Transaktion wie am 27. Februar 2017 beschrieben verwendet. Das Unternehmen kann in Verbindung mit der Platzierung bzw. der Transaktion Provisionen (Finders' Fees) in der laut den geltenden Wertpapiergesetzen und den Statuten der CSE genehmigten Höhe entrichten. Der Abschluss der Platzierung unterliegt einer Reihe von Bedingungen und bedarf unter anderem der erforderlichen Genehmigungen von Unternehmens- und Behördenseite.

Für das Board von Winston Resources Inc.

Sean Bromley CEO Winston Resources

Nähere Informationen erhalten Sie über Sean Bromley unter der Telefonnummer (604) 283 1722.

WINSTON RESOURCES INC. Suite 800-1199 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 3T5 T 604-283-1722 F 888-241-5996

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER BÖRSE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Winston Resources Inc. liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen. Winston Resources Inc. ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39241 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39241&tr=1

